Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad Mini 8'den ilk bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler

    Apple, iPad Mini serisinde büyük bir yenilemeye hazırlanıyor. Çok yakında tanıtılması beklenen iPad mini 8, bugüne kadarki en iddialı modellerden biri olabilir. İşte beklenenler

    iPad Mini 8'den ilk bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kompakt tablet serisi iPad mini, uzun süredir beklenen büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre yeni nesil model, hem performans hem de ekran teknolojisinde önemli sıçramalar yapacak. Öyle ki donanım gücüyle neredeyse "Pro" seviyesine yaklaşabilir. İşte 8.nesil iPad Mini'den beklenenler...

    iPad Mini 8'den ilk bilgiler paylaşıldı

    Apple'dan sızdırılan dahili kodlara göre iPad mini 8, iPhone 17 Pro modellerinde yer alacak A19 Pro işlemciyi kullanacak. Kaçıranlar için A19 Pro'nun iPhone 17 Pro modellerine güç vermesi bekleniyor. Ancak 6 çekirdekli GPU'ya sahip bu çip, iPhone 17 Air ve 8.nesil iPad Mini'ye özel kırpılabilir. Daha önceki iddialara göre GPU'nun 6 çekirdek yerine 5 çekirdeğe sahip olması bekleniyor. 

    En dikkat çeken yeniliklerden biri ise ekran tarafında. iPad mini serisinde ilk kez OLED panele yer verileceği ve böylece daha derin siyahlar, zengin renkler ve yüksek kontrast değerleri elde edileceği iddia ediliyor. 

    Çıkış tarihi konusunda ise netlik yok. Bazı kaynaklar 2025 yılına işaret ederken, bazı analistler ise Apple'ın üç yıllık güncelleme döngüsüne sadık kalacağını ve iPad mini 8'in 2027'de piyasaya çıkacağını öne sürüyor. Şirketin aynı dönemde A18 çipli uygun fiyatlı iPad modelini de duyurması bekleniyor. Ancak tüm detaylar için biraz daha beklemek gerek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi telefon batarya markaları sinyal hızlı yanıp sönüyor cıvı batan ayağa evde ne yapmalı hususi kamyonet src belgesi gerekli mi fiorino hız sınırı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum