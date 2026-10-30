iPad mini'nin çağ dışı ekranına Apple'dan yanıt: 60Hz yeterli!

Tam Boyutta Gör Yeni iPad mini OLED ekrana sahip olsa da, ProMotion teknolojisini desteklemiyor. Yani; ekranın yenileme hızı 120Hz yerine 60Hz ile sınırlı kalıyor. Peki, iPad mini 8’nin yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin çok çok gerisinde kalan ekranına ilişkin Apple'ın donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı David Pakula ne diyor?

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ProMotion desteği, iPad mini'nin yenileme hızının görüntülenen içeriğe bağlı olarak 10Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak ayarlanabilmesini sağlardı ancak Apple, bu özelliği şimdilik iPad modelleri arasında yalnızca iPad Pro'ya özel tutmayı tercih etmiş görünüyor.

Apple'dan OLED LCD karşılaştırması

Apple'ın donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı David Pakula, YouTuber ve podcast yayıncısı Christopher Lawley ile gerçekleştirdiği bir röportajda yeni iPad mini'de 120Hz desteğinin bulunmamasına değindi. Pakula, cihazdaki OLED ekranın LCD ekranlı önceki modele kıyasla çok daha hızlı piksel tepki sürelerine sahip olduğunu, bunun da hareket bulanıklığını önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Ekran deneyimi sadece 120Hz ile ölçülmez!

Pakula, “Ekran deneyimi, tek bir teknik özellikten çok daha fazlasıdır. OLED teknolojisinin en harika yanlarından biri, son derece hızlı piksel tepki sürelerine sahip olmasıdır; LCD ekranın piksel tepki süresinden on kat daha hızlıdır. Bu da her şeyin çok daha akıcı görünmesini sağlar; hareket bulanıklığı, LCD ekranlara kıyasla ciddi oranda azalır. Bunu kontrast, parlaklık ve renk gibi diğer özelliklerle birleştirdiğinizde ortaya muazzam bir ekran çıkar.” açıklamasında bulundu.

Apple'a göre yeni iPad mini, standart içeriklerde 600 nit (önceki modelde 500 nit idi), HDR içeriklerde ise 1200 nite kadar parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. OLED teknolojisi, arka aydınlatma bulunmaması ve gerçek siyah rengi göstermek için her bir pikselin tamamen kapatılabilmesi sayesinde daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler sunuyor. Ekran ayrıca 2.000.000:1 kontrast oranına sahip ve 326 piksel yoğunluğu ve P3 geniş renk yelpazesi desteğini koruyor.

Fiyatı 49 bin TL'den başlıyor!

Yeni iPad mini için ön siparişler başlamış durumda. Türkiye’de başlangıç ​​fiyatı 49.000 TL olan cihaz, 6 Kasım Cuma günü piyasaya sürülecek.

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