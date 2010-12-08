iPad, taşınabilir bilgisayar satışlarında Apple'a üçüncülüğü getirdi

2.Nesil iPad beklene dursun Apple, 1.Nesil iPad'in meyvelerini toplamaya devam ediyor. Steve Jobs'un iPhone ile Macbook arasındaki geçiş formu olarak nitelendirdiği iPad, tam manasıyla bir bilgisayar olmasa da, Cupertino'luyu önemli bir başarı daha kazandırdı; Dünyanın en büyük 3. taşınabilir bilgisayar üreticisi.
Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden DisplaySearch'in "dizüstü bilgisayarlar, netbooklar ve tabletleri kapsayan "Taşınabilir bilgisayar" araştırmasına göre; Apple, iPad'in büyük katkısıyla pazardaki çıkışını sürdürerek, 3.çeyrekte dünyanın en büyük 3.taşınabilir bilgisayar üreticisi olmaya başardı. HP'nin 9.5 milyon cihaz, diğer bir deyişle, %17.3'lük payla lider olduğu 3.çeyrekte Acer 9.1 milyon cihaz ile %16.5'lik paya sahip olurken; Apple, 6.3 milyon cihaz ile %12.4'lük pazar payı elde etmeyi başardı. Apple'ı; Dell 6.1 milyon cihaz, %11'lik pazar payı ile takip ederken; pazarın 5.büyüğüyse %8'lik pay ile Toshiba oldu.
DisplaySearch, Apple'ın Kuzey Amerika bölgesinde en büyük üretici konumunda olduğunu belirtirken; iPad satışlarının, pazardaki toplam satışların %8'ini oluşturduğunu ve iPad'in özellikle, Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerde popüler olduğunun altını çizdi.
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ipad2 çıktığı zaman kimse ilk modelini almaz.. dolayısı ile stok kontrolünü iyi yapmalı ki elinde patlamasın milyonlarca ipad!! doğal olarak bu tür şeyler yaşamak normal bence..!! teknoloji çok hızlı ilerliyor ve çabuk eskiyor!!
Durmadan yenisi çıkıyor işte. Yakında tüm laptoplar dokunmatik olmaya başlar. firmalarda oleeey bakın dokunmatik yatık hadi gelin alın azcık bi yolalım sizi yihhaa diye reklamlara başlarlar. millet de papua yeni gine beygirleri gibi koşarak gider alır.