iPad üretimi ilk kez Çin dışında yaptırılacak

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Apple’ın ilk nesil iPad modelini tanıtmasından bu yana pazarın lider tablet modeli hep Çin’de üretilmişti. ABD devletinin Çin’e yönelik değişen politikaları Apple’ı da strateji değişikliğine zorluyor.

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iPad ilk kez Çin dışına çıkacak

Apple bir süredir ürünlerini Çin dışında da üretebilmek için ortaklıklar yapıyor ve yatırım sağlıyordu. Bu sayede iPhone SE, AirPods gibi pek çok cihaz Hindistan veya Vietnam gibi ülkelerde üretilebiliyor.

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Şimdi ise iPad için hamle gelecek. Kaynaklara göre Apple ilk kez iPad üretimini Çin dışına kaydırmayı planlıyor. Foxconn’un Vietnam’daki tesislerinde yıl ortalarına doğru iPad üretimine başlanacağı ifade ediliyor. Apple önemli bir kısım iPad üretimini bu tesislere kaydıracak. Yeni iPad Pro ve klasik iPad modeli üretiminin bir kısmı bu bantlardan çıkacak.

Apple’ın önümüzdeki dönemde Güney Doğu Asya bölgesine daha fazla önem vereceği dile getiriliyor. HomePod mini üretimi Vietnam’da yapılıyor ve aynı tesislerde AirPods üretiminin daha da arttırılacağı belirtiliyor. Diğer taraftan Pegatron yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım ile Hindistan’da iPhone üretimini arttıracağını açıklamıştı. Apple gerek ambargolardan fazla etkilenmemek gerekse de üretimi daha fazla ülkeye yayarak stok sıkıntısına girmemek istiyor.

https://9to5mac.com/2021/01/27/ipad-production-leaving-china-first-time/

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