Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad 12 yakında geliyor: A19 işlemci ve dahası

    Apple'ın giriş seviyesi tablet serisinde önemli bir yükseltme planlanıyor. Yeni kod sızıntılarında iPad 12'ye ait detaylar ortaya çıktı. Yeni tablet, A19 işlemci ve N1 bağlantı çipiyle gelebilir.

    iPad 12 yakında geliyor: A19 işlemci ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple, giriş seviyesi tablet serisini gelecek yıl iPad 12 ile güncellemeye hazırlanıyor. Son olarak iOS 26'nın ön sürümünde görülen kodlarda, Apple'ın uygun fiyatlı tablet serisi için yepyeni bilgiler ortaya çıktı. J581 ve J588 kod adlarıyla geliştirilen cihaz, temel donanım tarafında çok daha güçlü olabilir.

    A19 işlemci ve dahası

    Yeni sızdırılan bilgilere göre iPad 12, üç nesil atlayarak doğrudan iPhone 17’nin temel versiyonunda kullanılan A19 işlemciye geçiyor. Bu yükseltme ise, cihazı giriş seviyesi bir model olmaktan çıkarıp performans odaklı bir seçenek hâline getirecek. 3 nm üretim süreci sayesinde A19'un termal davranışı daha kontrollü olacak ve tabletin geniş yüzey alanı, işlemcinin sürdürülebilir frekanslarını korumasına yardımcı olacak.

    Karşılaştırmak adına bu yapının iPad 11'e kıyasla yaklaşık yüzde 50 performans artışı getireceği aktarılıyor. Bellek tarafında ise 8 GB RAM'e sahip olacak. Öte yandan yeni kodlar, bağlantı bölümünde de önemli bir yeniliğe işaret ediyor.

    iPad 12 yakında geliyor: A19 işlemci ve dahası Tam Boyutta Gör
    iPad 12, iPhone 17 serisi ve M5 iPad Pro modellerinde bulunan N1 kablosuz çipiyle gelecek. Bu çip, AirDrop ve kişisel erişim noktası kullanımında daha yüksek kararlılık sağlarken güç tüketimini de düşürüyor. Böylece model, artırılmış performansa rağmen daha verimli bir bağlantı deneyimine sahip olacak. 

    Ayrıca N1 çipi, Wi-Fi 7 desteği getiriyor ancak 320 MHz kanal desteğinin bulunmaması tepe bağlantı hızına biraz düşürecek. Tasarım, ekran ve kamera tarafında ise kayda değer bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Son olarak hücresel versiyonlar konusunda bir doğrulama yok. Bu modellerde iPhone 16e ile tanıtılan C1 5G modeminin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    belediye otomat izni ford kuga 1.5 tdci hardlex cam nedir macbook nedir en iyi dorse markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum