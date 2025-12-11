iPad 12 yakında geliyor: A19 işlemci ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, giriş seviyesi tablet serisini gelecek yıl iPad 12 ile güncellemeye hazırlanıyor. Son olarak iOS 26'nın ön sürümünde görülen kodlarda, Apple'ın uygun fiyatlı tablet serisi için yepyeni bilgiler ortaya çıktı. J581 ve J588 kod adlarıyla geliştirilen cihaz, temel donanım tarafında çok daha güçlü olabilir.

A19 işlemci ve dahası

Yeni sızdırılan bilgilere göre iPad 12, üç nesil atlayarak doğrudan iPhone 17’nin temel versiyonunda kullanılan A19 işlemciye geçiyor. Bu yükseltme ise, cihazı giriş seviyesi bir model olmaktan çıkarıp performans odaklı bir seçenek hâline getirecek. 3 nm üretim süreci sayesinde A19'un termal davranışı daha kontrollü olacak ve tabletin geniş yüzey alanı, işlemcinin sürdürülebilir frekanslarını korumasına yardımcı olacak.

Karşılaştırmak adına bu yapının iPad 11'e kıyasla yaklaşık yüzde 50 performans artışı getireceği aktarılıyor. Bellek tarafında ise 8 GB RAM'e sahip olacak. Öte yandan yeni kodlar, bağlantı bölümünde de önemli bir yeniliğe işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör iPad 12, iPhone 17 serisi ve M5 iPad Pro modellerinde bulunan N1 kablosuz çipiyle gelecek. Bu çip, AirDrop ve kişisel erişim noktası kullanımında daha yüksek kararlılık sağlarken güç tüketimini de düşürüyor. Böylece model, artırılmış performansa rağmen daha verimli bir bağlantı deneyimine sahip olacak.

Kompakt iPad Serisi Yenileniyor: Mini 8 OLED ile gelecek 2 hf. önce eklendi

Ayrıca N1 çipi, Wi-Fi 7 desteği getiriyor ancak 320 MHz kanal desteğinin bulunmaması tepe bağlantı hızına biraz düşürecek. Tasarım, ekran ve kamera tarafında ise kayda değer bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Son olarak hücresel versiyonlar konusunda bir doğrulama yok. Bu modellerde iPhone 16e ile tanıtılan C1 5G modeminin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

