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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27 ile iPhone ve iPad'lerde alışılmış bir hareketi değiştiriyor. Birçok kullanıcı yeni Siri AI’ı etkinleştirdikleri anda bunu fark edecek. 2011'de iOS 5'te Bildirim Merkezi'nin gelmesinden bu yana ilk kez bildirimleri açmak için kullanılan kaydırma hareketi değişiyor.

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Bildirim Merkezi'ne erişmek yerine Siri'yi açabilirsiniz

Varsayılan olarak Bildirim Merkezi hâlâ her zamanki gibi açılıyor. Ancak, Siri AI’ı açtığınızda üst kenarın ortasından aşağı kaydırmak bildirimlerinizi göstermek yerine Siri'yi başlatıyor. Bildirim Merkezi'ne erişmek için artık ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırmanız gerekiyor. Apple ayrıca animasyonu da güncelledi; bildirimler artık yeni harekete uyacak şekilde soldan kayarak geliyor.

Apple, bu değişikliği Siri AI’a ekranın üst kısmında çok daha geniş bir kullanım alanı vermek istediği için yaptı. iPhone ve iPad'lerde, üst kenarın büyük bir bölümü artık yeni Siri deneyimine yanıt verirken, Bildirim Merkezi sol tarafta daha küçük bir bölümü kaplıyor, Denetim Merkezi sağ tarafta kalıyor.

Kullanıcılar neredeyse 15 yıldır Bildirim Merkezi'ni aynı kaydırma hareketiyle açıyorlar. Bu nedenle bu yeni düzene alışmak biraz zaman alacak.

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iOS 27, iPhone'larda 15 yıllık düzeni değiştiriyor

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