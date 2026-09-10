Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak

    Apple, iOS 27 ile iki iPhone arasında aynı numarayı kullanmayı sağlayan iPhone Handoff’u getiriyor. Ancak özellik ilk etapta yalnızca ABD ve Almanya’da çalışacak.

    iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile iki iPhone arasında aynı telefon numarasını kullanmayı sağlayan iPhone Handoff özelliğini kullanıma sunuyor. Ancak özellik, işletim sisteminin yayınlandığı ilk aşamada yalnızca iki operatörde desteklenecek.

    ABD ve Almanya’da sunulacak

    Apple’ın etkinlik sırasında ve iPhone Duo duyurusunda bahsettiği iPhone Handoff, iOS 27’nin çıkışıyla birlikte ABD’de T-Mobile, Almanya’da ise Deutsche Telekom müşterilerine sunulacak. Özelliğin çalışması için operatör desteği gerekiyor ve Apple, kurulum sırasında operatörlerin ek ücret talep edebileceğini belirtiyor.

    iOS 27’nin iPhone Handoff özelliği sadece iki ülkede çalışacak Tam Boyutta Gör
    iPhone Handoff sayesinde aynı telefon numarası iki iPhone ile eşleştirilebiliyor. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu cihazı kullanarak iki telefon arasında geçiş yapabiliyor. Özelliğin iOS 27’nin yayınlanacağı 14 Eylül Pazartesi günü kullanıma açılması bekleniyor. T-Mobile ise henüz bu hizmet için ne kadar ücret alacağını açıklamadı.

    iPhone Handoff'u kullanmak için her iki cihazın da iOS 27 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması, Wi-Fi'a bağlı olması ve aynı Apple hesabında oturum açması gerekiyor. Ayrıca FaceTime, iMessage ve iCloud'da Mesajlar özelliklerinin etkin olması şart.

    Sistemde cihazlardan biri ana iPhone, diğeri ise aynı telefon numarasını paylaşan ikincil iPhone olarak belirleniyor. Apple, iki cihaz arasındaki geçişi mümkün olduğunca basit hale getiriyor. Kullanıcı hangi iPhone'un kilidini açarsa telefon numarası otomatik olarak o cihazda etkinleşiyor.

    Bununla birlikte telefon numarası aynı anda iki cihazda aktif olamıyor. iPhone Handoff kapsamında numara yalnızca bir iPhone'da etkin durumda bulunabiliyor.

    Wallet tarafında ise bazı özellikler iki cihazda birden kullanılabiliyor. Ödeme kartları ve araç anahtarları her iki iPhone'da da çalışabiliyor. Ancak Apple, toplu taşıma kartları, kimlikler ve kurumsal kartlar gibi bazı Wallet öğelerinin aynı anda yalnızca bir iPhone'da kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

    Çift SIM desteği de bulunuyor

    iPhone Handoff, gerekli koşullar sağlandığında Çift SIM kullanımını da destekliyor. Bunun için her iki eSIM'in de iPhone Handoff'u destekleyen operatörlere ait olması gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kayseri mersin yol tarifi 10 yıldır lustral kullanıyorum nissan sunny eski tv anten girişi iphone temassız ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R
    HP 255R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum