iOS 27, yapay zeka odaklı büyük bir güncelleme olacak: İşte beklenen yenilikler

Siri'nin yeni görünümü ve daha akıllı araçlar
Gurman, Siri güncellemesinin Mart veya Nisan aylarında beklenen iOS 26.4 ile başlayacağını ancak görsel değişikliğin iOS 27 ile birlikte geleceğini belirtiyor. Sesli asistan, iOS 27’de yeniden tasarlanmış olarak karşımıza çıkacak; daha konuşma odaklı bir arayüz ve karmaşık görevleri daha hızlı halletmek için geliştirilmiş cihaz içi zeka içerebilir.
Geliştirme aşamasındaki ikinci özellik, Siri ve Spotlight'ı daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir arama motoru. Apple henüz detayları doğrulamasa da, kullanıcılara uygulamalarından çıkmadan daha hızlı yanıtlar ve bağlam odaklı sonuçlar sunması bekleniyor.
Health+ ve Yapay zeka destekli sağlık yardımcısı
iOS 27 ile gelecek üçüncü önemli özellik, Apple'ın Sağlık uygulamasını içeriyor. Gurman’a göre, kullanıcıların sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak bir yapay zeka aracı içeren yeni Health+ hizmeti geliyor. Yapay zeka, kullanıcıları fitness planlarını hazırlayacak, yaşam tarzı hedeflerini takip edecek ve kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam içgörüleri sunacak.
iOS 27'nin yayınlanmasına aylar kala, Apple'ın planları şimdiden net bir yön gösteriyor: daha akıllı destek, daha güçlü kişiselleştirme ve yapay zeka ile günlük yaşam arasında daha derin bir entegrasyon. Bu özellikler anlatıldığı gibi sunulursa, Apple Intelligence nihayet tamamlanmış sayılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: