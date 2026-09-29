Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Google'ın uygulama geliştirme ve analiz hizmeti Firebase'de yaşanan bir sorun, çok sayıda iOS uygulamasını aynı anda kullanılamaz hale getirdi. Google Analytics for Firebase'in iOS SDK'sında meydana gelen bir hata, ilgili uygulamaların başlatılırken çökmesine yol açtı.

Binlerce uygulamayı etkiledi

Firebase, uygulamaların arka uç altyapısı ve analiz işlemleri için yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle sorun, yalnızca tek bir uygulamayla sınırlı kalmadı ve Firebase altyapısına bağlı binlerce iOS uygulamasını etkiledi.

Google'ın Firebase GitHub hata takip sisteminde açılan ve sonradan çözüme kavuşturulan başlıkta, uygulamaların açılışta çökmesine ilişkin çok sayıda bildirim yer aldı. Bazı geliştiriciler sorunun kendi kodlarından kaynaklandığını düşünerek hata ayıklamaya çalışırken ciddi zaman ve kaynak kaybetti.

Google düzeltme yayınladı

Tam Boyutta Gör Sorunun Firebase kaynaklı olduğunu düşünen geliştiriciler, Google'a bildirimde bulunarak düzeltme bekledi. Şirket, ilk şikayetlerden birkaç saat sonra gerekli düzeltmeyi yayınladı. Bunun ardından uygulamalardaki çökme sayılarında düşüş görülmeye başlandı.

iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone 18 Pro Face ID sorunu düzeltildi! 22 sa. önce eklendi

Google, önbellekleme nedeniyle bazı uygulamaların düzeltme yayınlandıktan sonra da aynı sorunu yaşamaya devam edebileceğini belirtti. Şirket, 4 saat içinde bu uygulamalarda da düzelme bekliyor.

Bununla birlikte Google, hatanın teknik olarak neden ortaya çıktığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ayrıca Firebase Durum Paneli'nde olayla ilgili kayıtlı bir kesinti raporu bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS’ta binlerce uygulama çöktü: Sebebi ise Google

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: