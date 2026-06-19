iOS, bir ülkede daha üçüncü taraf mağazalara açılıyor

Apple, Brezilya'da iOS kurallarını değiştiriyor
Yeni düzenleme kapsamında geliştiriciler uygulamalarını alternatif mağazalar üzerinden yayınlayabilecek. Ayrıca uygulama ve oyun satışları ile uygulama içi satın alımlarda Apple'ın ödeme sistemini kullanma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Böylece geliştiriciler kendi ödeme altyapılarını veya üçüncü taraf ödeme servislerini tercih edebilecek.
Apple ise daha önce Avrupa Birliği'ndeki benzer düzenlemelerde olduğu gibi bu değişikliklerin güvenlik risklerini artırabileceğini savunuyor. Şirkete göre alternatif mağazalar ve ödeme sistemleri kötü amaçlı yazılımlar, dolandırıcılık girişimleri ve kullanıcı gizliliğine yönelik tehditler için yeni kapılar açabilir.
Buna rağmen Apple, alternatif mağazalar üzerinde belirli bir kontrol mekanizmasını korumayı sürdürecek. Şirket, iOS'ta faaliyet gösterecek tüm alternatif uygulama mağazalarının Apple tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca bu mağazalarda yayınlanan uygulamalar da "Notarization" adı verilen temel bir inceleme sürecinden geçecek.
Apple'ın açıklamasına göre bu süreç otomatik kontroller ve insan incelemesinin birleşiminden oluşuyor. Ancak App Store'daki standart uygulama inceleme sürecine kıyasla daha sınırlı bir denetim gerçekleştirilecek. Öte yandan geliştiriciler App Store'da kalmaya devam etseler bile alternatif ödeme yöntemlerini kullanabilecek.
Komisyonlar ortadan kalkmıyor
Düzenleme App Store dışındaki dağıtım kanallarını mümkün hale getirse de Apple'ın gelir modeli tamamen değişmiş değil. Şirket, uygulamalardaki bağlantılar üzerinden web sitelerinde gerçekleştirilen satışlardan yüzde 15 komisyon talep edecek. Bazı geliştiriciler için bu oran yüzde 10 seviyesine kadar düşebilecek.
Bunun yanında Apple, alternatif mağazalar üzerinden dağıtılan uygulamalar için de "Core Technology Commission" adını verdiği yeni bir ücretlendirme modelini uygulayacak. Bu sistem kapsamında geliştiriciler, App Store dışında satış yapsalar bile belirli işlemlerden Apple'a yüzde 5 komisyon ödeyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel