iOS 27, yapay zeka odaklı büyük bir güncelleme olacak: İşte beklenen yenilikler

Tam Boyutta Gör Mark Gurman’a göre Apple, iOS 27 ve macOS 27 güncellemesinde yapay zeka özelliklerine her zamankinden fazla dikkat çekecek. Özellikle iOS 27, yeniden tasarlanmış Siri, yapay zeka destekli internette gezinme aracı ve Sağlık uygulamasına entegre edilmiş bir yapay zeka sağlık yardımcısı gibi üç önemli yapay zeka özelliği içeren Apple Intelligence destekli büyük bir güncelleme olacak.

Siri'nin yeni görünümü ve daha akıllı araçlar

Gurman, Siri güncellemesinin Mart veya Nisan aylarında beklenen iOS 26.4 ile başlayacağını ancak görsel değişikliğin iOS 27 ile birlikte geleceğini belirtiyor. Sesli asistan, iOS 27’de yeniden tasarlanmış olarak karşımıza çıkacak; daha konuşma odaklı bir arayüz ve karmaşık görevleri daha hızlı halletmek için geliştirilmiş cihaz içi zeka içerebilir.

Geliştirme aşamasındaki ikinci özellik, Siri ve Spotlight'ı daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir arama motoru. Apple henüz detayları doğrulamasa da, kullanıcılara uygulamalarından çıkmadan daha hızlı yanıtlar ve bağlam odaklı sonuçlar sunması bekleniyor.

Health+ ve Yapay zeka destekli sağlık yardımcısı

iOS 27 ile gelecek üçüncü önemli özellik, Apple'ın Sağlık uygulamasını içeriyor. Gurman’a göre, kullanıcıların sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak bir yapay zeka aracı içeren yeni Health+ hizmeti geliyor. Yapay zeka, kullanıcıları fitness planlarını hazırlayacak, yaşam tarzı hedeflerini takip edecek ve kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam içgörüleri sunacak.

iOS 27'nin yayınlanmasına aylar kala, Apple'ın planları şimdiden net bir yön gösteriyor: daha akıllı destek, daha güçlü kişiselleştirme ve yapay zeka ile günlük yaşam arasında daha derin bir entegrasyon. Bu özellikler anlatıldığı gibi sunulursa, Apple Intelligence nihayet tamamlanmış sayılabilir.

