iPhone 13'e Hindistan'da yoğun ilgi: En çok satan telefon oldu

Counterpoint’in pazar takibi hizmetinin son araştırmasına göre, Hindistan’da 2022’nin üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %11 düşüş göstererek 45 milyon adede ulaştı. 3. çeyrek için yıllık düşüşün ilk kez yaşandığı belirtilirken, bu durumun oluşmasında 2021’in 3. çeyreğinde artan talep ve tüketicilerin giriş seviye, bütçe dostu ürünlere daha az ilgi göstermesinin payı olduğu bildiriliyor.

iPhone 13, en çok satan model oldu

Rapor incelendiğinde, bu dönemde en iyi akıllı telefon satışını gerçekleştiren markanın Apple olduğu görülüyor. Apple, Hindistan’da ilk kez %5 pazar payına ulaştı. Şirketin bu çeyrekte en çok sattığı model iPhone 13 oldu. Apple, premium segmentte akıllı telefon satışlarına liderlik ederek %40’lık bir pay aldı.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Hindistan pazarında liderliğini sürdürdü ancak yıllık bazda %19 oranında düşüş yaşadı. Giriş seviye modeller, tüketiciler tarafından fazla ilgi görmedi. Xiaomi’yi Samsung takip etti; ilk beşte yıllık büyüme kaydeden tek marka oldu. Diğer bir düşüş yaşayan marka Vivo. Uygun fiyatlı Y01 ve Y15, yeni V serisi ve IQOO ve T serisi akıllı telefon modelleriyle varlığını sürdüren Vivo’nun satışları yıllık bazda %15 seviyesine düştü. Vivo’yu Realme ve OPPO izledi.

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