iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27 ile iki iPhone arasında aynı telefon numarasını kullanmayı sağlayan iPhone Handoff özelliğini kullanıma sunuyor. Ancak özellik, işletim sisteminin yayınlandığı ilk aşamada yalnızca iki operatörde desteklenecek.

ABD ve Almanya’da sunulacak

Apple’ın etkinlik sırasında ve iPhone Duo duyurusunda bahsettiği iPhone Handoff, iOS 27’nin çıkışıyla birlikte ABD’de T-Mobile, Almanya’da ise Deutsche Telekom müşterilerine sunulacak. Özelliğin çalışması için operatör desteği gerekiyor ve Apple, kurulum sırasında operatörlerin ek ücret talep edebileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone Handoff sayesinde aynı telefon numarası iki iPhone ile eşleştirilebiliyor. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu cihazı kullanarak iki telefon arasında geçiş yapabiliyor. Özelliğin iOS 27’nin yayınlanacağı 14 Eylül Pazartesi günü kullanıma açılması bekleniyor. T-Mobile ise henüz bu hizmet için ne kadar ücret alacağını açıklamadı.

iPhone Handoff'u kullanmak için her iki cihazın da iOS 27 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması, Wi-Fi'a bağlı olması ve aynı Apple hesabında oturum açması gerekiyor. Ayrıca FaceTime, iMessage ve iCloud'da Mesajlar özelliklerinin etkin olması şart.

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Sistemde cihazlardan biri ana iPhone, diğeri ise aynı telefon numarasını paylaşan ikincil iPhone olarak belirleniyor. Apple, iki cihaz arasındaki geçişi mümkün olduğunca basit hale getiriyor. Kullanıcı hangi iPhone'un kilidini açarsa telefon numarası otomatik olarak o cihazda etkinleşiyor.

Bununla birlikte telefon numarası aynı anda iki cihazda aktif olamıyor. iPhone Handoff kapsamında numara yalnızca bir iPhone'da etkin durumda bulunabiliyor.

Wallet tarafında ise bazı özellikler iki cihazda birden kullanılabiliyor. Ödeme kartları ve araç anahtarları her iki iPhone'da da çalışabiliyor. Ancak Apple, toplu taşıma kartları, kimlikler ve kurumsal kartlar gibi bazı Wallet öğelerinin aynı anda yalnızca bir iPhone'da kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

Çift SIM desteği de bulunuyor

iPhone Handoff, gerekli koşullar sağlandığında Çift SIM kullanımını da destekliyor. Bunun için her iki eSIM'in de iPhone Handoff'u destekleyen operatörlere ait olması gerekiyor.

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iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak

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