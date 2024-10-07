iPad Mini 7’ye ait son sızıntılar, bu tablete dair beklentileri fazlasıyla destekliyor

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Apple'ın küçük tablet kategorisinde güçlü bir seçenek sunan iPad Mini, yenilik beklentisiyle kullanıcıları meraklandırıyor. 2021’de büyük bir tasarım değişikliği geçiren bu modelin 7. neslinin 2024 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor.

Söylentilere göre iPad Mini 7, selefi olan iPad Mini 6'nın tasarım çizgisini koruyacak. Yani, ince çerçeveleri, 8.3 inç ekranı, güç düğmesindeki Touch ID ve USB-C bağlantı noktasıyla tanıdık bir görüntü sergileyecek. Apple, Mini modeline getirdiği köklü tasarım değişikliğini koruyarak, kullanıcıların sevdiği bu görünümü bir süre daha devam ettirecek gibi duruyor. Bununla birlikte, cihazın yeni renk seçenekleri ile daha farklı bir görünüm kazanacağı düşünülüyor.

Performans açısından bakıldığında, iPad Mini 7’nin büyük bir güç artışı sunması bekleniyor. Mevcut iPad Mini 6 modelinde kullanılan A15 Bionic işlemcinin yerine, yeni modelin iPhone 15 Pro’da da bulunan A17 Pro işlemciyle donatılacağına dair söylentiler mevcut. 4GB olan RAM’in de 8GB’a çıkarılması bekleniyor, bu da kullanıcıların çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim yaşayacağı anlamına geliyor.

Ekran tarafında ise “jelly scrolling” olarak bilinen kaydırma sorununun, iPad Mini 7 ile giderilmesi öngörülüyor. Yeni modelin daha stabil bir ekran kontrolcüsü kullanarak bu sorunu çözmesi bekleniyor. OLED ekran teknolojisinin ise, en erken 2026’da iPad Mini serisine gelmesi planlanıyor. ProMotion 120Hz ekran tazeleme hızının ise sadece üst segment cihazlarda kalacağı ve bu modele gelmeyeceği söylenebilir.

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Depolama kapasitesi açısından kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konu, mevcut modelin 64GB ile sınırlı olması. Bu sınırlamaya karşılık, yeni modelde başlangıç kapasitesinin 128GB olacağı, ayrıca 512GB’lık bir seçenek sunulacağı ifade ediliyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi yeni nesil teknolojilerle daha hızlı ve stabil bir bağlantı deneyimi sağlanacak. 5G bağlantı desteği ise iPad Mini 7’de de varlığını sürdürecek.

Çıkış tarihi konusunda ise Ekim 2024 tarihine işaret eden bazı kaynaklar mevcut. Apple’ın bu sonbaharda düzenleyeceği etkinlikte yeni iPad Mini’nin de tanıtılması bekleniyor. Bu yeni modelin piyasaya sürülmesi, iPad Mini 6’nın stoklarının azalmasıyla da destekleniyor. Ancak, bu sürecin erken 2025’e sarkabileceğine dair spekülasyonlar da var.

Özetle, iPad Mini 7’nin performans ve kullanıcı deneyimi alanlarında getireceği yenilikler, Apple’ın kompakt tablet serisinde ilgi çekici bir seçenek olarak karşımıza çıkacak. Hem performans artışı hem de olası ekran iyileştirmeleri ile iPad Mini 7, taşınabilir ve güçlü bir tablet arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olmaya hazırlanıyor.

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iPad Mini 7'nin muhtemel özellikleri sızdırıldı