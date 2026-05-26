    iOS 27, iPhone'lara Google Cast desteğini getiriyor

    Apple, AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'nın etkisiyle iPhone'larda kilitli bir özelliği daha kullanıma açacak. Teknoloji devi, yaklaşan iOS 27 güncellemesi ile Google Cast entegrasyonu ekleyecek.

    Bloomberg'in yeni raporu, Apple'ın AB'nin baskısından kurtulmaya çalışırken iOS 27'ye diğer üçüncü taraf çözümlerin yanı sıra Google Cast entegrasyonunu da ekleyeceğini öne sürüyor.

    Google Cast'i (Chromecast olarak da biliniyor) iOS uygulamalarında kullanmak zaten mümkün ancak geliştiricilerin bunu uygulamaya manuel olarak entegre etmesi gerekiyor. iOS yerel olarak yalnızca bir akış protokolünü destekliyor; bu da Apple'ın kendi AirPlay'i. Miracast ve Google Cast gibi üçüncü taraf seçenekler, yalnızca uygulama bazında çalışıyor.

    Bloomberg'e göre Apple, iOS 27'ye üçüncü taraf AirPlay akış alternatifleri için destek eklemeyi düşünüyor. Apple, kullanıcıların AirPlay yerine alternatifleri varsayılan çözüm olarak ayarlamasına izin verecek.

    AirPlay, uzun zamandır iPhone, iPad ve Mac'te desteklenen hoparlörlere, televizyona ve Apple TV’ye yayın akışı için yerel yöntem oldu ancak Google Cast birçok otelde, ortak alanlarda ve Android sistemli evlerde çok daha yaygın kullanılıyor. Apple, bu desteği sistem düzeyinde eklerse kullanıcıların her uygulamanın kendi çözümünü oluşturmasına gerek kalmayacak. Cast destekli bir TV veya hoparlör, iOS içinde yerel hedef olarak görünecek ve AirPlay desteğinin olmadığı yerlerde medya paylaşımını daha pratik hale getirecek.

    Ancak, bu değişiklik, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası ile bağlantılı. Bu, Google Cast desteğinin yalnızca Avrupa’daki iPhone kullanıcılarıyla sınırlı kalabileceği anlamına geliyor.

