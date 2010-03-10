iPad, 3 ayda Kindle'ı tahtından edecek

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Tüketiciyle 3 Nisan'da tanışacak olan iPad, 3 ay içersinde tüm zamanların en çok satan elektronik kitap okuyucusu olabilir. FBR Capital'in analistlerinden Craig Berger'e göre iPad, 2010 yılının ilk yarısı bitmeden rekor kırmayı başaracak.

Berger'ın analizine göre Apple, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında toplam 5 milyon tane iPad satışı yaparak elektronik kitap pazarının lider oyuncusu olacak ve 3 aydaki bu satış grafiğiyle iPad, Kindle'ı tahtından edecek. iPad'de donanımsal bir sorunla karşılaşıldığından Apple'ın stoklarda sıkıntı çekeceği görüşüne katılmayan Berger bunun yanlış bir alarm olduğunu ve Apple'ın yılın ilk döneminde yeterince iyi bir satış grafiği elde edeceğini belirtiyor. Kimi analistler Apple'ın Mart ayında ancak binlerle ifade edilebilecek kadar, Nisan ayındaysa 1 milyon iPad satabileceğini ifade etmişti. Ancak Apple, 27 Ocak'taki açıklamaya rağmen iPad'in satış sunulacağı tarihi Mart ayından 3 Nisan'a çekmişti.

Berger'ın diğer tahminlerine göre de Apple'ın bu ay sona erecek olan 2.çeyrekte toplamda 9.3 milyon iPod, 3 milyona yakın Mac ile 6 milyon iPhone satmış olacak. Berger, iPhone'un satış sayısının geçtiğimiz çeyreğe göre az olmasını firmanın stokları korumaya çalışmasından kaynaklandığını belirtiyor.