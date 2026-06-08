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    iOS 27 ile Liquid Glass'da ince ayar yapılabilecek

    Apple bugün, geçen yıl tanıttığı yarı saydam tasarım dili Liquid Glass'a bir dizi iyileştirme duyurdu. iOS 27, macOS 27 ve diğer yazılımlarda artık Liquid Glass'a ince ayar yapılabiliyor.

    iOS 27 Liquid Glass kaydırıcısı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27'yi tanıttı ve ilk dikkat çekilen Liquid Glass için geliştirilmiş tasarım güncellemesi oldu. Bu, kullanıcıların hafif renkli ve saydam görünüm arasında hassas bir şekilde seçim yapmalarını sağlayan yeni bir kaydırıcı içeriyor.

    Liquid Glass kaydırıcısı

    Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını ve bunları derinden takdir ettiğini belirterek, Liquid Glass'ın temel yapısında ayarlamalar yaptığını açıkladı. Bu değişikliklerin başında kullanıcıların tamamen saydamdan tamamen şeffafa kadar şeffaflığı kontrol etmelerini sağlayan yeni bir kaydırıcı geliyor.

    Kenar çubuğu davranışı da güncelleniyor. Kenar çubukları artık pencerenin tam kenarına kadar genişleyecek ve kırılma efektleri kenar çubuğu sınırında kesilmek yerine altlarında devam edecek. Kenar çubuğu simgeleri de renklerini koruyacak; bu değişiklik, orijinal Liquid Glass uygulamasında sıkça karşılaşılan bir şikayeti gideriyor.

    Liquid Glass uygulama simgesi

    iOS 27 Liquid Glass uygulama simgesi Tam Boyutta Gör
    Apple ayrıca uygulama simgesi tasarım diline de güncellemeler duyurdu. Geçen yıl tüm simgelerini uygulamalar ve platformlar arasında daha tutarlı bir görünüm oluşturmak için yeniden tasarlayan şirket, şimdi Liquid Glass'ın ek katmanlarını doğrudan simge tasarımına entegre ederek bu çalışmayı daha da ileriye taşıdığını söyledi.
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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

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