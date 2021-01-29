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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad üretimi ilk kez Çin dışında yaptırılacak

    Apple bu yıl iPad üretimini Foxconn’un Vietnam’daki tesislerine kaydırmayı planlıyor. Böylece iPad üretimi ilk kez Çin dışına çıkmış olacak. Onu diğer cihazlar takip edecek.
    54 dk.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPad üretimi ilk kez Çin dışında yaptırılacak
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    Apple’ın ilk nesil iPad modelini tanıtmasından bu yana pazarın lider tablet modeli hep Çin’de üretilmişti. ABD devletinin Çin’e yönelik değişen politikaları Apple’ı da strateji değişikliğine zorluyor.

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    iPad ilk kez Çin dışına çıkacak

    Apple bir süredir ürünlerini Çin dışında da üretebilmek için ortaklıklar yapıyor ve yatırım sağlıyordu. Bu sayede iPhone SE, AirPods gibi pek çok cihaz Hindistan veya Vietnam gibi ülkelerde üretilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir"

    Şimdi ise iPad için hamle gelecek. Kaynaklara göre Apple ilk kez iPad üretimini Çin dışına kaydırmayı planlıyor. Foxconn’un Vietnam’daki tesislerinde yıl ortalarına doğru iPad üretimine başlanacağı ifade ediliyor. Apple önemli bir kısım iPad üretimini bu tesislere kaydıracak. Yeni iPad Pro ve klasik iPad modeli üretiminin bir kısmı bu bantlardan çıkacak.

    Apple’ın önümüzdeki dönemde Güney Doğu Asya bölgesine daha fazla önem vereceği dile getiriliyor. HomePod mini üretimi Vietnam’da yapılıyor ve aynı tesislerde AirPods üretiminin daha da arttırılacağı belirtiliyor. Diğer taraftan Pegatron yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım ile Hindistan’da iPhone üretimini arttıracağını açıklamıştı. Apple gerek ambargolardan fazla etkilenmemek gerekse de üretimi daha fazla ülkeye yayarak stok sıkıntısına girmemek istiyor.



    https://9to5mac.com/2021/01/27/ipad-production-leaving-china-first-time/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    45 dakika önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    4 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    4 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cenkakay08 (cenk akay) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize bekleriz, bizim kölemiz daha ucuz artık.
    Yanıtla +3
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