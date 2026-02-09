iOS 27 yenilik getirmeyecek: Odak nokta performans ve hatalar

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27’de sistemin daha hızlı ve daha kararlı hale getirilmesine odaklanacak gibi görünüyor. Sızıntılar, Liquid Glass adı verilen yeni tasarım dilini getiren iOS 26'dan alınan dersler üzerine inşa edildiğini gösteriyor.

Apple, yeni sürümde iOS deneyiminin kalitesine öncelik verecek gibi görünüyor. Bu, daha az gösterişli eklenti ve günlük kullanımı daha sorunsuz hale getirmeye daha fazla odaklanma anlamına geliyor. İlk raporlar, iOS 27'yi hız, güvenilirlik ve iyileştirmeye odaklanan geçmiş bir güncelleme olan Mac OS X Snow Leopard'a benzetiyor.

Apple'ın yapay zeka destekli özellikler için kullandığı isim olan Apple Intelligence, iOS 27'de daha da gelişecek. Apple'ın sesli asistanı Siri, işletim sistemi genelinde daha derin entegrasyonla daha akıllı ve daha duyarlı hale gelecek. İyileştirmeler, bağlamı ve geçmiş etkileşimleri daha iyi anlamayı içerebilir.

Genel olarak performans iyileştirmeleri bekleniyor. Bu, daha hızlı uygulama açılışları, daha akıcı animasyonlar ve daha az hata veya çökme anlamına geliyor. Raporlar, Apple'ın iOS 26'nın bazı bölümlerine gelen karışık tepkilerden sonra kullanıcı geri bildirimlerini dinlediğini gösteriyor.

iOS 27 güncellemesi neler getirecek?

Daha akıllı Siri ve yapay zeka araçları : Siri için daha konuşma odaklı bir arayüz. Uygulamalar ve sistem özelliklerinde genişletilmiş yapay zeka desteği. Kullanıcı alışkanlıklarına dayalı daha iyi tahminler

: Siri için daha konuşma odaklı bir arayüz. Uygulamalar ve sistem özelliklerinde genişletilmiş yapay zeka desteği. Kullanıcı alışkanlıklarına dayalı daha iyi tahminler Yapay zeka destekli uygulamalar : Daha akıllı Takvim gibi yeni yapay zeka odaklı araçlar. Gelişmiş öneriler ve bağlam duyarlı eylemler

: Daha akıllı Takvim gibi yeni yapay zeka odaklı araçlar. Gelişmiş öneriler ve bağlam duyarlı eylemler Genişletilmiş uydu bağlantısı : Yeni iPhone’lar için 5G uydu internet desteği. Apple Harita ve Mesajlar’da uydu özellikleri

: Yeni iPhone’lar için 5G uydu internet desteği. Apple Harita ve Mesajlar’da uydu özellikleri Performans ve kararlılık: Daha hızlı sistem performansı. Azaltılmış hata ve daha akıcı arayüz yanıtları

Daha hızlı sistem performansı. Azaltılmış hata ve daha akıcı arayüz yanıtları Yeni cihaz türleri için destek: Katlanabilir iPhone Fold için hazırlıklar. Daha büyük ekranlar için çoklu görev ve ekran iyileştirmeleri

iOS 27 ne zaman çıkacak?

iOS 27'nin tanıtılmasına uzun bir süre var. Apple, geleneksel olarak yeni iOS sürümlerini yaz aylarında geliştirici konferansında (WWDC) tanıtıyor ve ardından sonbaharda yeni cihazlarıyla birlikte yayınlıyor. iOS 27’nin ilk geliştirici beta sürümünün Haziran 2026'da gelmesi bekleniyor.

