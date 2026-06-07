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    iOS 27, iPhone'ların pil ömrünü büyük ölçüde artıracak

    iOS 26'da pil ömrü 17 Pro modellerinde bile tatmin edici değil. Apple'ın yaklaşan iOS 27 güncellemesinde eski kodları kaldırarak pil performansını artıracağı söyleniyor.

    ios 27 güncellemesi iphone pil ömrü artıracak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone’ların günlük performansını iyileştirmeye odaklanan bir sonraki yazılım güncellemesi için büyük bir sistem temizliği planladığı bildiriliyor. iOS 27, gösterişli yeni tasarım değişiklikleri sunmak yerine, derin sistem optimizasyonuna ve hata düzeltmelerine öncelik verecek. Bu yeni yaklaşım, cihazların çok daha sorunsuz çalışacağı, şarjın da önemli ölçüde daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

    Eski sistem kodları kaldırılıyor

    Apple’ın iOS 27’de arka plan uygulamalarının daha verimli çalışmasını sağlamak için eski sistem kodlarını kaldırdığı, mevcut özellikleri yeniden yazdığı söyleniyor. Bu sayede normal günlük görevler sırasında iPhone'un işlemcisi daha rahat çalışacak. Bu iş yükündeki azalma, doğrudan daha iyi güç verimliliğine dönüşecek. Mühendisler, bu derin sistem değişikliklerinin kullanıcılara tek şarjla bir ila iki saat daha fazla aktif ekran süresi sağlayabileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut telefonunuzun herhangi bir fiziksel pil yükseltmesi gerektirmeden gün boyunca çok daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

    iOS 27 ne zaman gelecek?

    iOS 27, 8 Haziran’daki WWDC26’de tanıtılacak, etkinlikten kısa bir süre sonra da iOS 27 developer beta sürümün yayınlanması bekleniyor. Bu, geliştiricilere ve meraklı kullanıcılara hitap eden ilk sürüm olduğundan çeşitli hataların yanı sıra pil performansında düşüş görmek olası. Asıl, Eylül ayında iOS 27 final sürümü dağıtıldığında gerçek pil ömrünü gözlemlemek mümkün olacak.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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