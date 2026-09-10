iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak

ABD ve Almanya’da sunulacak
Apple’ın etkinlik sırasında ve iPhone Duo duyurusunda bahsettiği iPhone Handoff, iOS 27’nin çıkışıyla birlikte ABD’de T-Mobile, Almanya’da ise Deutsche Telekom müşterilerine sunulacak. Özelliğin çalışması için operatör desteği gerekiyor ve Apple, kurulum sırasında operatörlerin ek ücret talep edebileceğini belirtiyor.
iPhone Handoff'u kullanmak için her iki cihazın da iOS 27 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması, Wi-Fi'a bağlı olması ve aynı Apple hesabında oturum açması gerekiyor. Ayrıca FaceTime, iMessage ve iCloud'da Mesajlar özelliklerinin etkin olması şart.
Sistemde cihazlardan biri ana iPhone, diğeri ise aynı telefon numarasını paylaşan ikincil iPhone olarak belirleniyor. Apple, iki cihaz arasındaki geçişi mümkün olduğunca basit hale getiriyor. Kullanıcı hangi iPhone'un kilidini açarsa telefon numarası otomatik olarak o cihazda etkinleşiyor.
Bununla birlikte telefon numarası aynı anda iki cihazda aktif olamıyor. iPhone Handoff kapsamında numara yalnızca bir iPhone'da etkin durumda bulunabiliyor.
Wallet tarafında ise bazı özellikler iki cihazda birden kullanılabiliyor. Ödeme kartları ve araç anahtarları her iki iPhone'da da çalışabiliyor. Ancak Apple, toplu taşıma kartları, kimlikler ve kurumsal kartlar gibi bazı Wallet öğelerinin aynı anda yalnızca bir iPhone'da kullanılabileceği konusunda uyarıyor.
Çift SIM desteği de bulunuyor
iPhone Handoff, gerekli koşullar sağlandığında Çift SIM kullanımını da destekliyor. Bunun için her iki eSIM'in de iPhone Handoff'u destekleyen operatörlere ait olması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: