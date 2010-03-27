iPad'in en önemli rakiplerinden JooJoo Tablet'in satışı 29 Mart'ta başlıyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPad'i, HP'nin Slate'i derken ilk defa geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkan JooJoo tablet'in satışı sonunda 29 Mart'ta başlıyor. Çıkış tarihi birkaç defa ertelenen ve bu süreçte arayüzde yapılan değişikliklerle Flash'a tam destek sunan JooJoo tablet özellikle internet kullanıcılarına hitap ediyor. Pazardaki en büyük rakibi iPad'e tasarım olarak benzeyen JooJoo, bazı özellikleriyle iPad'e üstünlük kurmayı başarırken, bazı özelliklerde iPad'in gerisinde kalıyor.

12 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan JooJoo tablet, gücünü Nvidia'nın ION platformundan alıyor. Bu sayede 1080p'lik yüksek çözünürlüklü videoları oynatabilen tabletin kapasitesinin 4GB olmasıysa (depolama birimi olarak katı hal sürücüsünün kullanıldığını belirtelim) en büyük dezavantajı gibi gözüküyor. JooJoo tablet'in hafızasından dolayı multimedya içeriklerden çok internet deneyimine odaklandığını söyleyememiz yanlış olmayacaktır. Apple'ın iPad'i ise daha küçük ekranında en fazla 720p'lik videoları oynatıyor ancak depolama kapasitesi 64GB'a kadar çıkıyor. JooJoo tablet ile iPad'in Wi-Fi'lı 16GB'lık modelinin satış fiyatı da 499 dolar. JooJoo tablet'in iPad gibi ön satışta olduğunu da belirtelim.