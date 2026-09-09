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    iOS 27 öncesi sürpriz güncelleme: iOS 26.6.2 yayınlandı

    Apple, büyük iPhone lansmanı öncesinde iOS 26.6.2 güncellemesini yayınladı. Bu, muhtemelen iOS 27 güncellemesini yüklemeyecekler için son iOS 26 sürümü olacak.  

    iOS 26.6.2 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27'nin merakla beklenen çıkışından önceki son güncellemeler olan iOS 26.6.2 ve iPadOS 26.6.2'yi resmi olarak yayınladı. Bu güncelleme, hücresel bağlantılar üzerinden yazılım güncellemelerini etkileyen kritik bir sorunu çözerek cihazınızın bir sonraki büyük işletim sistemine sorunsuz geçişe hazır olmasını sağlıyor.

    iOS 26.6.2 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 26.6.2 yenilikleri Tam Boyutta Gör
    iOS 26.6.2 güncellemesi, bazı kullanıcıların hücresel veri kullanarak yazılım güncellemelerini indirmesini engelleyen belirli bir sorunu çözüyor. Wi-Fi erişimi olmadan cihazınızı güncellemede zorluk yaşadıysanız, bu güncelleme bu engeli ortadan kaldırıyor.

    Güncelleme, bu bağlantı sorununu düzeltmenin yanı sıra, sistem kararlılığını ve uyumluluğunu artırmayı amaçlayan küçük iyileştirmeler de sunuyor. Bu ince iyileştirmeler yeni özellikler içermese de, Apple'ın iOS 27’yi tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanırken cihazınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati önem taşıyor.

    iOS 27 RC sürümü bugün bekleniyor

    Apple’ın bugünkü iPhone lansmanında iOS 27 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. Bu, beta programına katılanlar için çıkacak, final sürüme en yakın sürüm.

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