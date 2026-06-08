iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC etkinliğinde iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 27 güncellemesini resmen duyurdu. Yeni sürüm, yapay zeka odaklı özellikleriyle dikkat çekerken Siri'den Kamera uygulamasına, Fotoğraflar'dan Safari'ye kadar birçok sistem uygulamasında önemli yenilikler sunuyor. Özellikle Apple Intelligence tarafındaki gelişmeler, iPhone deneyimini daha akıllı ve kişisel hale getirecek. İşte iOS 27 özellikleri ve güncelleme alacak iPhone'lar:

iOS 27 yenilikleri

Yeni nesil Siri

Kamera uygulamasında yeni Siri modu

ChatGPT benzeri sohbet arayüzü

Fotoğraflar için yeni yapay zeka araçları

Kamera uygulamasında görsel zeka

Wallet'ta özel kart oluşturma

Gelişmiş Sağlık uygulaması

Çocuk güvenliği özellikleri

Yapay zeka destekli otomatik düzeltme

Safari'de akıllı sekme grupları

Saydamlık ayarlamak için yeni bir kaydırıcı

Tam Boyutta Gör iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliği tamamen yenilenen Siri oldu. Apple'ın sanal asistanı artık daha gelişmiş büyük dil modelleriyle destekleniyor. Yeni sürümle birlikte Siri, ChatGPT ve Gemini benzeri sohbet tabanlı bir deneyim sunarken daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor. Siri ayrıca tek bir komutla birden fazla işlemi yerine getirebiliyor, ekran üzerindeki içerikleri anlayabiliyor ve kullanıcıların kişisel verilerine göre daha akıllı öneriler sunabiliyor.

Apple'ın üçüncü taraf yapay zeka servisleriyle entegrasyonu genişletmesi de bekleniyor. Diğer tarafta kullanıcılar artık Siri'nin sesi üzerinde birden fazla kişiselleştirme yapabilecek. Kamera tarafında ise, uygulamaya yeni bir "Siri Modu" eklendi. Siri, nesneleri tanıyabiliyor, geri bildirim veya işlem yapmanıza olanak tanıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın üçüncü taraf yapay zeka servisleriyle entegrasyonu genişletmesi de bekleniyor. Diğer tarafta kullanıcılar artık Siri'nin sesi üzerinde birden fazla kişiselleştirme yapabilecek. Kamera tarafında ise, uygulamaya yeni bir "Siri Modu" eklendi. Siri, nesneleri tanıyabiliyor, geri bildirim veya işlem yapmanıza olanak tanıyabiliyor.

Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarına yapay zeka desteği🤳

Apple, Fotoğraflar uygulamasını da yeni yapay zeka araçlarıyla güçlendirdi. Yeni "Extend" özelliği fotoğrafın dışına yeni içerikler oluşturarak kadrajı genişletebiliyor. "Enhance" seçeneği renkleri, ışık seviyesini ve genel görüntü kalitesini otomatik olarak iyileştirirken, "Reframe" özelliği özellikle uzamsal fotoğraflarda çekim sonrasında perspektif değişikliği yapılmasına imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera uygulaması ise görsel zeka yetenekleri kazanıyor. Kullanıcılar artık kameralarını bir ürünün besin etiketine yönelterek içerik bilgilerini analiz edebilecek. Ayrıca kartvizitler veya iletişim bilgileri doğrudan kişi listesine eklenebilecek.

Wallet ve Sağlık uygulaması yenileniyor 📌

Tam Boyutta Gör iOS 27 ile birlikte Apple Wallet uygulamasına "Create a Pass" özelliği geliyor. Kullanıcılar QR kodları veya çeşitli belgeleri tarayarak kendi dijital kartlarını oluşturabilecek. Etkinlik biletleri, üyelik kartları ve çeşitli geçiş kartları tek bir yerde saklanabilecek. Sağlık uygulaması tarafında ise yapay zeka destekli sağlık önerileri, gelişmiş beslenme takibi ve uzmanlar tarafından hazırlanan eğitici içerikler sunulacak. Apple'ın kullanıcıların günlük yaşam alışkanlıklarını analiz ederek daha kişisel sağlık tavsiyeleri vermesi bekleniyor.

Klavye ve Safari daha akıllı hale geliyor ⌨️

Apple, iOS 27 ile klavyenin otomatik düzeltme sistemini de geliştiriyor. Yeni sistem yalnızca yazım hatalarını düzeltmekle kalmayacak, aynı zamanda dil bilgisi hatalarını da tespit ederek alternatif öneriler sunabilecek. Safari tarafında ise Apple Intelligence destekli yeni bir özellik duyuruldu. Tarayıcı artık sekme gruplarını içeriklerine göre otomatik olarak isimlendirebilecek. Böylece çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için organizasyon daha kolay hale gelecek.

Diğer tarafta Safari, "Beni Bildir" özelliğiyle sizin adınıza bir sayfayı otomatik olarak izleyebiliyor. Bu sayede doğal dil kullanarak Safari'ye ne aradığınızı anlatabiliyor ve bilgi alabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Platform geliştirmelerine dönecek olursak, iPhone'lar, artık Wi-Fi ağına ne zaman bağlı kalması ve ne zaman bağlantıyı kesip operatöre geri dönmesi gerektiği konusunda daha akıllı davranıyor ve iMessage'daki büyük fotoğraf aktarımları artık yükleme sırasında (veya yükleme başarısız olduğunda) tüm sohbeti durdurmuyor.

Paylaşılan bilgilere göre iOS 27 ile Liquid Glass arayüzü için saydamlık seviyesini ayarlamaya imkan veren yeni bir kaydırıcı eklenirken, uygulama simgeleri de yeni kırılma katmanları sayesinde daha net ve belirgin görünecek.

Apple'ın verilerine göre uygulamaların açılış hızı yüzde 30 artacak, AirDrop aktarım performansı ise yüzde 80'e kadar iyileşecek. Ayrıca yeni CPU zamanlayıcısı sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunulması hedefleniyor. iOS 26'yı çalıştırabilen tüm cihazların iOS 27 güncellemesini alacağı belirtiliyor.

Güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de tamamen yenilenen arama altyapısı olacak. Spotlight başta olmak üzere sistem genelindeki arama deneyimi yeni bir dizinleme sistemiyle yeniden inşa edilirken, cihazlar güncelleme sonrasında sistem verilerini daha hızlı indeksleyebilecek. Mail uygulaması da yeni sıralama algoritması sayesinde kullanıcıların aradıkları e-postalara daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Ebeveyn ve çocuk denetimi 👧

Son olarak Apple, iOS 27 ile çocuk hesaplarına yönelik ebeveyn denetimlerini genişletmeyi planlıyor. Kurulum Asistanı sırasında ebeveynler, çocuklarının hangi sistem uygulamalarına erişebileceğini detaylı şekilde belirleyebilecek. Kullanıcılar ister yalnızca temel uygulamaları, ister Apple'ın önerdiği uygulama paketini, isterse tek tek seçtikleri uygulamaları etkinleştirebilecek. Daha sonra Satın Alma İsteği özelliği üzerinden yeni uygulamalar için de onay verilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında "Gözatma İzni İste" adlı yeni özellikle çocukların daha önce erişmedikleri web sitelerini ziyaret edebilmek için ebeveynlerinden izin alması gerekecek. Ebeveynler gelen talepleri Mesajlar uygulaması üzerinden inceleyerek ilgili web sitesine erişime izin verip vermemeye karar verebilecek.

iOS 27 ne zaman yayınlanacak? 📅

Apple'ın iOS 27 güncellemesinin önümüzdeki sonbaharda tüm uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunması bekleniyor. Bazı yapay zeka özelliklerinin ise ilk sürüm yerine yıl içerisinde yayınlanacak ara güncellemelerle kullanıcılara ulaşabileceği belirtiliyor.

iOS 27 hangi cihaza geliyor? 📱

iOS 27 güncellemesi, iPhone 17'den başlayarak iPhone 11 serisine ve iPhone SE 3.nesil modellerine ulaşacak.

iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

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