iOS 27, iPhone'larda 15 yıllık düzeni değiştiriyor

Bildirim Merkezi'ne erişmek yerine Siri'yi açabilirsiniz
Varsayılan olarak Bildirim Merkezi hâlâ her zamanki gibi açılıyor. Ancak, Siri AI’ı açtığınızda üst kenarın ortasından aşağı kaydırmak bildirimlerinizi göstermek yerine Siri'yi başlatıyor. Bildirim Merkezi'ne erişmek için artık ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırmanız gerekiyor. Apple ayrıca animasyonu da güncelledi; bildirimler artık yeni harekete uyacak şekilde soldan kayarak geliyor.
Apple, bu değişikliği Siri AI’a ekranın üst kısmında çok daha geniş bir kullanım alanı vermek istediği için yaptı. iPhone ve iPad'lerde, üst kenarın büyük bir bölümü artık yeni Siri deneyimine yanıt verirken, Bildirim Merkezi sol tarafta daha küçük bir bölümü kaplıyor, Denetim Merkezi sağ tarafta kalıyor.
Kullanıcılar neredeyse 15 yıldır Bildirim Merkezi'ni aynı kaydırma hareketiyle açıyorlar. Bu nedenle bu yeni düzene alışmak biraz zaman alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş