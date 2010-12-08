Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad, taşınabilir bilgisayar satışlarında Apple'a üçüncülüğü getirdi

8 yıl
8,4b
1
7
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2.Nesil iPad beklene dursun Apple, 1.Nesil iPad'in meyvelerini toplamaya devam ediyor. Steve Jobs'un iPhone ile Macbook arasındaki geçiş formu olarak nitelendirdiği iPad, tam manasıyla bir bilgisayar olmasa da, Cupertino'luyu önemli bir başarı daha kazandırdı; Dünyanın en büyük 3. taşınabilir bilgisayar üreticisi.

Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden DisplaySearch'in "dizüstü bilgisayarlar, netbooklar ve tabletleri kapsayan "Taşınabilir bilgisayar" araştırmasına göre; Apple, iPad'in büyük katkısıyla pazardaki çıkışını sürdürerek, 3.çeyrekte dünyanın en büyük 3.taşınabilir bilgisayar üreticisi olmaya başardı. HP'nin 9.5 milyon cihaz, diğer bir deyişle, %17.3'lük payla lider olduğu 3.çeyrekte Acer 9.1 milyon cihaz ile %16.5'lik paya sahip olurken; Apple, 6.3 milyon cihaz ile %12.4'lük pazar payı elde etmeyi başardı. Apple'ı; Dell 6.1 milyon cihaz, %11'lik pazar payı ile takip ederken; pazarın 5.büyüğüyse %8'lik pay ile Toshiba oldu.

DisplaySearch, Apple'ın Kuzey Amerika bölgesinde en büyük üretici konumunda olduğunu belirtirken; iPad satışlarının, pazardaki toplam satışların %8'ini oluşturduğunu ve iPad'in özellikle, Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerde popüler olduğunun altını çizdi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 8 yıl
Bir de iPad'in hala üretiminin talebi karşılamaması ve dünya genelinde stok sıkıntısı çekilmesi problemi var. Eğer yeterli üretim miktarı ve stok olabilseydi iPad satış rakkamları şundakinin rahat 1,5 katı olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

demirparcasi

Bir de iPad'in hala üretiminin talebi karşılamaması ve dünya genelinde stok sıkıntısı çekilmesi problemi var. Eğer yeterli üretim miktarı ve stok olabilseydi iPad satış rakkamları şundakinin rahat 1,5 katı olabilirdi.

ipad2 çıktığı zaman kimse ilk modelini almaz.. dolayısı ile stok kontrolünü iyi yapmalı ki elinde patlamasın milyonlarca ipad!! doğal olarak bu tür şeyler yaşamak normal bence..!! teknoloji çok hızlı ilerliyor ve çabuk eskiyor!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reoix 8 yıl
İpad taşınabilir bilgisayar mı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
hepsini bir kenara bıraktım bu kadar rakamı toplasan kaç mlyon rakam var orada!! hepsi tek cihaz ve sadece bir çeyrekte satılan rakamlar.. bu dünya paraları neye harcıyor anlamıyorum, anlaması hepsinden daha zor olan şey ise bu pazarda müşteriler hiç doymuyor sürekli satılıyor sürekli satılıyor sanki dünyanın nüfusu sınırsızmış gibi... bu dünya nüfusu 6.5milyar değil mi arkadaş!! kesin yanlış hesaplıyorlar.. bu satış rakamlarıyla birkaç sene içerisinde dünyada 1 günlük bebekten 100 yaşındaki dedeye nineye varıncaya dek herkesin birkaçtane mobil cihazı (notebook, tablet vs) olacak demektir.. ya sonra kime satacak.. ama satılıyor işte...!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_burak 8 yıl
yaklaşik olarak bir çeyrekte 55 milyon eder yilda 220 milyon adet böl 6.5 milyara 32 yil eder 15 yil once p133 üm olduğunu düşünürsek pazarin neden hiç bitmediğini anlarsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 8 yıl

Batuist

hepsini bir kenara bıraktım bu kadar rakamı toplasan kaç mlyon rakam var orada!! hepsi tek cihaz ve sadece bir çeyrekte satılan rakamlar.. bu dünya paraları neye harcıyor anlamıyorum, anlaması hepsinden daha zor olan şey ise bu pazarda müşteriler hiç doymuyor sürekli satılıyor sürekli satılıyor sanki dünyanın nüfusu sınırsızmış gibi... bu dünya nüfusu 6.5milyar değil mi arkadaş!! kesin yanlış hesaplıyorlar.. bu satış rakamlarıyla birkaç sene içerisinde dünyada 1 günlük bebekten 100 yaşındaki dedeye nineye varıncaya dek herkesin birkaçtane mobil cihazı (notebook, tablet vs) olacak demektir.. ya sonra kime satacak.. ama satılıyor işte...!!


Durmadan yenisi çıkıyor işte. Yakında tüm laptoplar dokunmatik olmaya başlar. firmalarda oleeey bakın dokunmatik yatık hadi gelin alın azcık bi yolalım sizi yihhaa diye reklamlara başlarlar. millet de papua yeni gine beygirleri gibi koşarak gider alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi 8 yıl NVIDIA GTX 570 Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim