iOS 27 öncesi sürpriz güncelleme: iOS 26.6.2 yayınlandı

Güncelleme, bu bağlantı sorununu düzeltmenin yanı sıra, sistem kararlılığını ve uyumluluğunu artırmayı amaçlayan küçük iyileştirmeler de sunuyor. Bu ince iyileştirmeler yeni özellikler içermese de, Apple'ın iOS 27’yi tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanırken cihazınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati önem taşıyor.
iOS 27 RC sürümü bugün bekleniyor
Apple’ın bugünkü iPhone lansmanında iOS 27 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. Bu, beta programına katılanlar için çıkacak, final sürüme en yakın sürüm.