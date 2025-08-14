iPad Mini 8'den ilk bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın kompakt tablet serisi iPad mini, uzun süredir beklenen büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre yeni nesil model, hem performans hem de ekran teknolojisinde önemli sıçramalar yapacak. Öyle ki donanım gücüyle neredeyse "Pro" seviyesine yaklaşabilir. İşte 8.nesil iPad Mini'den beklenenler...

iPad Mini 8'den ilk bilgiler paylaşıldı

Apple'dan sızdırılan dahili kodlara göre iPad mini 8, iPhone 17 Pro modellerinde yer alacak A19 Pro işlemciyi kullanacak. Kaçıranlar için A19 Pro'nun iPhone 17 Pro modellerine güç vermesi bekleniyor. Ancak 6 çekirdekli GPU'ya sahip bu çip, iPhone 17 Air ve 8.nesil iPad Mini'ye özel kırpılabilir. Daha önceki iddialara göre GPU'nun 6 çekirdek yerine 5 çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

En dikkat çeken yeniliklerden biri ise ekran tarafında. iPad mini serisinde ilk kez OLED panele yer verileceği ve böylece daha derin siyahlar, zengin renkler ve yüksek kontrast değerleri elde edileceği iddia ediliyor.

Çıkış tarihi konusunda ise netlik yok. Bazı kaynaklar 2025 yılına işaret ederken, bazı analistler ise Apple'ın üç yıllık güncelleme döngüsüne sadık kalacağını ve iPad mini 8'in 2027'de piyasaya çıkacağını öne sürüyor. Şirketin aynı dönemde A18 çipli uygun fiyatlı iPad modelini de duyurması bekleniyor. Ancak tüm detaylar için biraz daha beklemek gerek.

