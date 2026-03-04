Giriş
    M4 çipli iPad Air'ın ilk performans testi sonuçları ortaya çıktı

    Yeni M4 çipli iPad Air piyasaya sürülmeden önce, cihazın performansının önceki nesil M3 iPad Air ile nasıl karşılaştırıldığını gösteren ön Geekbench kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

    m4 ipad air benchmark performans sonuçları Tam Boyutta Gör
    Her yeni Apple ürünü satışa çıkmadan önce genellikle erken benchmark sonuçları yayınlanır. Yeni tanıtılan iPad Air M4 çipli model de 11 Mart’ta satışa çıkmadan önce Geekbench kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

    %22'ye varan performans artışı

    Wi-Fi + Cellular özellikli 13 inç M4 iPad Air’den (iPad16,11) elde edilen iki kıyaslama sonucu, tabletin işlemcisinin tek çekirdek performansında %17.3, çok çekirdek performansında ise %7.9 daha hızlı olduğunu gösteriyor.

    Karşılaştırma testleri, tek çekirdek puanlarının 3438 ve 3714, çok çekirdek puanlarının ise 12885 ve 12296 olduğunu gösteriyor. Bu da ortalama tek çekirdek puanının 3576, ortalama çok çekirdek puanının 12591 olduğu anlamına geliyor. Önceki nesil 13 inç M3 iPad Air, Geekbench'te ortalama tek çekirdek puanı 3048, ortalama çok çekirdek puanı olarak 11667 almıştı.

    M4 işlemcili iPad Air, üç performans çekirdeği ve beş verimlilik çekirdeği içeren 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU ile donatılmış. Apple daha önce iPad Pro'da M4 işlemcisini kullanmıştı ancak iPad Pro'daki sürüm 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya kadar çıkabiliyordu; bu nedenle M4 iPad Air, CPU performansı açısından M4 iPad Pro ile aynı seviyede değil.

    13 inç M4 iPad Pro, tek çekirdek performansında 3704 ve çok çekirdek performansında 13805 puan alarak, %3.6 daha hızlı tek çekirdek CPU performansı, %9.6 daha hızlı çok çekirdek CPU performansı sunuyor.

    M4 iPad Air ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

    Apple, yeni M4 iPad Air’ı Türkiye’de de 4 Mart’ta ön siparişe açacak, 11 Mart'ta satışa sunacak. iPad Air M4 çip başlangıç fiyatı 37.999 TL.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/03/03/first-m4-ipad-air-benchmarks-surface/ https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16841908 https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16841740
