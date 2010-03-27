Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'in en önemli rakiplerinden JooJoo Tablet'in satışı 29 Mart'ta başlıyor

9 yıl
13,5b
1
17
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPad'in en önemli rakiplerinden JooJoo Tablet'in satışı 29 Mart'ta başlıyor
Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPad'i, HP'nin Slate'i derken ilk defa geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkan JooJoo tablet'in satışı sonunda 29 Mart'ta başlıyor. Çıkış tarihi birkaç defa ertelenen ve bu süreçte arayüzde yapılan değişikliklerle Flash'a tam destek sunan JooJoo tablet özellikle internet kullanıcılarına hitap ediyor. Pazardaki en büyük rakibi iPad'e tasarım olarak benzeyen JooJoo, bazı özellikleriyle iPad'e üstünlük kurmayı başarırken, bazı özelliklerde iPad'in gerisinde kalıyor.

12 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan JooJoo tablet, gücünü Nvidia'nın ION platformundan alıyor. Bu sayede 1080p'lik yüksek çözünürlüklü videoları oynatabilen tabletin kapasitesinin 4GB olmasıysa (depolama birimi olarak katı hal sürücüsünün kullanıldığını belirtelim) en büyük dezavantajı gibi gözüküyor. JooJoo tablet'in hafızasından dolayı multimedya içeriklerden çok internet deneyimine odaklandığını söyleyememiz yanlış olmayacaktır. Apple'ın iPad'i ise daha küçük ekranında en fazla 720p'lik videoları oynatıyor ancak depolama kapasitesi 64GB'a kadar çıkıyor. JooJoo tablet ile iPad'in Wi-Fi'lı 16GB'lık modelinin satış fiyatı da 499 dolar. JooJoo tablet'in iPad gibi ön satışta olduğunu da belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dark-knight 5 yıl
3 yıl önceki konuyu nerden buldunuz da hortlattınız.
Bırakın unutulmuş gitmiş işte jojo mu neyse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedman 5 yıl
Bu Olmadı .. Döndürmeyin çocuklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainhard 5 yıl
En onemli rakip olamadi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
İlginç bir tabletmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deagle100 9 yıl

Shady


Apple'ın iPad'i, HP'nin Slate'i derken ilk defa geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkan JooJoo tablet'in satışı sonunda 29 Mart'ta başlıyor. Çıkış tarihi birkaç defa ertelenen ve bu süreçte arayüzde yapılan değişikliklerle Flash'a tam destek sunan JooJoo tablet özellikle internet kullanıcılarına hitap ediyor. Pazardaki en büyük rakibi iPad'e tasarım olarak benzeyen JooJoo, bazı özellikleriyle iPad'e üstünlük kurmayı başarırken, bazı özelliklerde iPad'in gerisinde kalıyor.


12 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan JooJoo tablet, gücünü Nvidia'nın ION platformundan alıyor. Bu sayede 1080p'lik yüksek çözünürlüklü videoları oynatabilen tabletin kapasitesinin 4GB olmasıysa (depolama birimi olarak katı hal sürücüsünün kullanıldığını belirtelim) en büyük dezavantajı gibi gözüküyor. JooJoo tablet'in hafızasından dolayı multimedya içeriklerden çok internet deneyimine odaklandığını söyleyememiz yanlış olmayacaktır. Apple'ın iPad'i ise daha küçük ekranında en fazla 720p'lik videoları oynatıyor ancak depolama kapasitesi 64GB'a kadar çıkıyor. JooJoo tablet ile iPad'in Wi-Fi'lı 16GB'lık modelinin satış fiyatı da 499 dolar. JooJoo tablet'in iPad gibi ön satışta olduğunu da belirtelim.



Daha güzel bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C@r@nthir 9 yıl
@Shady işletim sistemi ne bunun? göremedim yazıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C@r@nthir 9 yıl
@Shady işletim sistemi ne bunun? göremedim yazıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C@r@nthir 9 yıl
@Shady işletim sistemi ne bunun? göremedim yazıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Alette kapı gibi ION var daha ne olsun. Apple'ın cep telefonu işlemcisinden kat kat güçlü. En azında 25-30 fps WoW oynatıyor ION. Bence Taşınabilir hardisklerde almış başını gitmişken, 4gb hafıza bu cihaza yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 9 yıl
dokunmatik ekranla wow mu oynayacan?
tam pc'ci zihniyeti.Islemcisi kuvvetliyse guzeldir.peki isletim sistemi yada,icindeki yazilimlar onemli degilmi sence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UXKN 9 yıl
japonlar dokunmatik ekranı tarihe karıştıracak buluşlar yapıyo, amerikalılar hala daha dokunmatik ekranlı bilgisayara yakın aletler satmaya çalışyor. ALMIYORUM.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.WondercrafteR. 9 yıl

UXKN
japonlar dokunmatik ekranı tarihe karıştıracak buluşlar yapıyo, amerikalılar hala daha dokunmatik ekranlı bilgisayara yakın aletler satmaya çalışyor. ALMIYORUM.

Onlar da senin almanı istiyolardı zaten :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Kapasitif dokunmatik ve Flash desteği iyi satış yapar konuma getiriyor. Ama Apple'ın haklı ve haksız olduğu nokta : Flash reklamlar. Onun haricinde Flash şart. FlashBlock tarzı birşey yapılırsa iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Isletim Sistemi olarak ne kullaniyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13544 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, tablet ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nvidia GTX 480 (Fermi) Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim