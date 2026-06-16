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    iOS 27 ile iPhone'lar düşük güç modunda hız kazanıyor

    iOS 27'deki performans iyileştirmelerinin Düşük Güç Modu'nu da kapsadığı ortaya çıktı. iOS 27 yüklü iPhone'lar bu modda artık kullanılamayacak derecede yavaşlamayacak.

    iOS 27 Düşük Güç Modu Tam Boyutta Gör
    iOS 27, yeni özelliklerin yanı sıra iPhone’da sistem genelinde geçerli olan ve Düşük Güç Modu'nu da kapsayan önemli performans iyileştirmeleri içeriyor.

    Apple, WWDC’de hız iyileştirmelerine dikkat çekmişti. iOS 27’nin uygulama açılışlarında %30'a kadar daha hızlı, Fotoğraflar’da yeni çekimlerin yüklenmesinde %70'e kadar daha hızlı ve AirDrop aktarımlarında %80'e kadar daha hızlı olduğunu belirtti. Düşük Güç Modu ile ilgili olarak da iki değişiklikten bahsetti: Düşük Güç Modu'nda Kamera’nın daha hızlı açılması ve daha az güç kullanması. Ancak, geliştirmeler bunlarla sınırlı değil.

    iOS 27’nin ilk betasını yükleyenlere göre, iOS 27’deki bu hız artışı -özellikle de Düşük Güç Modu’ndaki iyileştirmeler- cihaza bağlı olarak değişiyor. Eski iPhone’larda Düşük Güç Modu aktif edildiğinde hissedilebilir bir yavaşlık yaşanırken, yeni modellerde bu mod daha iyi performans gösteriyor.

    Apple, dün iOS 26.6’nın ikinci beta sürümünü yayınladı. Hata düzeltmelerine odaklanan iOS 27 beta 2 güncellemesinin haftaya yayınlanması bekleniyor.

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