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Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo tanıtımı sonrasında geliştiricilere sunduğu iOS 27 RC, Kamera uygulamasında beklenen özelleştirmeyi getiriyor. Apple'ın Kamera uygulamasını daha özelleştirilebilir hale getirmeyi planladığı aylardır konuşuluyordu, bu özellik şimdi final öncesi son beta sürümde sunuldu.

iOS 27 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler 21 sa. önce eklendi

iPhone kullanıcılarının Kamera uygulamasında kontrolleri özelleştirmek için, arayüzde sağ alt köşede yer alan ve içinde altı küçük daire bulunan düğmeye dokunmaları, ardından sol üst köşede beliren yeni düzenle düğmesine basmaları gerekecek. Açılan yeni "Fotoğraf Kontrolleri Ekle" ekranında Kamera arayüzünün üst kısmına araç takımı benzeri kontroller ekleyebilecek ya da mevcut olanları kaldırabileceksiniz.

iOS 27 Kamera uygulaması, iPhone modeline bağlı olarak şu kontrolleri içerecek: Flaş, Live Photo, En-Boy Oranı, Zamanlayıcı, Pozlama, Stiller, Filtreler, Derinlik Kontrolü, Gece Modu, Center Stage (Sahne Işığı), Dosya Formatı ve Paylaşılan Arşiv. Kullanıcılar, araç takımı panelinin alt kısmında yer alan "Temel Ayarlara Dön" seçeneğiyle varsayılan arayüze geri dönebilecek.

Apple, Kamera uygulamasında özelleştirmeyi iOS 27 yüklü tüm iPhone’lara sunacak. iOS 27, 14 Eylül Pazartesi günü uyumlu tüm cihazlara gelecek.

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iOS 27 ile iPhone Kamera uygulaması özelleştirilebilecek

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