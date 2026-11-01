iPad mini 8'in batarya kapasitesi açıklandı: İşte kapasitesi

Aynı pil ömrünü sunacak
Watt-saat cinsinden bakıldığında iPad Mini 7 ile Mini 8 arasında benzer bir fark bulunuyor. iPad mini 8'in batarya kapasitesi 18,9 Wh olarak açıklanırken, iPad mini 7'de bu değer 19,3 Wh seviyesindeydi. Dolayısıyla Apple, yeni modelde batarya kapasitesini hem mAh hem de Wh tarafında azaltmış durumda. Batarya kapasitesindeki düşüşe rağmen Apple'ın paylaştığı teknik özelliklerde iki model için de aynı pil ömrü değerleri yer alıyor.
Bu durumun arkasında yeni nesil A20 Pro işlemcinin daha yüksek enerji verimliliği bulunabilir. Ayrıca LCD yerine kullanılan OLED ekran da özellikle koyu renklerin ağırlıkta olduğu içeriklerde daha düşük güç tüketimi sağlayabiliyor. OLED panellerde siyah renk gösterilirken ilgili pikseller tamamen kapatılabildiği için arka aydınlatmaya ihtiyaç duyulmuyor.
Yeni iPad mini, batarya dışında ekran ve bağlantı tarafında da çeşitli yenilikler sunuyor. Cihazda 8,5 inç OLED ekran, Wi-Fi 7 desteği ve hoparlör deliklerinin yerini alan Acoustic Display ses sistemi bulunuyor. Apple ayrıca yeni modelin önceki nesle kıyasla yüzde 15 daha ince ve hafif olduğunu belirtiyor.
Ön siparişe açılan iPad mini 8'in satışları 6 Kasım Cuma günü başlayacak. Cihazın ABD başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise, 48.999 TL'den başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: