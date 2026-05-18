iOS 27 ile Siri küllerinden doğuyor: Gemini'dan güç alacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27 ile tamamen yeniden tasarlanmış Siri deneyimi sunmayı planlıyor. Yeni Siri, konuşma yapay zekası, gizlilik ve daha modern arayüz odaklı özelliklerle birlikte önümüzdeki ay WWDC 2026’da tanıtılacak ve beta olarak sunulacak.

iOS 27, yapay zeka modelleri arasında geçişe izin verecek 1 hf. önce eklendi

Yaklaşan güncellemenin merkezinde, konuşma tabanlı chatbot olarak işlev görecek şekilde tasarlanmış yeni Siri uygulaması yer alıyor. Kullanıcılar asistana geleneksel yöntemlerle erişebilecek veya ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırarak yeni "Ara veya Sor" modunu etkinleştirebilecek. Kullanıcılar, yeni Siri’yi açtıklarında geçmiş konuşmalara erişmeyi ya da yepyeni sohbet yüzüyle karşılaşmayı seçebilecek.

Apple, Siri’yi rakiplerinden farklılaştırmak için arayüze doğrudan özel veri saklama kontrolleri dahil edecek. İsteğe bağlı gizli modlara güvenmek yerine, yeni Siri ayarları paneli otomatik silme işlevi sunacak. Kullanıcılar, asistanı Mesajlar uygulamasında bulunan saklama seçeneklerine benzer şekilde, konuşma geçmişlerini 30 gün, bir yıl veya süresiz olarak saklayacak şekilde ayarlayabilecek.

Yenilenen asistanı desteklemek, Apple'ın yapay zeka arka ucunda değişiklikler gerektirecek. Apple, Apple Intelligence'ı, cihaz içi işlemeyi kendi Özel Bulut Hesaplama sunucularıyla birleştiren hibrit bir sistem olarak tanıtmıştı. Şirket, daha önce Google'ın Gemini modellerinin yeni nesil Siri deneyimine katkı sağlayacağını söylemişti. Mark Gurman'a göre, Apple Google'ın bulut altyapısına da kullanmayı düşünüyor.

Apple, iOS 27’de Siri'yi beta olarak etiketlemeyi planlıyor. Apple, yıllarca süren geliştirme gecikmelerine rağmen geliştirilmiş Siri'yi hâlâ tamamlanmamış bir yazılım olarak ele alıyor. Kullanıcılara Siri’nin beta sürümünden çıkma seçeneği de sunulacağı söyleniyor.

iOS 27 ile Siri küllerinden doğuyor: Gemini'dan güç alacak

