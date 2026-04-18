IP adresleri iki kat uzayacak mı? Tartışmalı IPv8 önerisi masada

İnternet dünyasının temelini oluşturan adresleme sisteminde radikal bir değişim önerisi, teknoloji camiasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) web sitesinde yayımlanan "IPv8" adlı yeni bir taslak, mevcut 32 bitlik IP adres yapısını 64 bite çıkararak adres boyunu tam iki katına yükseltmeyi teklif ediyor.

Bu öneri hayata geçerse, bugün kullandığımız "1.1.1.1" şeklindeki IP adresleri, "1.1.1.1.1.1.1.1" gibi sekiz parçadan oluşan çok daha uzun sayı dizilerine dönüşebilir. Değişikliğin amacı, tükenmekte olan yaklaşık 4,3 milyar adetlik IP kapasitesini 18 kentilyonun üzerine çıkararak her cihazın kendine özel bir kimliğe sahip olmasını sağlamak olarak açıklanıyor.

Ancak bu iddialı teklif, teknoloji profesyonelleri tarafından büyük bir şüpheyle karşılanıyor ve birçok kişi tarafından "gecikmiş 1 Nisan şakası" olarak değerlendiriliyor. Yapılan teknik analizlerde, belgenin büyük bir kısmının yapay zeka tarafından oluşturulduğu da belirtilmiş. Uzmanlar, ağın en temel katmanında çalışması gereken bir sistemin, web uygulamalarına ait güvenlik yöntemlerini (OAuth2) kullanmaya çalışması gibi internetin çalışma prensiplerine (OSI modeli) aykırı ciddi teknik hatalara dikkat çekiyorlar.

Ayrıca belgenin bir sayfasında "hiçbir cihazda değişiklik gerekmez" denilirken, diğer sayfalarında tamamen yeni donanım yazılımları ve özel sunucuların zorunlu tutulması büyük bir tutarsızlık olarak görülüyor. Şu an için sadece fikir niteliğinde olan bu taslağın IETF tarafından onaylanmış resmi bir geçerliliği bulunmuyor. Eğer teknoloji dünyasından yeterli desteği almazsa, bu teklifin altı ay içinde otomatik olarak geçerliliğini yitirmesi bekleniyor.

