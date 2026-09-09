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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'nin merakla beklenen çıkışından önceki son güncellemeler olan iOS 26.6.2 ve iPadOS 26.6.2'yi resmi olarak yayınladı. Bu güncelleme, hücresel bağlantılar üzerinden yazılım güncellemelerini etkileyen kritik bir sorunu çözerek cihazınızın bir sonraki büyük işletim sistemine sorunsuz geçişe hazır olmasını sağlıyor.

Apple'ın iOS 27'de yaptığı tüm performans iyileştirmeleri 1 ay önce eklendi

iOS 26.6.2 güncellemesi neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör iOS 26.6.2 güncellemesi, bazı kullanıcıların hücresel veri kullanarak yazılım güncellemelerini indirmesini engelleyen belirli bir sorunu çözüyor. Wi-Fi erişimi olmadan cihazınızı güncellemede zorluk yaşadıysanız, bu güncelleme bu engeli ortadan kaldırıyor.

Güncelleme, bu bağlantı sorununu düzeltmenin yanı sıra, sistem kararlılığını ve uyumluluğunu artırmayı amaçlayan küçük iyileştirmeler de sunuyor. Bu ince iyileştirmeler yeni özellikler içermese de, Apple'ın iOS 27’yi tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanırken cihazınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati önem taşıyor.

iOS 27 RC sürümü bugün bekleniyor

Apple’ın bugünkü iPhone lansmanında iOS 27 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. Bu, beta programına katılanlar için çıkacak, final sürüme en yakın sürüm.

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iOS 27 öncesi sürpriz güncelleme: iOS 26.6.2 yayınlandı

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