Apple 16 yıl önce tablet dünyasını kökten değiştirdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün gündelik teknoloji hayatının olağan araçlarından birisi haline gelen tablet cihazlarının kökeni oldukça eskiye dayansa da mevcut konseptin mimarı Apple olmuştu. 2007 yılında akıllı telefon dünyasını kökten değiştiren Apple sadece 3 yıl sonra tablet dünyasına da yön vermişti.

iPad 16 yaşında

Aslında tablet cihazlarının tarihi 1980'li yılların sonuna kadar gidiyor. 1987 yılında Write-Top adındaki MS-DOS tabanlı dokunmatik cihaz ile başlayan kısmen modern diyebileceğimiz tablet konsepti sonraki yıllarda PDA ya da avuç içi olarak adlandırılan fonksiyonel cihazlara evrilmişti.

Yaklaşık 20 yıl boyunca internet tarayıcı, mail aracı, yapılacaklar listesi gibi temel görevleri yerine getiren PDA cihazlarının dönüm noktası ise 2010 yılında yaşandı. iPhone ile MacBook arasında yeni bir konsepte ihtiyaç olduğunu fark eden Steve Jobs, meşhur Ocak etkinliğinde iPad adını verdiği cihazı duyurdu ve tablet pazarını sonsuza kadar değiştirdi.

İlk çalışmalarını 2004 yılında yapan Steve Jobs, önceliği iPhone tasarımına verince iPad planları da 6 yıl kadar gecikmiş oldu. 9.7 inçlik dokunmatik ekran, Home tuşu, 30 pinli bağlantı yuvası, özelleştirilmiş Apple A4 yongası mobil uygulamaların çok daha büyük bir alanda tecrübe edilmesini sağladı. Zaten iPhone uygulamaları ile ağzı açık kalan teknoloji toplumu iPad konseptine müthiş bir ilgi gösterdi.

Daha ilk ayında 1 milyon satan iPad rakiplerine de ilham kaynağı oldu. Microsoft, Motorola, Samsung yıl bitmeden ilk tablet modellerini piyasaya sürmüştü bile. CES 2011 fuarında 80 farklı tablet modelinin sergilenmesi ise iPad konseptinin teknoloji dünyasını ne denli etkilediğinin en büyük kanıtı.

Rakipleri büyük çaba sarf etse de hiçbir zaman iPad kadar tablet pazarını etkileyemedi. Bugün Apple tablet pazarında yüzde 44.9 paya sahipken Samsung ise yüzde 14.7 pay ile onu takip ediyor. Seride yer verdiği standart, Air ve Pro seçenekler ile Apple iPad artık dizüstü bilgisayarlar ile yarışır hale geldi. Uzun bir süre de eline su dökecek bir rakip olmayacak gibi görünüyor.

iPad 16 yaşına girdi

