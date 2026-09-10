iOS 27 ile iPhone Kamera uygulaması özelleştirilebilecek

iPhone kullanıcılarının Kamera uygulamasında kontrolleri özelleştirmek için, arayüzde sağ alt köşede yer alan ve içinde altı küçük daire bulunan düğmeye dokunmaları, ardından sol üst köşede beliren yeni düzenle düğmesine basmaları gerekecek. Açılan yeni "Fotoğraf Kontrolleri Ekle" ekranında Kamera arayüzünün üst kısmına araç takımı benzeri kontroller ekleyebilecek ya da mevcut olanları kaldırabileceksiniz.
iOS 27 Kamera uygulaması, iPhone modeline bağlı olarak şu kontrolleri içerecek: Flaş, Live Photo, En-Boy Oranı, Zamanlayıcı, Pozlama, Stiller, Filtreler, Derinlik Kontrolü, Gece Modu, Center Stage (Sahne Işığı), Dosya Formatı ve Paylaşılan Arşiv. Kullanıcılar, araç takımı panelinin alt kısmında yer alan "Temel Ayarlara Dön" seçeneğiyle varsayılan arayüze geri dönebilecek.
Apple, Kamera uygulamasında özelleştirmeyi iOS 27 yüklü tüm iPhone’lara sunacak. iOS 27, 14 Eylül Pazartesi günü uyumlu tüm cihazlara gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: