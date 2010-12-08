iPad, taşınabilir bilgisayar satışlarında Apple'a üçüncülüğü getirdi

2.Nesil iPad beklene dursun Apple, 1.Nesil iPad'in meyvelerini toplamaya devam ediyor. Steve Jobs'un iPhone ile Macbook arasındaki geçiş formu olarak nitelendirdiği iPad, tam manasıyla bir bilgisayar olmasa da, Cupertino'luyu önemli bir başarı daha kazandırdı; Dünyanın en büyük 3. taşınabilir bilgisayar üreticisi.

Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden DisplaySearch'in "dizüstü bilgisayarlar, netbooklar ve tabletleri kapsayan "Taşınabilir bilgisayar" araştırmasına göre; Apple, iPad'in büyük katkısıyla pazardaki çıkışını sürdürerek, 3.çeyrekte dünyanın en büyük 3.taşınabilir bilgisayar üreticisi olmaya başardı. HP'nin 9.5 milyon cihaz, diğer bir deyişle, %17.3'lük payla lider olduğu 3.çeyrekte Acer 9.1 milyon cihaz ile %16.5'lik paya sahip olurken; Apple, 6.3 milyon cihaz ile %12.4'lük pazar payı elde etmeyi başardı. Apple'ı; Dell 6.1 milyon cihaz, %11'lik pazar payı ile takip ederken; pazarın 5.büyüğüyse %8'lik pay ile Toshiba oldu.

DisplaySearch, Apple'ın Kuzey Amerika bölgesinde en büyük üretici konumunda olduğunu belirtirken; iPad satışlarının, pazardaki toplam satışların %8'ini oluşturduğunu ve iPad'in özellikle, Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerde popüler olduğunun altını çizdi.