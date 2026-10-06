iOS 27'nin en önemli özelliği Avrupa'ya geç gelebilir

Siri AI için AB'de uzun bekleyiş yaşanabilir
Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Siri AI, Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler nedeniyle gecikebilir. Özellik, iOS 27 ve iPadOS 27'nin geçtiğimiz ay yayınlanmasına rağmen bölgede aktif edilmedi.
Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın Siri AI'ı Avrupa Birliği'nde yakın zamanda kullanıma sunması beklenmiyor. Gurman, özelliğin AB'de "yakın zamanda" kullanıma açılmayacağını belirtirken, Apple'ın bölgedeki düzenleyici yaklaşımı nedeniyle Siri AI'ın gecikmesinden rahatsız olan kullanıcıların AB politikalarına tepki göstermesini istediğini öne sürüyor.
Apple'ın yapay zeka özelliklerinde Avrupa Birliği için uyguladığı gecikme ilk kez yaşanmıyor. Şirketin Apple Intelligence özellikleri, Ekim 2024'te dünyanın bazı bölgelerinde kullanıma açılmış ancak AB'deki iPhone ve iPad kullanıcılarının erişimine ancak Mart 2025'te sunulmuştu. Böylece Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar yaklaşık beş ay beklemek zorunda kalmıştı.
Gurman, Siri AI için de benzer bir senaryonun yaşanabileceğini düşünüyor. Analiste göre yaklaşık beş aylık gecikme, özelliğin AB'ye ulaşması açısından en iyi senaryo olabilir. Daha olumsuz ihtimalde ise Siri AI'ın Avrupa Birliği'ndeki çıkışı çok daha uzun bir süre ertelenebilir. Apple'ın Siri AI'ı Avrupa Birliği'nde ne zaman kullanıma sunacağı konusunda şu an için resmi bir tarih bulunmuyor. Dolayısıyla iOS 27 ve iPadOS 27 kullanan AB'deki kullanıcıların yeni Siri deneyimi için bir süre daha beklemesi gerekebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: