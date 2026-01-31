iOS 27 ile Siri çağ atlayacak: İşte Apple'ın yapay zeka hazırlığı

Tam Boyutta Gör Mark Gurman, Apple'ın son haftalarda en az dört yapay zeka araştırmacısını ve üst düzey bir Siri yöneticisini daha kaybettiğine dair yeni bir raporda, şirketin Siri'nin iki yeni sürümünü sunmaya hazırlandığını yineledi.

İlk olarak, Apple bu yıl Google Gemini ile desteklenen daha kişiselleştirilmiş Siri sunmayı planlıyor. Gemini destekli Siri, Şubat ayında iOS 26.4 güncellemesiyle teste açılacak. Güncelleme, Mart ya da Nisan’da tüm kullanıcılara dağıtılacak. Apple, Haziran 2024'te yenilenmiş Siri'nin kişisel bağlamı anlama, ekran farkındalığı, daha derin uygulama içi kontroller ve daha fazlasına sahip olacağını söylemişti.

Siri, sohbet botuna dönüşecek ve sisteme entegre edilecek

İkinci olarak, Apple'ın asistanı tam teşekküllü bir sohbet botuna dönüştürmeyi planladığı ve kullanıcıların asistanla sürekli, karşılıklı konuşmalar yapmasına olanak tanıdığı bildiriliyor. Bu, daha gelişmiş Siri, iOS 27 ile gelecek. Siri, bu haliyle ChatGPT ve Gemini ile temelde rekabet edecek düzeye gelecek. Siri, iPhone, iPad ve Mac'e entegre edilecek ve herhangi bir uygulama gerektirmeyecek.

Siri yöneticisi de Apple'dan ayrıldı

Apple'dan ayrılan üst düzey Siri yöneticisinin şirketin Siri üzerinde çalışan en kıdemli yöneticilerinden biri olan Stuart Bowers olduğu biliniyor. Bowers, Google’ın yapay zeka araştırma laboratuvarı DeepMind'e katıldı. Apple’dan ayrılan dört araştırmacı ise Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang ve Zirui Wang.

