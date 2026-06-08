iOS 27 ile Liquid Glass'da ince ayar yapılabilecek

Liquid Glass kaydırıcısı
Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını ve bunları derinden takdir ettiğini belirterek, Liquid Glass'ın temel yapısında ayarlamalar yaptığını açıkladı. Bu değişikliklerin başında kullanıcıların tamamen saydamdan tamamen şeffafa kadar şeffaflığı kontrol etmelerini sağlayan yeni bir kaydırıcı geliyor.
Kenar çubuğu davranışı da güncelleniyor. Kenar çubukları artık pencerenin tam kenarına kadar genişleyecek ve kırılma efektleri kenar çubuğu sınırında kesilmek yerine altlarında devam edecek. Kenar çubuğu simgeleri de renklerini koruyacak; bu değişiklik, orijinal Liquid Glass uygulamasında sıkça karşılaşılan bir şikayeti gideriyor.
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.