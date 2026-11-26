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Oynat Apple, iOS 28 güncellemesiyle iPhone bildirim merkezini baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Yeni sistemin, rahatsız edici reklam ve tanıtım mesajlarını otomatik tespit ederek önemli uyarılardan ayırması bekleniyor. Böylece kullanıcılar bildirimleri tümden kapatmak zorunda kalmadan spam içerikleri filtreleyebilecek. Güncellemeyle cihazlar arası senkronizasyonun da iyileştirilmesi hedefleniyor. Merakla beklenen özelliğin 2027 yılındaki Apple geliştirici konferansında tanıtılması öngörülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör MacRumors'a göre, birden fazla kaynak Apple'ın gelecek yılki büyük iPhone yazılım güncellemesinin bir parçası olarak Bildirim Merkezi'nde önemli değişiklikler planladığını belirtti. Yayın, bilginin şu anda yalnızca bir söylenti olduğunu, Apple’ın bildirim deneyimini tam olarak nasıl iyileştirmeyi planladığının belirsiz olduğunu vurguluyor.

Apple, iOS 28'in geliştirilme sürecini değiştirdi 2 hf. önce eklendi

Apple'ın iyileştirmeler yapabileceği alanlardan biri, bazı uygulamaların ürün, abonelik ve özel teklifleri tanıtmak için push bildirimleri kullandığı tanıtım bildirimlerinin yönetimi.

Apple'ın App Store yönergeleri, geliştiricilerin reklam bildirimleri göndermeden önce kullanıcılardan açık onay almasını ve bu bildirimleri almaktan vazgeçme yolu sağlamasını zaten gerektiriyor. Ancak, bazı uygulamalar bu gereklilikleri göz ardı ediyor, kullanıcıları özel günlerde bildirim yağmuruna tutuyor.

iOS 28 ile tanıtım push bildirimleri ayrılacak

Daha gelişmiş bildirim yönetim sistemi, kullanıcıların uygulamalardan gelen bildirimleri tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmadan, tanıtım mesajlarını daha önemli uyarılardan ayırmalarına olanak tanıyabilir.

Diğer olası iyileştirmeler arasında Apple cihazları arasında daha iyi bildirim senkronizasyonu, daha gelişmiş filtreleme seçenekleri ve ayrı bir bildirim geçmişi yer alabilir.

Bunlar, söylentinin arkasındaki kaynaklar tarafından özel olarak belirtilen özelliklerden ziyade, Apple'ın sunabileceği değişikliklere örnekler.

Apple'ın iOS 28'i Haziran 2027'de yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmi olarak tanıtması, ardından Eylül ayındaki herkese açık sürümden önce birkaç ay beta testi yapması bekleniyor.

Android 16 zaten bildirimleri içeriğe göre sıralıyor

Google, Android 16'nın Bildirim Düzenleyicisi ile daha açık bir yaklaşım benimsedi. Yapay zeka destekli bu araç, gelen uyarıları yalnızca gönderen uygulamaya göre değil, içeriklerine göre de sınıflandırarak reklam (tanıtım) bildirimlerinden önemli güncellemeleri ayırmaya yardımcı oluyor.

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iOS 28 ile iPhone'ların bildirim sistemi yenileniyor

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