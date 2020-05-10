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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!

    iPhone 12 Pro özellikleri netleşiyor. Daha önce tasarımı, fiyatı ve birtakım özellikleri sızdırılan iPhone 12 Pro ve Pro Max'in şimdi de ekran ve çokça merak edilen kamera özellikleri sızdırıldı.
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    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    36,4b
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!
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    Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 12 modelleriyle ilgisi sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce tasarımı, fiyatı ve birtakım özellikleri sızdırılan iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin şimdi de ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası"

    YouTube'da EverythingApplePro kanalıyla tanınan Filip Koroy ve dünyanın en büyük teknoloji portallarından biri olan XDA-Developers'ın kıdemli editörlerinden Max Weinbach, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max hakkında edindikleri özel bilgileri, bir YouTube videosuyla paylaştı. 

    iPhone 12 Pro'da 120Hz ProMotion ekran kullanılabilir

    Daha önce iPhone 12 Pro'nun teknik çizim dosyasına ulaşarak telefonun tasarımını ele veren ikili, bu kez de iPhone 12 Pro modellerinin ekran ve kamera özellikleriyle ilgili bilgiler almayı başarmış. 

    Paylaşılan bilgilere göre; daha önce iPad Pro'da gördüğümüz 120Hz tazeleme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisi, iPhone 12 Pro modelleri için de kullanılmak isteniyor.

    Bunun için pil ve ekran kalibrasyonu üzerinde çalışan Apple, kullanım senaryosuna göre 60Hz ila 120Hz arasında dinamik bir geçişin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Zira görüntülerin daimi olarak saniyede 120 kez yenilenmesi, pil üzerine hatırı sayılır ölçüde yük bindiriyor. Bu da bataraya süresinin düşmesine neden olacak ki Apple, kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyor. 

    iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!
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    Yeni lacivert renk seçeneği

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'deki gece yeşili renk seçeneğinin, yerini lacivert bir renge bırakacağı biliniyor. Bunun için lacivertin birkaç farklı tonunu test eden Apple'ın, tercihini yine parmak izi göstermeyen buzlu camdan yana kullanacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı"

    Ayrıca iPad Pro'daki gibi kenarları düz bir tasarımla gelecek olan iPhone 12 Pro ve Pro Max'in, önceki kıvrımlı tasarıma göre kenarlarının daha dayanıklı olacağı ifade ediliyor.  

    İlginizi Çekebilir Avatar Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı

    Çentik küçültülecek ve Face ID iyileştirilecek

    iPhone 12 modelleriyle birilikte, ön taraftaki hoparlörün ekranın üzerindeki çerçeveye yerleştirilerek, çentiğin küçültüleceği paylaşılmıştı. Bu bilgileri teyit eden Filip Koroy, Face ID'nin çalışma açısının genişleyeceğini ve dinamik bölgeleme algoritmasıyla birlikte, daha hızlı çalışacağını belirtiyor. 

    iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!

    iPhone 12 Pro kamerası nasıl olacak?

    Apple'ın iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de geniş açılı ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açılı kamera ve LiDAR tarayıcı kullanacağı biliniyor. Gelen yeni bilgiler ise iPhone 12 Pro modellerinin kamera özellikleri hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmamızı sağladı.

    Buna göre Apple, çözünürlük noktasında 12 MP ile yola devam edecek gibi görünüyor. Gelen bilgiler; Cupertino merkezli teknoloji devinin çözünürlük noktasında 64 MP seçeneğini masaya yatırdığı, ancak yeterince verim alamadığı sebebiyle şimdilik rafa kaldırdığı yönünde. Apple, çözünürlüğü artırmadan önce çift piksel teknolojisinden istifade ederek, tam sensör otomatik odaklamaya yer vermek istiyor. 

    Video için portre modu

    LiDAR tarayıcının ise daha iyi artırılmış gerçeklik performansı dışında, düşük ışık koşullarında otomatik odaklamaya yardımcı olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu sensörün uzaklık ölçümü yapabilmesi sayesinde, arka plan ile obje ayrımının daha doğru ve hassas bir şekilde tayin edileceği ve buna bağlı olarak da portre modunun çok daha iyi çalışacağı belirtiliyor.

    LiDAR tarayıcılı kamera donanımıyla birlikte, portre modunun video için de elverişli hale geldiği, ancak bu özelliğin başlangıçta kullanıma sunulmayacağı iddia ediliyor. Video için portre modunun, iPhone 13 veya ilerleyen vakitlerde yayınlanacak bir iOS 14 güncellemesiyle, iPhone 12 Pro modellerinde aktif hale getirileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Apple daha önce de fotoğrafların kalitesini artıran DeepFusion özelliğini, iOS 13.2 güncellemesiyle birlikte iPhone 11 serisi için aktif etmişti. 

    iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!
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    Daha gelişmiş gece modu

    Tüm bunların yanı sıra iPhone 12 Pro'nun düşük ışık altındaki kamera performansı da iyileştirilecek. Öyle ki EIS (Elektronik Resim sabitleme) teknolojisinin gece modundaki performansının iyileştirilceği ifade ediliyor. Ayrıca gece modundaki pozlama süresi de artırılacak.

    Düşük ışık altındaki video performansının artırılacağına dikkat çeken kaynak, iPhone 12 Pro'nun ağır çekim modunda da iyileştirmelere ev sahipliği yapacağını söylüyor. Ancak FPS seçenekleri hakkında bir bilgi paylaşılmamış durumda. 

    Ayrıca tüm iPhone 12 modellerinin de düşük ışıkta daha iyi gürültü azaltma kabiliyetine sahip, yeni nesil Smart HDR ile donatılacağının bilgisi paylaşılmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda"

    3 kat optik yakınlaştırma ve 25 ila 30 kat dijital yakınlaştırma üzerinde çalışılıyor

    Halihazırda yalnızca ana kamerayla çalışan gece modu özelliğinin, iPhone 12 Pro ile birlikte telefoto kamerada da devreye gireceği söyleniyor. Ayrıca telefoto kameranın da iyileştirildiği belirtliyor. Öyle ki sızıntılara göre Apple, 3x optik zoom ve 25x ila 30x dijital zoom üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yakınlaştırma noktasındaki bu özelliklerin iPhone 12 Pro'da yer alması, ne kadar iyi çalıştığına bağlı. 

    Ultra geniş açılı kameraya gelindiğinde ise çekim açısında herhangi bir değişiklik yapılmayacağının altı çiziliyor. Son olarak daha iyi ışın oluşturan mikrofonlara yer verilmesiyle birlikte, ses yakınlaştırma özelliğinin daha hassas çalıştığı belirtiliyor.



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    SaB0 (M KSKN) 5 gün en beğenilen
    649-1099 birim arası alabilen ülkeler, siz ne güzel devletlersiniz. Ve orada yaşayan halklar, sizler ne şanslı halklarsınız..
    1 Yanıt Yanıtla +60
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    legend4u (erdal çoban) 5 gün SaB0
    Hollandada benim ve hanimin geliri toplam 3000 euro. 720 euro kiraya gidiyor,180 euro gas-elektrik,230 euro saglik sigortasi,100 euro 2 tane telefon hatti,50 euro internet,100 euro araba vergisi,50 euro arabanin sigortasi,150 euro civari benzin parasi,hanim ve ben sigara iciyoruz gunde 2 paket bir hanima bir bana 17 euro gunde ayda 500 400-500 euro,cocugun yuzme dersleri yada 50 euro,okul parasi 70 euro ayda,yeme icmeyi saymadim gerisini sen hesapla.
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    Php 5 gün legend4u
    Ya zorla ağzımı açtıracaksın. Söylesene adam gibi o €50 ya sınırsız konuşma, sınırsız internet ve iphone 11 pro max dahil diye. 300 euro vergi ödedeğin araba 92 model golf değil marka model yazsan seni burda taşlarlar halen hollanda yeriyor bana ya. o yazdığın 3000 şayet brütse kiranın yarısını devletin ödediğini, sigorta ve çocuk yardımı aldığını.Vergi iadesi aldığını, her yıl 1 maaşa yakın tatil parası aldığını, şirketine bağlı olarak 13. maaş aldığını
    Benim eşim çalışmıyor sizin eve girenden az para geliyor, hiçbir eksiğim yok. Kenarda araba, tv ve 2 tane telefonu değiştirecek param var üstüne de fazlası var. Zor geliyorsa dön Türkiye'ye!. 400 gram gerçek tam buğday ekmeğe 1.5 euro veriyoruz diye ağlıyorsunuz. Git yemlik buğdaydan yapılan bembeyaz somun ye 150 gramlık.

    sağlık sigortası da 230muş, en düşüğünden yaptırmış

    Düzenim burda gidemem falanı da bırak o maaşları alıyorsanız zaten vasıfsızsın, asgarinin bir tık üstünü deneyimin var diye veriyorlardır. 3 sene okuyan adam zaten 4000 brüt alıyor tek başına.

    Senede 2 hafta gittiği ülkenin iç işlerine karışıp akp ye oy vermeyi biliyorsunuz anca. Türkiyede sağ partiye Hollandada sol partiye oy veriyorsun. işiniz gücünüz iki yüzlülük. bedelli askerlik yapmamak için mavi kart da almışsındır sen şimdi
    Ya zorla ağzımı açtıracaksın. Söylesene adam gibi o €50 ya sınırsız konuşma, sınırsız internet ve iphone 11 pro max dahil diye. 300 euro vergi ödedeğin araba 92...
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    3 Yanıt Yanıtla +45
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    Mathias Sandorf 5 gün Php
    Gurbetçilerin bizim ssk'yı 25 milyar dolar tokatladıklarını da hatırlatalım bu ikiyüzlü tiplere.
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    legend4u (erdal çoban) 4 gün Php
    Bidefa adam gibi cevap yazicanki,adam yerine konasin. Hadi baska kapiya.
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    beynelmilel34 3 gün yeni yorumcu Php
    Kral sırf bunu beğenmek için uzun zamandır girmediğim siteye giriş yaptım sen nasıl bir kralsın
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    joven 6 gün
    İphone kendine has tasarım çizgisi ile bence iyi bir iş çıkarmış
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    Yorumlar (61) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    dış tasarım olarak begendim. Iphone ztn ne denile bilirki fazla söze gerek yok
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    nightsoldier 3 gün
    4 serisini andıran tasarıma dönmüş olması takdire şayan. Pilinin de 4000 mah civarı olacağı söyleniyor. Kamera her zamanki gibi sektöre ders verecek gibi görünüyor.



    Ekranın daha dayanıklı olması için kenar çerçevelerinin yükseltilmesi risk bence. Millet ekranı öne çıkarırken, apple ekranı kasa içşne alacak. Göreceğiz bakalım.
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    Clusive (Oğuzhan ) 3 gün
    Arkadaşlar fiyatında hiçbir sorun yok bu telefonun. Gayet de makul fiyatta. Sorun bizim vergimiz ve paramızın değersiz olması. 1.000 birim bu telefon. Adamlar daha ne yapsın senin ekonomin çöp ise?
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    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün
    Fiyat der geçerim...



    Ne tartışırım ne başka bir şey derim.. Ferrari de çok güzel araçdır rakamı ortada..



    10 bin gibi rakamla girerse, zaten işler kesat para yok.. İyi. Güzel tel alan hayrını görsün der geçerim..



    Şu anki xs max im ile gidebildiğim kadar giderim sonrasına bakarım en olmadı fp android bir tel alır yoluma devam. Ederim..
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    serkandemir993 3 gün
    son dönemde ıphone androidde öncü oldu ama ne yapıyorsa diğerleri de aynısını yapıyor
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    emirugur27 3 gün
    sadece bakmakla yetindigimiz bir telefon daha
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    Paetzold (R S) 3 gün
    Artık böyle telefonlara bakmakla kalıyoruz
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    caglardemirtas33 3 gün
    şimdiden para toplasak çıkana kadar kılıfını alabiliriz belki
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    elmatadori (isa fatih) 3 gün
    Şu tasarımı alırım. 5 kasası tasarımı köşeli.

    Hatta erken tanıtsalar da 6.1 inç tepe modeli tık diye alsak.

    11 pro max büyük, 11 iyi ama biraz daha ince olmalı.

    Tam istediğim cihaz geliyor. Her yıl iphone değiştirme alışkanlığımıda bırakmış olurum. Çok beğendim tasarımı.
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    Blackrz (Ali Kara) 3 gün elmatadori
    Ben de 3 senedir 5.8 kullanmaktan sıkıldım hocam x-xs-pro. Ebat tasınabilirlik olarak çok iyi evet. Max çok büyük ne ele sığıyor ne cebe o yüzden direk eliyorum 2 senedir. 6.1 inç ince pro çıkarırsa cidden çok güzel bir değişiklik olur bizim için. Yeni ideal boyutum olur diye düşünüyorum 😄
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    36354 kez okundu.
    58 kişi, toplam 61 yorum yazdı.

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