Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27 ile iPhone'lara gelecek üç yeni özellik daha ortaya çıktı

    Apple, iOS 27 ve iPadOS 27'de yapay zeka araçlarını önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Yeni özellikler, yazma, otomasyon ve kişiselleştirmeye odaklanıyor. 

    ios 27 yapay zeka duvar kağıdı kestirmeler ve diğer özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile yapay zeka destekli dil bilgisi denetleyicisi, doğal dilde kestirme oluşturma ve yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca, özellikle metin alanları ve üretkenlik özelliklerinde olmak üzere, işletim sistemi genelinde daha derin Siri entegrasyonunu test ediyor.

    Siri'nin dahil olduğu dil bilgisi denetleyicisi

    En büyük eklemelerden biri, Grammarly'ye benzer şekilde çalışan dil bilgisi denetleyicisi. Özellik, ekranın altından yarı saydam bir menüde görünecek ve orijinal cümleyi önerilen düzeltmelerle birlikte gösterecek. Kullanıcılar, değişiklikleri tek tek onaylamayı, tüm düzenlemeleri uygulamayı ya da önerileri göz ardı etmeyi seçebilecek.

    Apple, 2024 yılında yazım denetimi ve özetleme desteğiyle Yazma Araçları'nı tanıtmıştı ancak yeni sistem bu özellikleri iOS'a daha da derinlemesine entegre edecek. Apple’ın Siri metin alanında aktifken "Bana Yazmada Yardım Et" seçeneğiyle birlikte, klavyenin hemen üstünde "Siri ile Yaz" seçeneğini de test ettiği bildiriliyor.

    Kestirmeler ve iPhone duvar kağıtları yapay zekayla oluşturulabilecek

    iOS 27 ile Kestirmeler uygulaması da yapay zekadan güç alacak. Kullanıcılar, otomasyonları elle oluşturmak yerine, istediklerini sade bir dille söyleyerek sistemin kestirmeyi otomatik olarak oluşturmasını sağlayabilecek.

    Apple ayrıca Image Playground entegrasyonu aracılığıyla yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların duvar kağıdı seçici içinde doğrudan özel kilit ekranı ve ana ekran arka planı oluşturabileceği söyleniyor.

    Özelleştirilebilir Kamera, Siri modu ve fazlası

    Apple, Kamera uygulamasında görsel verileri analiz edebilen, daha derin uygulama kontrolü sağlayan ve yeniden tasarlanmış arayüze sahip yeni Siri modunu da hazırlıyor.

    iOS 27 tanıtım tarihi ne zaman?

    Apple, iOS 27 ile birlikte diğer yeni yazılımları 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC etkinliğinde gösterecek. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, her zamanki gibi Apple sitesinden, Apple TV uygulamasından ve Apple YouTube kanalından yayınlanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.0 ecoboost motor enpara sigorta iptali tiktok takipçi satın alma ucuz trafik cezası e devlette gözükmüyor nissan note alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum