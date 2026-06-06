iPadOS 27 geliyor: İşte WWDC öncesi ortaya çıkan 4 yeni özellik

Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek hafta düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) öncesinde iPadOS 27 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, iPad deneyimini daha üretken ve yapay zekâ odaklı hale getirmeyi amaçlayan dört önemli yeniliği duyurmaya hazırlanıyor. Safari'den Spotlight'a, Kısayollar uygulamasından sistem genelindeki yazım araçlarına kadar uzanan bu güncellemelerin, iPad'in günlük kullanım senaryolarını önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

Yapay zeka destekli yeni özellikler iPad deneyimini iyileştiriyor

iPadOS 27 ile gelmesi beklenen yeniliklerin başında Safari için geliştirilen otomatik sekme gruplama özelliği bulunuyor. "Sekmeleri Düzenle" adıyla anılan bu sistemin, yapay zekâ desteğiyle açık sekmeleri içeriklerine göre analiz ederek otomatik olarak kategorilere ayıracağı belirtiliyor. Özellikle aynı anda birçok farklı konu üzerinde çalışan kullanıcılar için bu özellik, dijital masaüstünü düzenleyen bir asistan gibi görev yapabilir.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise Spotlight Arama deneyiminde yapılması beklenen kapsamlı değişiklikler. Apple'ın geçen yıl masaüstü işletim sistemi tarafında gerçekleştirdiği arama geliştirmelerinin ardından benzer bir dönüşümün iPad'e de gelmesi bekleniyor. İddialara göre Spotlight ve Siri arasındaki sınırlar büyük ölçüde ortadan kalkacak. Kullanıcılar uygulama açma, dosya bulma veya sistem içinde arama yapma işlemlerini gerçekleştirdikleri aynı ekran üzerinden Siri ile etkileşime geçebilecek. Bu entegrasyonun en dikkat çekici tarafı ise yapay zekâ destekli arama yetenekleri olacak. Kullanıcıların yalnızca cihaz içindeki içeriklere değil, internet üzerindeki bilgilere de daha doğal sorgularla ulaşabilmesi hedefleniyor.

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iPadOS 27'nin üretkenlik tarafındaki en önemli yeniliklerinden biri de Kısayollar uygulamasında bekleniyor. Uzun süredir Apple ekosisteminin otomasyon merkezi olarak görev yapan uygulamanın, doğal dil desteği kazanacağı belirtiliyor. Kullanıcılar artık karmaşık otomasyon akışlarını tek tek oluşturmaya gerek kalmadan, yapmak istedikleri işlemi yazılı veya sesli olarak ifade edebilecek. Örneğin kullanıcı, belirli saatlerde hava durumunu kontrol edip sonucu notlara kaydeden bir işlem akışı istediğini tarif ettiğinde, sistem bu talebi analiz ederek gerekli otomasyonu otomatik şekilde oluşturabilecek.

Son olarak Apple'ın üzerinde çalıştığı belirtilen bir diğer önemli özellik ise sistem genelinde çalışacak dil bilgisi denetleyicisi. Şirket, iPadOS 18 ile yapay zekâ destekli yazma araçlarını kullanıma sunmuştu. Ancak yeni sürümde bu araçların daha derin seviyede işletim sistemine entegre edilmesi bekleniyor. Yeni sistemin yalnızca belirli uygulamalarda değil, metin girilen hemen her alanda çalışacağı ifade ediliyor. Önerilen düzeltmelerin ekranın alt kısmında açılan özel bir arayüz üzerinden gösterileceği belirtilirken kullanıcılar tek tek önerileri kabul edebilecek veya tüm değişiklikleri toplu şekilde uygulayabilecek.

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iPadOS 27 geliyor: İşte WWDC öncesi ortaya çıkan 4 yeni özellik

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