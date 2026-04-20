2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bu yaz bir sonraki büyük iPhone yazılım güncellemesini duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan iOS 27 sürümü, kullanıcıların uygulamaları taşırken yaptıkları hataları düzeltmenin basit bir yolunu sunacak.

WWDC yaklaşıyor: iOS 27 ile gelecek yeni özellikler sızdırıldı

iPhone ana ekranına geri alma ve yineleme seçeneği

iOS 27, kullanıcıların ana ekranlarındaki değişiklikleri geri alıp yinelemelerine olanak tanıyan yeni ana ekran düğmesi ekleyecek. Bu düğme, şu anda araç takımı eklemek, simge temasını değiştirmek ve daha fazlası için kullanılan aynı özelleştirme menüsünde yer alacak.

Şu anda, ana ekrana uzun basıldığında sol üst köşede dört seçenek içeren bir baloncuk beliriyor: Araç takımı Ekle, Özelleştir, Duvar Kağıdını Düzenle ve Sayfaları Düzenle. Apple, değişiklikleri geri almayı kolaylaştırmak için aynı menüye "geri al" ve "yinele" düğmeleri eklemeyi düşünüyor.

Yani, bundan böyle ana ekranda istemediğiniz bir değişiklik olduğunda Apple bunu kolayca eski haline döndürmenize izin verecek.

Sistem genelinde Liquid Glass ayarı

iOS 27, bu yeni geri alma ve yineleme özelliğinin yanı sıra sistem genelinde Liquid Glass ayarı ekleyecek; bu sayede mevcut Şeffaf ve Renkli seçeneklerinin ötesinde, Liquid Glass efektinin tam olarak nasıl görünmesini istediğinizi ayarlayabileceksiniz.

Daha iyi pil ömrü

iOS 27'nin asıl odak noktası, muhtemelen daha iyi pil ömrüyle sonuçlanacak şekilde geliştirilmiş performans ve kararlılık olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 27, iPhone ana ekranına beklenen özelliği getiriyor

