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    iOS 27 RC yayınlandı: İşte haftaya iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

    Apple, bugün gerçekleştirdiği Eylül etkinliğinin ardından iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 ve diğer yazılımların RC sürümlerini kullanıma sundu. Bu güncellemeler, final sürümle aynı ve betadakilere açık.

    ios 27 rc güncellemesi yayınlandı işte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 Release Candidate (RC) sürümünü geliştiricilerin ve genel beta test kullanıcılarının erişimine sundu. Bu sürüm, nihai testler sırasında önemli bir son dakika sorunu tespit edilmemesi kaydıyla, Apple'ın nihayetinde tüm kullanıcılara sunacağı iOS 27 sürümü. Apple, genel kullanıma sunulmadan önce gerekirse revize edilmiş bir RC sürümü de yayınlayabilir.

    iOS 27 sürüm notları: Gelecek tüm yenilikler

    Apple, bugün RC güncellemesinin bir parçası olarak iOS 27 sürüm notlarının tamamını yayınladı.

    Siri AI (Tüm iPhone 16 modelleri ve sonrası, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

    • Daha yetenekli ve konuşma odaklı Siri (Kişisel bağlam anlayışı, uygulama eylemleri, ekran farkındalığı ve geniş dünya bilgisine erişim gibi özelliklere sahip)
    • Yeni ses deneyimi, daha etkileyici ve doğal sesler sunuyor (Siri’nin ifade gücünü ve hızını özelleştirme)
    • Özel Siri uygulaması (Konuşmalar iCloud ile Apple cihazlar arasında senkronize ediliyor)
    • Kamera uygulamasında Siri modu
    • Siri ile Yaz özelliği,

    Uygulamalar genelinde Apple Intelligence (Tüm iPhone 16 ve sonraki modeller, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

    • Uzamsal Yeniden Çerçeveleme
    • Genişletme aracı
    • Daha iyi sonuçlar veren Nesne Kaldırma/Temizleme aracı (Hızlı mod veya daha karmaşık düzenlemeler için Yüksek Kalite seçeneğiyle)
    • Safari’de sekmeleri konulara göre düzenleme
    • Safari’de Bana Bildir özelliği (fiyat değişiklikleri ve ürün bulunabilirliği gibi güncellemeler için periyodik kontrol)
    • Tamamen yeni Image Playground
    • Siri Kestirmeler için komutla kestirme oluşturma
    • Özetlenmiş etkinlik bildirimleri
    • HomeKit Güvenli Video kayıtları için video açıklamaları (iCloud+ aboneliği gerektirir)
    • Kamera klibi araması
    • Takvimde açıklamayla etkinlik oluşturma
    • Mail uygulamasında öneriler
    • Telefon uygulamasında Arama Bağlamı
    • VoiceOver geliştirmeleri (Fotoğraflar, grafikler ve ekran görüntüleri için daha ayrıntılı ve bağlamsal görüntü anlama, ekranınız veya çevreniz hakkında sorular sormanıza olanak tanıyan konuşma tabanlı deneyim ve Eylem düğmesi entegrasyonu ile hızlı yanıt alma)
    • Geliştirilmiş Büyüteç deneyimi (Düşük görme yetisine sahip kullanıcılar için yüksek kontrastlı arayüz)
    • Daha akıllı Erişilebilirlik Okuyucu (Daha iyi metin temizleme ve biçimlendirme, resimler ve tablolar, isteğe bağlı özetler ve çeviri sağlamak için görsel zekayı kullanır)

    Çocuk güvenliği

    • Yeni çocuk hesapları için geliştirilmiş kurulum deneyimi, Dolaşma İzni İsteği, Genişletilmiş İletişim Güvenliği korumaları, Zaman Sınırları, Yeniden tasarlanan Ekran Süresi ayarları

    Sistem iyileştirmeleri

    • Liquid Glass iyileştirmeleri genel okunabilirliği artırır ve Ayarlar'daki yeni kaydırıcı, görünümünü ultra şeffaftan tamamen renkliye kadar kişiselleştirmenize olanak tanıyor
    • Uygulama başlatmaları, Fotoğraflar kitaplığınızda yeni fotoğrafların yüklenmesi ve AirDrop aktarımları dahil olmak üzere sistem genelindeki deneyimlerde daha hızlı performans
    • Geliştirilmiş arama, Spotlight, Fotoğraflar ve Mail’de daha alakalı ve kapsamlı sonuçlar sağlıyor
    • Bağlantı Yardımı, Wi-Fi ve hücresel ağlar arasında daha sorunsuz geçişe imkan veriyor
    • iCloud Paylaşılan Albümler'deki geliştirmeler
    • AirPods için özel EQ ayarı
    • Sağlık uygulamasında Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği
    • Alarmlar ve Zamanlayıcılar için bağımsız ses seviyesi ayarları

    iOS 27, iPhone 11 ve üstü modellere 14 Eylül itibarıyla gelecek.

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