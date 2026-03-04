M4 çipli iPad Air'ın ilk performans testi sonuçları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Her yeni Apple ürünü satışa çıkmadan önce genellikle erken benchmark sonuçları yayınlanır. Yeni tanıtılan iPad Air M4 çipli model de 11 Mart’ta satışa çıkmadan önce Geekbench kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Apple, yeni M4 iPad Air'i tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

%22'ye varan performans artışı

Wi-Fi + Cellular özellikli 13 inç M4 iPad Air’den (iPad16,11) elde edilen iki kıyaslama sonucu, tabletin işlemcisinin tek çekirdek performansında %17.3, çok çekirdek performansında ise %7.9 daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırma testleri, tek çekirdek puanlarının 3438 ve 3714, çok çekirdek puanlarının ise 12885 ve 12296 olduğunu gösteriyor. Bu da ortalama tek çekirdek puanının 3576, ortalama çok çekirdek puanının 12591 olduğu anlamına geliyor. Önceki nesil 13 inç M3 iPad Air, Geekbench'te ortalama tek çekirdek puanı 3048, ortalama çok çekirdek puanı olarak 11667 almıştı.

M4 işlemcili iPad Air, üç performans çekirdeği ve beş verimlilik çekirdeği içeren 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU ile donatılmış. Apple daha önce iPad Pro'da M4 işlemcisini kullanmıştı ancak iPad Pro'daki sürüm 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya kadar çıkabiliyordu; bu nedenle M4 iPad Air, CPU performansı açısından M4 iPad Pro ile aynı seviyede değil.

13 inç M4 iPad Pro, tek çekirdek performansında 3704 ve çok çekirdek performansında 13805 puan alarak, %3.6 daha hızlı tek çekirdek CPU performansı, %9.6 daha hızlı çok çekirdek CPU performansı sunuyor.

M4 iPad Air ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Apple, yeni M4 iPad Air’ı Türkiye’de de 4 Mart’ta ön siparişe açacak, 11 Mart'ta satışa sunacak. iPad Air M4 çip başlangıç fiyatı 37.999 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

iPad Air M4 ilk performans testi sonuçları yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: