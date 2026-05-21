    Mobil dünyada milat: iOS uygulamaları tek tıkla Android sürümüne kavuşuyor

    iOS platformunda mobil uygulama geliştirenlerin Android tarafına transfer etme süreci çok kolaylaşıyor. Google AI Studio gerekli altyapıyı geliştiricilere sunmaya başladı.

    Mobil uygulama dünyasında yıllardır iOS ve Android platformları arasında kodların port edilmesi büyük maliyet ve zaman kaybı getirmiştir. Googe AI Studio ile iki farklı platform için kod yazma dönemi artık sona eriyor.

    Google AI Studio’da yeni dönem

    Yapılan duyuruya göre Google, Swift dilinde yazılmış yerel iOS ve iPadOS projelerini saniyeler içinde modern Kotlin ve Jetpack Compose tabanlı Android koduna dönüştüren yeni bir araç hazırladı. Geliştiricilerin tek yapması gereken, iOS projelerinin kaynak kodunu veya Xcode projelerini sürükleyip sisteme bırakmak; yapay zekâ arka planda tüm mimariyi analiz ederek tam uyumlu bir Android projesi hazırlıyor.

    Bu süreçte yapay zekâ asistanı platformlar arasındaki derin mimari farkları da otonom olarak çözüyor. iOS'in kullanıcı arayüzü iskeleti olan UIKit veya SwiftUI bileşenleri, Android'in modern tasarım dili olan Jetpack Compose öğelerine birebir ve performans kaybı yaşanmadan dönüştürülüyor.

    Üstelik Apple platformlarına özgü CoreData gibi yerel veri tabanı yapıları Android'deki Room veri tabanına, Apple Push Notification servisleri (APNs) ise Firebase Cloud Messaging (FCM) altyapısına otomatik olarak haritalandırılıyor. Sistem, iki işletim sistemi arasındaki yaşam döngüsü ve bellek yönetimi farklarını da optimize ederek çökme risklerini sıfıra indiriyor.

    Dönüştürülen projeler, Google AI Studio içerisindeki entegre Android Emulator üzerinde anında test edilebiliyor ve geliştirici arayüz üzerinden yapay zekaya doğrudan revizyon komutları verebiliyor. Projenin derlenmiş son hali (.apk veya .aab formatında) tek bir tıklamayla Google Play Console'un test kanallarına gönderilmeye hazır hale geliyor.

    Sürecin sonunda daha detaylı optimizasyon veya platforma özgü reklam ve abonelik entegrasyonları yapmak isteyen yazılımcılar için ise tüm proje yapısı Android Studio ile tam uyumlu bir şekilde dışa aktarılabiliyor.

