iOS 27'nin en önemli özelliği Avrupa'ya geç gelebilir

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Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte kullanıma sunduğu yeni Siri AI, dünya genelinde kullanıma açılmış olsa da Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar bu özellikten henüz yararlanamıyor. Yeni bir rapor ise Siri AI'ın AB'de kullanıma sunulması için daha uzun süre beklenebileceğini gösteriyor.

Siri AI için AB'de uzun bekleyiş yaşanabilir

Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Siri AI, Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler nedeniyle gecikebilir. Özellik, iOS 27 ve iPadOS 27'nin geçtiğimiz ay yayınlanmasına rağmen bölgede aktif edilmedi.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın Siri AI'ı Avrupa Birliği'nde yakın zamanda kullanıma sunması beklenmiyor. Gurman, özelliğin AB'de "yakın zamanda" kullanıma açılmayacağını belirtirken, Apple'ın bölgedeki düzenleyici yaklaşımı nedeniyle Siri AI'ın gecikmesinden rahatsız olan kullanıcıların AB politikalarına tepki göstermesini istediğini öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör İddiaya göre Apple, Siri AI'ın AB'de kullanılamamasının kullanıcılar üzerindeki etkisini Avrupa Birliği'nin teknoloji düzenlemelerine yönelik bir baskıya dönüştürmeyi planlıyor. Ancak şirketin bu yönde resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Apple'ın yapay zeka özelliklerinde Avrupa Birliği için uyguladığı gecikme ilk kez yaşanmıyor. Şirketin Apple Intelligence özellikleri, Ekim 2024'te dünyanın bazı bölgelerinde kullanıma açılmış ancak AB'deki iPhone ve iPad kullanıcılarının erişimine ancak Mart 2025'te sunulmuştu. Böylece Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar yaklaşık beş ay beklemek zorunda kalmıştı.

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Gurman, Siri AI için de benzer bir senaryonun yaşanabileceğini düşünüyor. Analiste göre yaklaşık beş aylık gecikme, özelliğin AB'ye ulaşması açısından en iyi senaryo olabilir. Daha olumsuz ihtimalde ise Siri AI'ın Avrupa Birliği'ndeki çıkışı çok daha uzun bir süre ertelenebilir. Apple'ın Siri AI'ı Avrupa Birliği'nde ne zaman kullanıma sunacağı konusunda şu an için resmi bir tarih bulunmuyor. Dolayısıyla iOS 27 ve iPadOS 27 kullanan AB'deki kullanıcıların yeni Siri deneyimi için bir süre daha beklemesi gerekebilir.

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iOS 27'nin en önemli özelliği Avrupa'ya geç gelebilir!

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