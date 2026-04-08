iPad mini'ye yeni rakip: Küçük canavar Redmi K Pad 2 duyuruldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni kompakt tableti Redmi K Pad 2'yi duyurdu. iPad mini'nin doğrudan rakibi olarak konumlandırılan tabletin arka tasarımı da oldukça benzer görünüyor. İlk nesil modelde kamera adasında iki tonlu bir tasarım varken, yeni model daha sade bir yol izliyor.

Redmi K Pad 2 tablet neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Redmi K Pad 2, tek arka kamerasıyla tasarım olarak iPad mini'yi oldukça andırıyor. Resmi görseller Redmi K Pad 2’nin metal yekpare tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Özelliklere gelince, Xiaomi’nin yeni kompakt tabletinin kalbinde MediaTek’in üst seviye işlemcisi olan Dimensity 9500 yer alıyor. Tablet, 8.8 inç bir ekran sunuyor. K Pad 2, yeni piyasaya sürülen Lenovo Legion Tab Gen 5 kadar kompakt ancak iPad mini'den biraz daha büyük bir tablet. Ekran, günümüzde üst düzey oyun tabletlerinin sunduğu 165Hz yenileme hızına sahip. Xiaomi, bunun yüksek dokunmatik tepki hızı gibi oyun odaklı özelliklere sahip, e-spor sınıfı bir panel olduğunu belirtiyor. Ancak, ekran paneli OLED yerine LCD.

Yeni Redmi tablet, boyutuna göre oldukça büyük bir kapasite olan 9.100mAh bataryayla donatılmış. Şarj değerleri açıklanmasa da, 67W hızlı şarj desteği bekleniyor.

Redmi K Pad 2, K90 Max ile birlikte piyasaya sürülecek. Lansman etkinliği Nisan 2026'nın sonlarında Çin’de planlanıyor. Xiaomi'nin yakında daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

