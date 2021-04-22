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    iPhone 13 nasıl olacak ? | Mobilite Yeni Bölüm

    22 Nisan 2021, 20:19
    9
    3
    Mobilite
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Donanım Haber'in ikonik programlarından Mobilite uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda. Erdi Özüağ ve Burak Şolt'un yorumları ile mobil dünyada öne çıkan ürün ve teknolojiler ekranlarınıza geliyor.

    Donanım Haber'in ikonik programlarından Mobilite uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda. Erdi Özüağ ve Burak Şolt'un yorumlarıyla mobil dünyada öne çıkan ürün, gelişme ve teknolojilerin yorumlanacağı programın ilk bölümünde;

    - iPhone 13 hakkında bilinenler, beklentiler ve yorumlarımız

    - Xiaomi'nin kamera canavarı amiral gemisi Mi 11 Ultra ve düşüncelerimiz

    - Bunu da gördük dedirten çift fanlı oyun telefonu ve oyun temalı telefonlara genel bakışımız

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    Ayrıca satır aralarında;

    OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 Mark III ve bazı başka değerlendirmeler, kıyaslamalar. 

    Yeni sezon ilk bölüm pandemi koşullarında ekranlara gelirken, yorum/öneri/eleştrilerinizi ihmal etmeyin lütfen. 

    Şimdiden iyi seyirler. 



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