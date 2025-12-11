iPad 12 yakında geliyor: A19 işlemci ve dahası

A19 işlemci ve dahası
Yeni sızdırılan bilgilere göre iPad 12, üç nesil atlayarak doğrudan iPhone 17’nin temel versiyonunda kullanılan A19 işlemciye geçiyor. Bu yükseltme ise, cihazı giriş seviyesi bir model olmaktan çıkarıp performans odaklı bir seçenek hâline getirecek. 3 nm üretim süreci sayesinde A19'un termal davranışı daha kontrollü olacak ve tabletin geniş yüzey alanı, işlemcinin sürdürülebilir frekanslarını korumasına yardımcı olacak.
Karşılaştırmak adına bu yapının iPad 11'e kıyasla yaklaşık yüzde 50 performans artışı getireceği aktarılıyor. Bellek tarafında ise 8 GB RAM'e sahip olacak. Öte yandan yeni kodlar, bağlantı bölümünde de önemli bir yeniliğe işaret ediyor.
Ayrıca N1 çipi, Wi-Fi 7 desteği getiriyor ancak 320 MHz kanal desteğinin bulunmaması tepe bağlantı hızına biraz düşürecek. Tasarım, ekran ve kamera tarafında ise kayda değer bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Son olarak hücresel versiyonlar konusunda bir doğrulama yok. Bu modellerde iPhone 16e ile tanıtılan C1 5G modeminin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.