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    iPhone 13'e Hindistan'da yoğun ilgi: En çok satan telefon oldu

    Counterpoint Research'ün raporuna göre, Apple iPhone 13 modeli, Hindistan'da bu çeyrekte en çok satan telefon oldu.                                              
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    iphone 15 hindistan
    Counterpoint’in pazar takibi hizmetinin son araştırmasına göre, Hindistan’da 2022’nin üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %11 düşüş göstererek 45 milyon adede ulaştı. 3. çeyrek için yıllık düşüşün ilk kez yaşandığı belirtilirken, bu durumun oluşmasında 2021’in 3. çeyreğinde artan talep ve tüketicilerin giriş seviye, bütçe dostu ürünlere daha az ilgi göstermesinin payı olduğu bildiriliyor.

    iPhone 13, en çok satan model oldu

    Rapor incelendiğinde, bu dönemde en iyi akıllı telefon satışını gerçekleştiren markanın Apple olduğu görülüyor. Apple, Hindistan’da ilk kez %5 pazar payına ulaştı. Şirketin bu çeyrekte en çok sattığı model iPhone 13 oldu. Apple, premium segmentte akıllı telefon satışlarına liderlik ederek %40’lık bir pay aldı.

    hindistan akıllı telefon pazarı satışlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Hindistan pazarında liderliğini sürdürdü ancak yıllık bazda %19 oranında düşüş yaşadı. Giriş seviye modeller, tüketiciler tarafından fazla ilgi görmedi. Xiaomi’yi Samsung takip etti; ilk beşte yıllık büyüme kaydeden tek marka oldu. Diğer bir düşüş yaşayan marka Vivo. Uygun fiyatlı Y01 ve Y15, yeni V serisi ve IQOO ve T serisi akıllı telefon modelleriyle varlığını sürdüren Vivo’nun satışları yıllık bazda %15 seviyesine düştü. Vivo’yu Realme ve OPPO izledi.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 22 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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