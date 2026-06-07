Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone’ların günlük performansını iyileştirmeye odaklanan bir sonraki yazılım güncellemesi için büyük bir sistem temizliği planladığı bildiriliyor. iOS 27, gösterişli yeni tasarım değişiklikleri sunmak yerine, derin sistem optimizasyonuna ve hata düzeltmelerine öncelik verecek. Bu yeni yaklaşım, cihazların çok daha sorunsuz çalışacağı, şarjın da önemli ölçüde daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

iPhone 17 Pro & iPhone Air şarj sorununu çözen iOS 26.5.1 yayında 5 gün önce eklendi

Eski sistem kodları kaldırılıyor

Apple’ın iOS 27’de arka plan uygulamalarının daha verimli çalışmasını sağlamak için eski sistem kodlarını kaldırdığı, mevcut özellikleri yeniden yazdığı söyleniyor. Bu sayede normal günlük görevler sırasında iPhone'un işlemcisi daha rahat çalışacak. Bu iş yükündeki azalma, doğrudan daha iyi güç verimliliğine dönüşecek. Mühendisler, bu derin sistem değişikliklerinin kullanıcılara tek şarjla bir ila iki saat daha fazla aktif ekran süresi sağlayabileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut telefonunuzun herhangi bir fiziksel pil yükseltmesi gerektirmeden gün boyunca çok daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

iOS 27 ne zaman gelecek?

iOS 27, 8 Haziran’daki WWDC26’de tanıtılacak, etkinlikten kısa bir süre sonra da iOS 27 developer beta sürümün yayınlanması bekleniyor. Bu, geliştiricilere ve meraklı kullanıcılara hitap eden ilk sürüm olduğundan çeşitli hataların yanı sıra pil performansında düşüş görmek olası. Asıl, Eylül ayında iOS 27 final sürümü dağıtıldığında gerçek pil ömrünü gözlemlemek mümkün olacak.

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iOS 27, iPhone'ların pil ömrünü büyük ölçüde artıracak

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