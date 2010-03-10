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iPad, 3 ayda Kindle'ı tahtından edecek

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPad, 3 ayda Kindle'ı tahtından edecek
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Tüketiciyle 3 Nisan'da tanışacak olan iPad, 3 ay içersinde tüm zamanların en çok satan elektronik kitap okuyucusu olabilir. FBR Capital'in analistlerinden Craig Berger'e göre iPad, 2010 yılının ilk yarısı bitmeden rekor kırmayı başaracak.

Berger'ın analizine göre Apple, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında toplam 5 milyon tane iPad satışı yaparak elektronik kitap pazarının lider oyuncusu olacak ve 3 aydaki bu satış grafiğiyle iPad, Kindle'ı tahtından edecek. iPad'de donanımsal bir sorunla karşılaşıldığından Apple'ın stoklarda sıkıntı çekeceği görüşüne katılmayan Berger bunun yanlış bir alarm olduğunu ve Apple'ın yılın ilk döneminde yeterince iyi bir satış grafiği elde edeceğini belirtiyor. Kimi analistler Apple'ın Mart ayında ancak binlerle ifade edilebilecek kadar, Nisan ayındaysa 1 milyon iPad satabileceğini ifade etmişti. Ancak Apple, 27 Ocak'taki açıklamaya rağmen iPad'in satış sunulacağı tarihi Mart ayından 3 Nisan'a çekmişti.

Berger'ın diğer tahminlerine göre de Apple'ın bu ay sona erecek olan 2.çeyrekte toplamda 9.3 milyon iPod, 3 milyona yakın Mac ile 6 milyon iPhone satmış olacak. Berger, iPhone'un satış sayısının geçtiğimiz çeyreğe göre az olmasını firmanın stokları korumaya çalışmasından kaynaklandığını belirtiyor.


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JonnyCaqe 8 yıl
HOCAM NAPTIN HORT ETTIN KONUYU

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kutri 8 yıl
arkadaşa kesinlikle katılıyorum.. insanlar iphoneu veya ipadi övünce onları hemen apple yandaşı olarak görmekten vazgeçmelidir artık.. bunlar gerçekler.
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ulwi 9 yıl
Umarim 10 saatlik pil omru 3g data alisverisi ile internette gezme ile de degismez , veya umarim gps navi kullanimi ilede 10 saat pil omru sunar bize .
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dunyao 9 yıl
ikisi de farklı segmentlerde cihazlar, karşılaştırmak zaten saçma, bende kindle var, ipad almayı da düşünüyorum, ipad'de kitap okumak istemem, web gezmek isterim.

kaldı ki kindle 250 usd, ipad 500 usd.

bu arada amazon, ipad için program geliştirdiğini açıkladı ki, adamlar bile rakip olarak görmüyor, onu alan onu almaz diye birşey yok. kim ne istiyorsa onu yapar, kitabı da orada okur. kindle çok çok güzel bir cihaz -ki ben kitap hastası değilim- olsaydım tek geçerdim.

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TexasRanger 9 yıl
elma logolu aletlere saçma sapan fiyatlar ödemeye hevesli akıllılar (!) olduğu sürece daha çok ekmek yer bunlar piyasadan
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Carnadormania 9 yıl

fbonurcan

elma logolu aletlere saçma sapan fiyatlar ödemeye hevesli akıllılar (!) olduğu sürece daha çok ekmek yer bunlar piyasadan

Ve gereksiz yere konuşanlarda (!) ekmek kırıntılarının altında kalırlar
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sendemail 9 yıl
@Centauri ,
her ne otu içiyorsan bize de söyle,
ne uçuşa geçmişin...
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CoolnQuiet 9 yıl
iPad, bence bir fiyasko olacak. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız.
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Centauri 9 yıl
Zaten teknoloji dünyasını biraz takip eden, biraz vizyonu olan birisi Ipad'in hit olacağını görür.

insanların bilgisayarda yaptıklarını, bilgisayar kullanmanın dertlerinin, veya zahmetlerinin hiçbirisi olmadan yapan dünyanın ilk ve tek cihazı.

file sistemi bile olmayan, ama tüm yaptığı şeyleri tüm bilgisayarlardan daha hızlı yapan, tam da teknolojinin gitmek istediği yerde olan cihaz. MBA derslerinde bile gösteriliyor artık, insanlar karmaşık teknolojileri kullanmak istiyorlar, ama arka planda ne yaptıklarını bile bilmek istemiyorlar. Ipad de böyle. Dedeniz bile yarım saat içinde webte gezer, şarkı indirir, film indirir, tavla oynar, oyun oynar, film seyreder. Hiçbirşey bilmeye, veya hiçbirşeyle uğraşmaya gerek yok. Bilgisayarın nasıl kullanıldığını bilmeye gerek yok. Bambaşka bir arayüz. Ve çok ama çok iyi bir arayüz

Gelmiş geçmiş en büyük hitlerden biri olacak, böyle olmayacak diyen bir tane analist bile yok.

12 Mart'ta ön siparişler başlayacak. Muhtemelen, sadece ön sipariş sayıları bile, benzer cihazların gerçek satışlarını katlayacak
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__Nikolaus__ 9 yıl

CoolnQuiet

iPad, bence bir fiyasko olacak. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız.



cihazın cok fazla eksik yönü olabılır , ama senınle ne ıstersen ustune ıddaaya bıle gırebılırım ki asla fıyasko olmayacak satıs rakamları.
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umtyilmz 9 yıl

CoolnQuiet

iPad, bence bir fiyasko olacak. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız.


hocam bence sektör analistlerinin haklı çıkma olasılığı biraz daha yüksek, sizce de öyle değil mi ?
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