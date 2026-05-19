iOS 27 ile iPhone'lara gelecek üç yeni özellik daha ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27 ile yapay zeka destekli dil bilgisi denetleyicisi, doğal dilde kestirme oluşturma ve yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca, özellikle metin alanları ve üretkenlik özelliklerinde olmak üzere, işletim sistemi genelinde daha derin Siri entegrasyonunu test ediyor.

iOS 27 ile Siri küllerinden doğuyor: Gemini'dan güç alacak

Siri'nin dahil olduğu dil bilgisi denetleyicisi

En büyük eklemelerden biri, Grammarly'ye benzer şekilde çalışan dil bilgisi denetleyicisi. Özellik, ekranın altından yarı saydam bir menüde görünecek ve orijinal cümleyi önerilen düzeltmelerle birlikte gösterecek. Kullanıcılar, değişiklikleri tek tek onaylamayı, tüm düzenlemeleri uygulamayı ya da önerileri göz ardı etmeyi seçebilecek.

Apple, 2024 yılında yazım denetimi ve özetleme desteğiyle Yazma Araçları'nı tanıtmıştı ancak yeni sistem bu özellikleri iOS'a daha da derinlemesine entegre edecek. Apple’ın Siri metin alanında aktifken "Bana Yazmada Yardım Et" seçeneğiyle birlikte, klavyenin hemen üstünde "Siri ile Yaz" seçeneğini de test ettiği bildiriliyor.

Kestirmeler ve iPhone duvar kağıtları yapay zekayla oluşturulabilecek

iOS 27 ile Kestirmeler uygulaması da yapay zekadan güç alacak. Kullanıcılar, otomasyonları elle oluşturmak yerine, istediklerini sade bir dille söyleyerek sistemin kestirmeyi otomatik olarak oluşturmasını sağlayabilecek.

Apple ayrıca Image Playground entegrasyonu aracılığıyla yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların duvar kağıdı seçici içinde doğrudan özel kilit ekranı ve ana ekran arka planı oluşturabileceği söyleniyor.

Özelleştirilebilir Kamera, Siri modu ve fazlası

Apple, Kamera uygulamasında görsel verileri analiz edebilen, daha derin uygulama kontrolü sağlayan ve yeniden tasarlanmış arayüze sahip yeni Siri modunu da hazırlıyor.

iOS 27 tanıtım tarihi ne zaman?

Apple, iOS 27 ile birlikte diğer yeni yazılımları 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC etkinliğinde gösterecek. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, her zamanki gibi Apple sitesinden, Apple TV uygulamasından ve Apple YouTube kanalından yayınlanacak.

