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    iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde

    Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Son olarak iPhone 13 Pro Max'in tasarımı hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı.
    17 Nisan 2021, 20:00 (7 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde
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    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPhone modelleriyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu kez CAD çizimleri temel alınarak 3D yazıcı ile basılan iPhone 13 Pro Max maketini iPhone 12 Pro Max ile yan yana gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

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    Yeni büyük iPhone önceki modelden daha kalın olacak. Bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro Max, 7.40 mm kalınlığa sahipti. Devam modeli ise karşımıza 7.65 mm'lik bir gövdeyle çıkacak. Bu da iki cihaz arasında 0.25 mm gibi bir kalınlık farkının olacağını gösteriyor.

    iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde
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    Kamera sensörleri büyüyor

    Tüm bunlara ek olarak iPhone 13 Pro Max'te selefine kıyasla daha büyük bir kamera ünitesi yer alacak. Görüntü sensörlerinin boyutunda da bir artışın söz konusu olacağını görüyoruz. Şu an için kamera özellikleri konusunda kesin bir bilginin mevcut olmadığını hatırlatalım.

    Bu yıl yeni nesil iPhone serisinin her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Koronavirüs salgının gidişatı lansman etkinliğinin formatını belirleyecek. Şirket duruma göre basına açık bir etkinlik düzenleyerek veya dijital ortamda yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/16/leak-shows-much-larger-iphone-13-pro-max-camera-slightly-thicker-chassis
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M matador_mirkhan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seneye yeni gelen modellerle birlikte telefona kasko ve mtv filan yaptırmamızı isteyebilirler. Sonuçta iyice araba parasına dayanacak.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat ne olur acaba? Mesela iPhone 13 mini ve 13 fiyatı ne olur?
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    M maximus8282 (maximus ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Mars Portakalı
    Fiyatların 1000-2000 TL arasında artacağını düşünüyorum.



    Apple doları 7.5’tan alıyordu şimdi dolar oldu 8 küsür. Tedbir amaçlı 9.5 alabilirler.
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    gun (Gün Oksay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha iri, daha ağır, daha güçlü olmasında.
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    M maximus8282 (maximus ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin bakalım bekliyoruz.
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    Moueson 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani 12 serisi nasıl 11'den ahım şahım farklı değilse , 13 serisi de 12 ye benzer olacak . Büyük ihtimal kasayı yine cam yapıp yeni seri diye piyasaya sürerler.
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    smart1978 (X Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    120 Hz ekranli gelecek.


    Kamerasinda devrim olacak ...
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