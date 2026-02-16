iOS 27 ile iPhone'ların pil ömrü artacak: İşte Apple'ın stratejisi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27 güncellemesinde gösterişli özelliklere değil, kararlılık, performans ve pil ömrüne odaklanacak. Güncelleme, yıllarca birikmiş kodları temizlemeyi, eski uygulamaları iyileştirmeyi ve dramatik görsel değişiklikler getirmeden Liquid Glass arayüzünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Apple, hatalara, tutarsız performansa ve pil tüketimine yol açan uzun süredir devam eden sorunları gidermek istiyor. Son birkaç yıldır birçok kullanıcı, Apple'ın yazılımının artık eskisi kadar sorunsuz olmadığını fark etti. iOS 27 ile Apple, yüzeyde görünenlerden ziyade perde arkasında olanlara odaklanarak bu şikayetleri doğrudan çözmeyi planlıyor.

Apple'ın eski kod parçalarını kaldırarak, bazı özellikleri yeniden yazarak ve eski uygulamaları daha iyi performans göstermeleri için iOS kod tabanını düzenlemeyi amaçlıyor. Mühendislerin verimliliği artıracak ve kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlayacak temel değişiklikler üzerinde çalıştıkları da biliniyor.

Apple'ın iOS 27 için stratejisi dört adıma odaklanıyor:

Artık bir amaca hizmet etmeyen eski kodları kaldırmak

Kararlılık için belirli sistem özelliklerini yeniden yazmak

Büyük tasarım değişiklikleri yapmadan Liquid Glass arayüzünde küçük iyileştirmeler yapmak

Eski uygulamaları daha hızlı ve verimli çalışacak şekilde güncellemek

Apple'ın sistem genelinde temizliğin ötesinde, iOS 27'de daha bütünleşik bir yapay zeka deneyimi sunmaya odaklanacağı bildiriliyor. Bu, işletim sistemi genelinde daha derin yapay zeka entegrasyonunu ve daha konuşkan, sohbet botu tarzı bir Siri'yi içerebilir.

Apple, yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasında gecikmeler ve eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bu da rakiplerine yetişip yetişemeyeceği konusunda soruları gündeme getirdi. iOS 27, beklentileri yeniden belirlemek ve şirketin yapay zeka yarışında daha agresif bir şekilde rekabet edebileceğini kanıtlamak için şimdiye kadarki en büyük fırsatı olabilir.

