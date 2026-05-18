Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27 ile Siri küllerinden doğuyor: Gemini'dan güç alacak

    Apple, iPhone'a ChatGPT tarzı bir arayüz getiren iOS 27 için bağımsız Siri uygulaması hazırlıyor. Gemini'dan güç alacağı söylenen yeni Siri, Apple Intelligence tanıtımından daha heyecan verici olacak.

    iOS 27 Siri gizlilik özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile tamamen yeniden tasarlanmış Siri deneyimi sunmayı planlıyor. Yeni Siri, konuşma yapay zekası, gizlilik ve daha modern arayüz odaklı özelliklerle birlikte önümüzdeki ay WWDC 2026’da tanıtılacak ve beta olarak sunulacak.

    Yaklaşan güncellemenin merkezinde, konuşma tabanlı chatbot olarak işlev görecek şekilde tasarlanmış yeni Siri uygulaması yer alıyor. Kullanıcılar asistana geleneksel yöntemlerle erişebilecek veya ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırarak yeni "Ara veya Sor" modunu etkinleştirebilecek. Kullanıcılar, yeni Siri’yi açtıklarında geçmiş konuşmalara erişmeyi ya da yepyeni sohbet yüzüyle karşılaşmayı seçebilecek.

    Apple, Siri’yi rakiplerinden farklılaştırmak için arayüze doğrudan özel veri saklama kontrolleri dahil edecek. İsteğe bağlı gizli modlara güvenmek yerine, yeni Siri ayarları paneli otomatik silme işlevi sunacak. Kullanıcılar, asistanı Mesajlar uygulamasında bulunan saklama seçeneklerine benzer şekilde, konuşma geçmişlerini 30 gün, bir yıl veya süresiz olarak saklayacak şekilde ayarlayabilecek.

    Yenilenen asistanı desteklemek, Apple'ın yapay zeka arka ucunda değişiklikler gerektirecek. Apple, Apple Intelligence'ı, cihaz içi işlemeyi kendi Özel Bulut Hesaplama sunucularıyla birleştiren hibrit bir sistem olarak tanıtmıştı. Şirket, daha önce Google'ın Gemini modellerinin yeni nesil Siri deneyimine katkı sağlayacağını söylemişti. Mark Gurman'a göre, Apple Google'ın bulut altyapısına da kullanmayı düşünüyor.

    Apple, iOS 27’de Siri'yi beta olarak etiketlemeyi planlıyor. Apple, yıllarca süren geliştirme gecikmelerine rağmen geliştirilmiş Siri'yi hâlâ tamamlanmamış bir yazılım olarak ele alıyor. Kullanıcılara Siri’nin beta sürümünden çıkma seçeneği de sunulacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-17/ios-27-siri-app-to-have-auto-deleting-chats-siri-may-be-a-beta-genmoji-mp9udydr https://www.iclarified.com/100884/apple-to-launch-standalone-siri-app-with-autodeleting-chats-in-ios-27-gurman
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 8 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volim nedir lens suyu yerine ne kullanılır şantiye elektriği ile normal elektrik arasındaki fiyat farkı cok zeytin yemek zararlı mıdır togg boykot mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 14 Pro
    HUAWEI nova 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum