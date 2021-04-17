iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde

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Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPhone modelleriyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu kez CAD çizimleri temel alınarak 3D yazıcı ile basılan iPhone 13 Pro Max maketini iPhone 12 Pro Max ile yan yana gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

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Yeni büyük iPhone önceki modelden daha kalın olacak. Bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro Max, 7.40 mm kalınlığa sahipti. Devam modeli ise karşımıza 7.65 mm'lik bir gövdeyle çıkacak. Bu da iki cihaz arasında 0.25 mm gibi bir kalınlık farkının olacağını gösteriyor.

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Kamera sensörleri büyüyor

Tüm bunlara ek olarak iPhone 13 Pro Max'te selefine kıyasla daha büyük bir kamera ünitesi yer alacak. Görüntü sensörlerinin boyutunda da bir artışın söz konusu olacağını görüyoruz. Şu an için kamera özellikleri konusunda kesin bir bilginin mevcut olmadığını hatırlatalım.

Bu yıl yeni nesil iPhone serisinin her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Koronavirüs salgının gidişatı lansman etkinliğinin formatını belirleyecek. Şirket duruma göre basına açık bir etkinlik düzenleyerek veya dijital ortamda yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak.

https://appleinsider.com/articles/21/04/16/leak-shows-much-larger-iphone-13-pro-max-camera-slightly-thicker-chassis

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