iOS 27 ile fotoğraf düzenlemede yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olan iOS 27, yalnızca performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle sınırlı kalmayacak. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Apple Intelligence çatısı altında yeni nesil yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerin iPadOS 27 ve macOS 27 sürümlerine de entegre edilmesi bekleniyor.

Halihazırda Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında kontrast, doygunluk ayarı, filtreler ve kırpma gibi klasik düzenleme seçeneklerinin yanı sıra yapay zeka destekli Clean Up aracıyla istenmeyen nesneleri silmek mümkün. Ancak iOS 27 ile daha fazla AI özelliği gelecek.

Yeni AI düzenleme araçları geliyor

Yeni güncellemeyle Fotoğraflar uygulamasına “Apple Intelligence Tools” adı altında ayrı bir bölüm eklenecek. Bu bölümde Clean Up aracına ek olarak üç yeni özellik bulunacak: Extend, Enhance ve Reframe.

Extend, üretken yapay zeka kullanarak kadrajın dışına taşan yeni içerikler oluşturabilecek. Bu sayede kullanıcılar bir görseli genişletmek istediğinde, eksik kalan arka plan otomatik olarak tamamlanacak.

Enhance ise mevcut otomatik iyileştirme özelliklerinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak konumlanıyor. Yapay zeka, fotoğraftaki ışık, renk dengesi ve genel görüntü kalitesini analiz ederek en uygun düzenlemeleri otomatik şekilde uygulayacak.

Bir diğer dikkat çekici özellik olan Reframe, özellikle Apple’ın uzamsal (spatial) fotoğrafları için tasarlanıyor. Bu araç sayesinde kullanıcılar, fotoğraf çekildikten sonra bile görüntünün perspektifini değiştirebilecek. Böylece kadraj hataları sonradan düzeltilebilecek.

Gözler WWDC 2026’da

Ancak bu özelliklerin tamamının lansman anında hazır olmayabileceği belirtiliyor. Özellikle Extend ve Reframe araçlarının henüz tam anlamıyla stabil çalışmadığı ve bu nedenle ertelenebileceği ya da sınırlı bir şekilde sunulabileceği konuşuluyor. Mevcuttaki Clean Up aracının bile halen eksiklikler barındırdığı düşünülürse bu ihtimal olası duruyor.

Yeni araçlar, Apple’ı fotoğraf düzenleme konusunda Google ve Samsung gibi rakiplerine biraz daha yaklaştıracak. Ancak bu iki şirket de, tamamen yapay olarak görüntü üretme ve fotoğrafları köklü şekilde değiştirme konusunda Apple’ın önünde yer alıyor.

Tüm bu yeniliklerin 8 Haziran 2026’da düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca, yapay zeka destekli yeni Siri deneyimi, uygulama içi arama geliştirmeleri ve bağımsız Siri uygulaması gibi diğer Apple Intelligence yeniliklerinin de duyurulacağı ifade ediliyor.

