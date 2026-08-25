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    iOS 27, Siri AI ile geliyor ama bekleme listesi olacak!

    iOS 27 çıktığında yeni Siri AI'a erişmek hemen mümkün olmayacak. iOS 27 beta 7 sürümünde Apple'ın bekleme listesi mesajı çıkarmak için özel bir altyapı hazırladığı ortaya çıktı.

    ios 27 siri ai bekleme listesi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS Golden Gate’de Siri AI için kullanıcıları beklemeye alacak. Kullanıcıların yeni Siri AI’ı deneyimleyebilmek için öncelikle gerekli modellerin cihaza indirilmesini, sonrasında da listeden çıkmayı beklemeleri gerekecek.

    Kullanıcılar Siri AI için bekleme listesine alınacak

    iOS 27 beta 7 sürümünde, kullanıcı Siri AI’a erişim talebinde bulunduktan sonra Apple’ın kişiselleştirilmiş bekleme süresi mesajları göstermesine olanak tanıyan yeni bir bekleme listesi altyapısı içeriyor. Apple, talep ve sunucu kapasitesi değiştikçe bu mesajları uzaktan değiştirebilirken, her mesaj kullanıcıya ve cihaza özel kalacak.

    Apple, iOS 27 beta sürümlerinde bazı kullanıcıları Siri AI için bir hafta kadar bekletti.

    Yeni sistem, Apple'a dağıtım üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor çünkü; başka bir yazılım güncellemesi yayınlamadan tahmini bekleme sürelerini ayarlayabiliyor. Bu ayrıca daha fazla kullanıcı erişim talep etmeye başladıkça Apple'ın cihaz içi Siri AI modellerinin indirmelerini yönetmesine olanak tanıyor.

    Siri AI, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS Golden Gate ile gelen en büyük yeniliklerden biri. Bekleme listesi altyapısı, güncellemeler herkese açıldığında Apple'ın güçlü bir talep beklediğini gösteriyor.

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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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