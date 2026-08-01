iPad Air, 7 yıl sonra yenileniyor: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, iPad Air’de gelecek yıl büyük revizyon planlıyor. Beklentiler, 2027'nin başlarında yeniden tasarlanmış bir modelin yanı sıra uzun zamandır beklenen OLED ekran teknolojisine geçişi işaret ediyor.

Yeni iPad Mini, Apple'ın ilk suya dayanıklı tableti olabilir 6 gün önce eklendi

2020'den beri aynı tasarım

iPad Air, Eylül 2020'deki dördüncü nesil modelinden bu yana yıllardır aynı tasarımı koruyor. iPad Air'in mevcut tasarımı, 2018 iPad Pro'nun tasarımına dayanıyor. Bu tasarım, mevcut M5 modeline kadar sonraki sürümlere de aktarıldı. Mayıs 2024'te tanıtılan M2 modellerinde yatay ön kamera düzenine geçildi. Ayrıca daha büyük 13 inçlik (gerçek ekran boyutu: 12.9 inç) bir model de geldi.

2027 iPad Air modeli, OLED ekranla gelecek

iPad Air, geçtiğimiz Mart ayında M5 çipiyle güncellendi ancak aynı Liquid Retina veya LCD ekran kaldı. Samsung Display'in yeni nesil iPad Air için tek panelli LTPS OLED paneller tedarik etmesiyle bu sorunun çok uzak olmayan bir gelecekte giderileceği görülüyor. Bununla birlikte, bir sonraki iPad Air'de OLED teknolojisi bulunacak ancak daha gelişmiş ekran teknolojisini barındırmak için daha ince kasa ile yeniden tasarlanan M4 iPad Pro'da tanıtılan tandem OLED ekranlarla aynı seviyede olmayacak.

Suya dayanıklılık, yeni hoparlörler

iPad mini'nin de bu sonbaharda güncellenmesi bekleniyor ve sonunda OLED ekran ve titreşim tabanlı hoparlörlerle birlikte suya daha dayanıklı bir tasarımla geliyor. iPad mini 8’in tasarımının mevcut iPad Pro'nun tasarımına dayanacağı tahmin ediliyor.

iPad mini de yenileniyor

iPad Air ve iPad mini, piyasaya sürüldüklerinden beri tasarım dillerini paylaşıyorlar. Mini en son 2021'de Air'in görünümünü benimsedi, iPad mini 7'ye kadar da bunu korudu. Mini bu yıl yeni bir kasayla gelirse, Air'in de aynı kasaya sahip olması olası.

Yeni nesil iPad mini ve iPad Air modelleri, Apple'ın MacBook Pro ve iMac de dahil olmak üzere daha fazla ürününde OLED ekran kullanma planının bir parçası olacak.

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