Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27, iPhone ana ekranına beklenen özelliği getiriyor

    Apple, yaklaşan iOS 27 güncellemesiyle iPhone'ların yıllardır ihtiyaç duyduğu basit bir özelliği ekliyor. Aa ekranı özelleştirmek her zamankinden daha kolay olacak.

    ios 27 iphone ana ekran yeni özelleştirme özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yaz bir sonraki büyük iPhone yazılım güncellemesini duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan iOS 27 sürümü, kullanıcıların uygulamaları taşırken yaptıkları hataları düzeltmenin basit bir yolunu sunacak.

    iPhone ana ekranına geri alma ve yineleme seçeneği

    iOS 27, kullanıcıların ana ekranlarındaki değişiklikleri geri alıp yinelemelerine olanak tanıyan yeni ana ekran düğmesi ekleyecek. Bu düğme, şu anda araç takımı eklemek, simge temasını değiştirmek ve daha fazlası için kullanılan aynı özelleştirme menüsünde yer alacak.

    Şu anda, ana ekrana uzun basıldığında sol üst köşede dört seçenek içeren bir baloncuk beliriyor: Araç takımı Ekle, Özelleştir, Duvar Kağıdını Düzenle ve Sayfaları Düzenle. Apple, değişiklikleri geri almayı kolaylaştırmak için aynı menüye "geri al" ve "yinele" düğmeleri eklemeyi düşünüyor.

    Yani, bundan böyle ana ekranda istemediğiniz bir değişiklik olduğunda Apple bunu kolayca eski haline döndürmenize izin verecek.

    Sistem genelinde Liquid Glass ayarı

    iOS 27, bu yeni geri alma ve yineleme özelliğinin yanı sıra sistem genelinde Liquid Glass ayarı ekleyecek; bu sayede mevcut Şeffaf ve Renkli seçeneklerinin ötesinde, Liquid Glass efektinin tam olarak nasıl görünmesini istediğinizi ayarlayabileceksiniz.

    Daha iyi pil ömrü

    iOS 27'nin asıl odak noktası, muhtemelen daha iyi pil ömrüyle sonuçlanacak şekilde geliştirilmiş performans ve kararlılık olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hukuk kaç yıl transport fever 2 türkçe yama airbag ışığı yanıp sönüyor torrent oyun frene basınca hava sesi gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum