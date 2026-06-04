Apple desteği kesiyor: İşte iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 almayacak cihazlar

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Tam Boyutta Gör Apple, yaklaşan WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. Yenilikler kadar cihaz uyumluluğuyla da merak ediliyor. Apple listeyi henüz paylaşmasa da güncellemeyi almayacak iPhone, iPad ve Mac modellerini tahmin etmek zor değil. İşte iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 almayacak cihazlar:

iPhone 17 Pro & iPhone Air şarj sorununu çözen iOS 26.5.1 yayında 2 gün önce eklendi

iOS 27 almayacak cihazlar

En çok merak edilen model; iPhone 11. iPhone 11, iOS 27 güncellemesini almayacak gibi görünüyor. Şimdiye kadarki raporların tümünde iOS 27 güncellemesinin iPhone 12 ve daha yeni modellere sunulacağı söylendi. iOS 26.6, muhtemelen iPhone 11 için son büyük yazılım güncellemesi olacak.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil)

iPadOS 27 ile uyumlu olmayan modeller

iPad uyumluluğu hakkında henüz bir söylenti yok ancak söylentilere konu olan iPhone modellerine dayanarak bir liste çıkartılabilir. Şu modellerin iPadOS 27 güncellemesini alması beklenmiyor:

iPad (8. nesil)

iPad Air 3

iPad mini 5

macOS 27 güncellemesini almayacak modeller

En net liste macOS tarafında çünkü; Apple, macOS 27'nin Intel tabanlı Mac'leri desteklemeyeceğini zaten doğruladı. macOS 27 yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak. Yani yazılım güncellemesini yüklemek için M serisi çipli bir Mac'e veya A18 Pro çipli bir MacBook Neo'ya ihtiyacınız olacak. macOS Tahoe'yu çalıştırabilen ancak macOS 27 ile uyumlu olmayan Intel tabanlı Mac modelleri şunlar:

13 inç MacBook Pro (2020, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

16 inç MacBook Pro (2019)

27 inç iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Apple WWDC26, 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak ve etkinlikten sonra iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer yazılımların ilk geliştirici sürümleri yayınlanacak.

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iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemesini almayacak modeller

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