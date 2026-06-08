iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 27 yenilikleri
- Yeni nesil Siri
- Kamera uygulamasında yeni Siri modu
- ChatGPT benzeri sohbet arayüzü
- Fotoğraflar için yeni yapay zeka araçları
- Kamera uygulamasında görsel zeka
- Wallet'ta özel kart oluşturma
- Gelişmiş Sağlık uygulaması
- Çocuk güvenliği özellikleri
- Yapay zeka destekli otomatik düzeltme
- Safari'de akıllı sekme grupları
- Saydamlık ayarlamak için yeni bir kaydırıcı
Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarına yapay zeka desteği🤳
Apple, Fotoğraflar uygulamasını da yeni yapay zeka araçlarıyla güçlendirdi. Yeni "Extend" özelliği fotoğrafın dışına yeni içerikler oluşturarak kadrajı genişletebiliyor. "Enhance" seçeneği renkleri, ışık seviyesini ve genel görüntü kalitesini otomatik olarak iyileştirirken, "Reframe" özelliği özellikle uzamsal fotoğraflarda çekim sonrasında perspektif değişikliği yapılmasına imkan tanıyor.
Wallet ve Sağlık uygulaması yenileniyor 📌
Klavye ve Safari daha akıllı hale geliyor ⌨️
Apple, iOS 27 ile klavyenin otomatik düzeltme sistemini de geliştiriyor. Yeni sistem yalnızca yazım hatalarını düzeltmekle kalmayacak, aynı zamanda dil bilgisi hatalarını da tespit ederek alternatif öneriler sunabilecek. Safari tarafında ise Apple Intelligence destekli yeni bir özellik duyuruldu. Tarayıcı artık sekme gruplarını içeriklerine göre otomatik olarak isimlendirebilecek. Böylece çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için organizasyon daha kolay hale gelecek.
Diğer tarafta Safari, "Beni Bildir" özelliğiyle sizin adınıza bir sayfayı otomatik olarak izleyebiliyor. Bu sayede doğal dil kullanarak Safari'ye ne aradığınızı anlatabiliyor ve bilgi alabiliyorsunuz.
Paylaşılan bilgilere göre iOS 27 ile Liquid Glass arayüzü için saydamlık seviyesini ayarlamaya imkan veren yeni bir kaydırıcı eklenirken, uygulama simgeleri de yeni kırılma katmanları sayesinde daha net ve belirgin görünecek.
Apple'ın verilerine göre uygulamaların açılış hızı yüzde 30 artacak, AirDrop aktarım performansı ise yüzde 80'e kadar iyileşecek. Ayrıca yeni CPU zamanlayıcısı sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunulması hedefleniyor. iOS 26'yı çalıştırabilen tüm cihazların iOS 27 güncellemesini alacağı belirtiliyor.
Güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de tamamen yenilenen arama altyapısı olacak. Spotlight başta olmak üzere sistem genelindeki arama deneyimi yeni bir dizinleme sistemiyle yeniden inşa edilirken, cihazlar güncelleme sonrasında sistem verilerini daha hızlı indeksleyebilecek. Mail uygulaması da yeni sıralama algoritması sayesinde kullanıcıların aradıkları e-postalara daha kolay ulaşmasını sağlayacak.
Ebeveyn ve çocuk denetimi 👧
Son olarak Apple, iOS 27 ile çocuk hesaplarına yönelik ebeveyn denetimlerini genişletmeyi planlıyor. Kurulum Asistanı sırasında ebeveynler, çocuklarının hangi sistem uygulamalarına erişebileceğini detaylı şekilde belirleyebilecek. Kullanıcılar ister yalnızca temel uygulamaları, ister Apple'ın önerdiği uygulama paketini, isterse tek tek seçtikleri uygulamaları etkinleştirebilecek. Daha sonra Satın Alma İsteği özelliği üzerinden yeni uygulamalar için de onay verilebilecek.
iOS 27 ne zaman yayınlanacak? 📅
Apple'ın iOS 27 güncellemesinin önümüzdeki sonbaharda tüm uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunması bekleniyor. Bazı yapay zeka özelliklerinin ise ilk sürüm yerine yıl içerisinde yayınlanacak ara güncellemelerle kullanıcılara ulaşabileceği belirtiliyor.
iOS 27 hangi cihaza geliyor? 📱
iOS 27 güncellemesi, iPhone 17'den başlayarak iPhone 11 serisine ve iPhone SE 3.nesil modellerine ulaşacak.
- iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air
- iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. Nesil)
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