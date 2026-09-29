iOS’ta binlerce uygulama çöktü: Sebebi ise Google

Google'ın uygulama geliştirme ve analiz hizmeti Firebase'de yaşanan bir sorun, çok sayıda iOS uygulamasını aynı anda kullanılamaz hale getirdi. Google Analytics for Firebase'in iOS SDK'sında meydana gelen bir hata, ilgili uygulamaların başlatılırken çökmesine yol açtı.
Binlerce uygulamayı etkiledi
Firebase, uygulamaların arka uç altyapısı ve analiz işlemleri için yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle sorun, yalnızca tek bir uygulamayla sınırlı kalmadı ve Firebase altyapısına bağlı binlerce iOS uygulamasını etkiledi.
Google'ın Firebase GitHub hata takip sisteminde açılan ve sonradan çözüme kavuşturulan başlıkta, uygulamaların açılışta çökmesine ilişkin çok sayıda bildirim yer aldı. Bazı geliştiriciler sorunun kendi kodlarından kaynaklandığını düşünerek hata ayıklamaya çalışırken ciddi zaman ve kaynak kaybetti.
Google düzeltme yayınladı
Google, önbellekleme nedeniyle bazı uygulamaların düzeltme yayınlandıktan sonra da aynı sorunu yaşamaya devam edebileceğini belirtti. Şirket, 4 saat içinde bu uygulamalarda da düzelme bekliyor.
Bununla birlikte Google, hatanın teknik olarak neden ortaya çıktığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ayrıca Firebase Durum Paneli'nde olayla ilgili kayıtlı bir kesinti raporu bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: