iOS 27 RC yayınlandı: İşte haftaya iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

iOS 27 çıkış tarihi ve güncelleme alacak telefonlar 2 sa. önce eklendi

Apple, bugün RC güncellemesinin bir parçası olarak iOS 27 sürüm notlarının tamamını yayınladı.

iOS 27, iPhone 11 ve üstü modellere 14 Eylül itibarıyla gelecek.

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iOS 27 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

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