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Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPad mini 8'in Avrupa Birliği enerji etiketini yayımladı. Bu belgeyle birlikte cihazın batarya kapasitesi de netleşti. Buna göre yeni model, 4.900 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Bu değer, önceki nesil iPad mini 7'de bulunan 5.034 mAh bataryadan biraz daha düşük.

Aynı pil ömrünü sunacak

Watt-saat cinsinden bakıldığında iPad Mini 7 ile Mini 8 arasında benzer bir fark bulunuyor. iPad mini 8'in batarya kapasitesi 18,9 Wh olarak açıklanırken, iPad mini 7'de bu değer 19,3 Wh seviyesindeydi. Dolayısıyla Apple, yeni modelde batarya kapasitesini hem mAh hem de Wh tarafında azaltmış durumda. Batarya kapasitesindeki düşüşe rağmen Apple'ın paylaştığı teknik özelliklerde iki model için de aynı pil ömrü değerleri yer alıyor.

Bu durumun arkasında yeni nesil A20 Pro işlemcinin daha yüksek enerji verimliliği bulunabilir. Ayrıca LCD yerine kullanılan OLED ekran da özellikle koyu renklerin ağırlıkta olduğu içeriklerde daha düşük güç tüketimi sağlayabiliyor. OLED panellerde siyah renk gösterilirken ilgili pikseller tamamen kapatılabildiği için arka aydınlatmaya ihtiyaç duyulmuyor.

Yeni iPad mini, batarya dışında ekran ve bağlantı tarafında da çeşitli yenilikler sunuyor. Cihazda 8,5 inç OLED ekran, Wi-Fi 7 desteği ve hoparlör deliklerinin yerini alan Acoustic Display ses sistemi bulunuyor. Apple ayrıca yeni modelin önceki nesle kıyasla yüzde 15 daha ince ve hafif olduğunu belirtiyor.

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Ön siparişe açılan iPad mini 8'in satışları 6 Kasım Cuma günü başlayacak. Cihazın ABD başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise, 48.999 TL'den başlıyor.

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iPad mini 8'in batarya kapasitesi açıklandı: İşte kapasitesi

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