iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!

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Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 12 modelleriyle ilgisi sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce tasarımı, fiyatı ve birtakım özellikleri sızdırılan iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin şimdi de ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı.

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YouTube'da EverythingApplePro kanalıyla tanınan Filip Koroy ve dünyanın en büyük teknoloji portallarından biri olan XDA-Developers'ın kıdemli editörlerinden Max Weinbach, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max hakkında edindikleri özel bilgileri, bir YouTube videosuyla paylaştı.

iPhone 12 Pro'da 120Hz ProMotion ekran kullanılabilir

Daha önce iPhone 12 Pro'nun teknik çizim dosyasına ulaşarak telefonun tasarımını ele veren ikili, bu kez de iPhone 12 Pro modellerinin ekran ve kamera özellikleriyle ilgili bilgiler almayı başarmış.

Paylaşılan bilgilere göre; daha önce iPad Pro'da gördüğümüz 120Hz tazeleme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisi, iPhone 12 Pro modelleri için de kullanılmak isteniyor.

Bunun için pil ve ekran kalibrasyonu üzerinde çalışan Apple, kullanım senaryosuna göre 60Hz ila 120Hz arasında dinamik bir geçişin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Zira görüntülerin daimi olarak saniyede 120 kez yenilenmesi, pil üzerine hatırı sayılır ölçüde yük bindiriyor. Bu da bataraya süresinin düşmesine neden olacak ki Apple, kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyor.

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Yeni lacivert renk seçeneği

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'deki gece yeşili renk seçeneğinin, yerini lacivert bir renge bırakacağı biliniyor. Bunun için lacivertin birkaç farklı tonunu test eden Apple'ın, tercihini yine parmak izi göstermeyen buzlu camdan yana kullanacağı ifade ediliyor.

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Ayrıca iPad Pro'daki gibi kenarları düz bir tasarımla gelecek olan iPhone 12 Pro ve Pro Max'in, önceki kıvrımlı tasarıma göre kenarlarının daha dayanıklı olacağı ifade ediliyor.

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Çentik küçültülecek ve Face ID iyileştirilecek

iPhone 12 modelleriyle birilikte, ön taraftaki hoparlörün ekranın üzerindeki çerçeveye yerleştirilerek, çentiğin küçültüleceği paylaşılmıştı. Bu bilgileri teyit eden Filip Koroy, Face ID'nin çalışma açısının genişleyeceğini ve dinamik bölgeleme algoritmasıyla birlikte, daha hızlı çalışacağını belirtiyor.

iPhone 12 Pro kamerası nasıl olacak?

Apple'ın iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de geniş açılı ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açılı kamera ve LiDAR tarayıcı kullanacağı biliniyor. Gelen yeni bilgiler ise iPhone 12 Pro modellerinin kamera özellikleri hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Buna göre Apple, çözünürlük noktasında 12 MP ile yola devam edecek gibi görünüyor. Gelen bilgiler; Cupertino merkezli teknoloji devinin çözünürlük noktasında 64 MP seçeneğini masaya yatırdığı, ancak yeterince verim alamadığı sebebiyle şimdilik rafa kaldırdığı yönünde. Apple, çözünürlüğü artırmadan önce çift piksel teknolojisinden istifade ederek, tam sensör otomatik odaklamaya yer vermek istiyor.

Video için portre modu

LiDAR tarayıcının ise daha iyi artırılmış gerçeklik performansı dışında, düşük ışık koşullarında otomatik odaklamaya yardımcı olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu sensörün uzaklık ölçümü yapabilmesi sayesinde, arka plan ile obje ayrımının daha doğru ve hassas bir şekilde tayin edileceği ve buna bağlı olarak da portre modunun çok daha iyi çalışacağı belirtiliyor.

LiDAR tarayıcılı kamera donanımıyla birlikte, portre modunun video için de elverişli hale geldiği, ancak bu özelliğin başlangıçta kullanıma sunulmayacağı iddia ediliyor. Video için portre modunun, iPhone 13 veya ilerleyen vakitlerde yayınlanacak bir iOS 14 güncellemesiyle, iPhone 12 Pro modellerinde aktif hale getirileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Apple daha önce de fotoğrafların kalitesini artıran DeepFusion özelliğini, iOS 13.2 güncellemesiyle birlikte iPhone 11 serisi için aktif etmişti.

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Daha gelişmiş gece modu

Tüm bunların yanı sıra iPhone 12 Pro'nun düşük ışık altındaki kamera performansı da iyileştirilecek. Öyle ki EIS (Elektronik Resim sabitleme) teknolojisinin gece modundaki performansının iyileştirilceği ifade ediliyor. Ayrıca gece modundaki pozlama süresi de artırılacak.

Düşük ışık altındaki video performansının artırılacağına dikkat çeken kaynak, iPhone 12 Pro'nun ağır çekim modunda da iyileştirmelere ev sahipliği yapacağını söylüyor. Ancak FPS seçenekleri hakkında bir bilgi paylaşılmamış durumda.

Ayrıca tüm iPhone 12 modellerinin de düşük ışıkta daha iyi gürültü azaltma kabiliyetine sahip, yeni nesil Smart HDR ile donatılacağının bilgisi paylaşılmış durumda.

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3 kat optik yakınlaştırma ve 25 ila 30 kat dijital yakınlaştırma üzerinde çalışılıyor

Halihazırda yalnızca ana kamerayla çalışan gece modu özelliğinin, iPhone 12 Pro ile birlikte telefoto kamerada da devreye gireceği söyleniyor. Ayrıca telefoto kameranın da iyileştirildiği belirtliyor. Öyle ki sızıntılara göre Apple, 3x optik zoom ve 25x ila 30x dijital zoom üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yakınlaştırma noktasındaki bu özelliklerin iPhone 12 Pro'da yer alması, ne kadar iyi çalıştığına bağlı.

Ultra geniş açılı kameraya gelindiğinde ise çekim açısında herhangi bir değişiklik yapılmayacağının altı çiziliyor. Son olarak daha iyi ışın oluşturan mikrofonlara yer verilmesiyle birlikte, ses yakınlaştırma özelliğinin daha hassas çalıştığı belirtiliyor.

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