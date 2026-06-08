iPadOS 27 tanıtıldı: İşte merak edilen tüm yenilikler

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iPad kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren en kapsamlı güncellemelerinden birini duyurdu. iOS 27’nin etrafında şekillenen iPadOS 27, Siri’den Safari’ye, Kısayollar uygulamasından Fotoğraflar’a kadar sistem genelinde geniş kapsamlı değişikliklerden geçiyor. İşte iPadOS 27 özellikleri ve güncellemeyi alacak cihazlar.

iPadOS 27 neler sunuyor ❓

Uygulamaların gerekli verileri önceden yüklemesi sayesinde %30'a kadar daha hızlı açılma .

. Çoklu uygulama kullanımında daha hızlı ve akıcı geçişler.

Siri'nin Spotlight ile entegre çalışması.

ChatGPT benzeri deneyim sunan ayrı Siri uygulaması .

. Screen Time'ın kapsamlı şekilde yenilenmesi.

Belirli uygulamalar için süre ve erişim planlaması.

Yeni ebeveyn denetimi API'leri.

Yaşa göre deneyim sunabilen Declared Age Range API .

. iMessage görüşmelerine yönelik ebeveyn kısıtlamaları.

13 yaş altı kullanıcılar için web sitesi erişim onayı sistemi.

Safari'de yapay zeka destekli Organize Tabs özelliği

Yeni Siri deneyimi iPad'in merkezine yerleşiyor

iPadOS 27'nin en büyük yeniliği, Apple'ın baştan aşağı yenilediği Siri deneyimi olacak. Yeni sürümde Siri artık yalnızca sesli komutlarla çalışan bir yardımcı olmaktan çıkarak sistem genelinde çalışan yapay zeka destekli bir asistana dönüşüyor.

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Apple, Siri'yi Spotlight arama sistemiyle entegre ediyor. Kullanıcılar arama alanına yazı yazdığında sistem bunun bir uygulama veya dosya araması mı yoksa Siri'ye yöneltilmiş bir soru mu olduğunu otomatik olarak anlayabilecek. Böylece arama ve yapay zeka deneyimi tek noktada birleşmiş olacak.

Şirket ayrıca ChatGPT benzeri kullanım sunan bağımsız bir Siri uygulaması da hazırlıyor. Bu uygulama üzerinden kullanıcılar Siri ile metin veya ses tabanlı sohbetler gerçekleştirebilecek, daha önce yapılan konuşmalara erişebilecek ve geçmiş sohbetleri yeniden açabilecek.

Yeni Siri'nin kişisel bağlam bilgilerini kullanabilmesi, ekranda görülen içerikleri analiz edebilmesi ve uygulamalar arasında çok adımlı işlemler gerçekleştirebilmesi de beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

Performans tarafında dikkat çeken geliştirmeler

Apple, iPadOS 27 ile sistem performansını da iyileştiriyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre uygulamalar ihtiyaç duyulan verileri önceden yükleyerek çalışacak ve bu sayede bazı uygulamaların açılış süresi önceki sürüme göre yüzde 30'a kadar hızlanabilecek.

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Bunun yanında çoklu görev kullanımında da iyileştirmeler bulunuyor. Birden fazla uygulama arasında geçişlerin daha hızlı ve daha akıcı gerçekleşeceği belirtiliyor. Özellikle iPad'i üretkenlik amaçlı kullanan kullanıcılar için bu değişikliklerin günlük deneyime doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Screen Time kapsamlı şekilde yenileniyor

iPadOS 27 ile birlikte ebeveyn denetimleri tarafında da önemli yenilikler geliyor. Apple, Screen Time sistemini baştan sona yenileyerek ebeveynlere çocukların cihaz kullanımını daha detaylı yönetme imkanı sunuyor.

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Yeni sistem sayesinde belirli uygulamaların veya servislerin hangi saatlerde kullanılabileceği ve ne kadar süreyle erişilebilir olacağı ayrı ayrı belirlenebilecek. Böylece çocukların cihaz kullanım alışkanlıkları daha hassas şekilde kontrol edilebilecek.

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Apple ayrıca geliştiriciler için yeni ebeveyn denetimi API'leri sunuyor. Bunlara ek olarak duyurulan Declared Age Range API, uygulamaların kullanıcının yaş grubuna göre farklı deneyimler sunabilmesini sağlayacak. Bu sayede çocuklar için daha güvenli veya sınırlı kullanım senaryoları oluşturulabilecek.

Çocuk hesapları için yeni güvenlik önlemleri

Şirket, çocuk hesapları için de yeni koruma mekanizmaları hazırlıyor. Ebeveynler belirli uygulamalara erişimi sınırlandırabilecek ve çocukların iMessage üzerinden kimlerle iletişim kurabileceğini yönetebilecek.

Bunun yanında web sitelerine erişim konusunda da yeni bir onay sistemi geliyor. Çocuk kullanıcılar belirli siteleri ziyaret etmek istediğinde ebeveyn onayı gerekecek. Apple, bu koruma özelliğinin 13 yaş altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak aktif olacağını açıkladı.

Safari açık sekmeleri otomatik düzenleyecek

Safari tarafında ise yapay zeka destekli yeni bir organizasyon sistemi dikkat çekiyor. "Organize Tabs" adı verilen özellik, açık sekmeleri içeriklerine göre analiz ederek otomatik olarak gruplandırabilecek.

Özellikle aynı anda çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için geliştirilen sistem, farklı konulara ait sayfaları ayrı gruplarda toplayarak tarayıcı deneyimini daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

iPadOS 27 ne zaman yayınlanacak 🤔

Apple'ın iPadOS 27'yi 8 Haziran'daki WWDC 2026 açılış sunumunda tanıtıldı. İlk geliştirici beta sürümü etkinliğin ardından, genel beta sürümü ise temmuz ayında yayınlanacak. Nihai sürümün ise her yıl olduğu gibi sonbahar döneminde, büyük olasılıkla eylül ayında çıkacak.

iPadOS 27 alacak iPad cihazları 📱

iPad 10,2 inç (2020), iPad Air 10,5 inç (2019) ve iPad mini 7,9 inç (2019) modelleri iPadOS 27'yi desteklemeyecek.

İşte iPadOS 27 için söylentilere göre tam uyumluluk listesi:

2021 ve sonrası iPad modelleri (9. nesil ve sonrası)

2020 ve sonrası iPad Air modelleri (4. nesil ve sonrası)

2018 ve sonrası iPad Pro modelleri (3. nesil ve sonrası)

2021 ve sonrası iPad mini modelleri (6. nesil ve sonrası)

Bu bir son dakika içeriğidir. Bilgiler güncelleniyor ve düzenleniyor. Lütfen sayfayı yenileyin.

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iPadOS 27 tanıtıldı: İşte merak edilen tüm yenilikler

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