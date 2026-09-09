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    Apple, iPhone 14, 15 ve 16 serisinin uydu özelliklerini 1 yıl daha ücretsiz yaptı

    Apple, iPhone 14, 15 ve 16 modellerindeki uydu özelliklerinin ücretsiz kullanım süresini bir yıl daha uzattı. Karar, Acil SOS ve mesajlaşma gibi uydu özelliklerini kapsıyor.

    iPhone 14, 15 ve 16 serisinin uydu özellikleri 1 yıl daha bedava Tam Boyutta Gör

    Apple, kısa süre önce düzenlediği etkinlikte ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo ve yeni iPhone 18 Pro serisini tanıttı. Şirket aynı zamanda yaptığı açıklamada iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 sahiplerinin uydu üzerinden sunulan özelliklere ücretsiz erişimini bir yıl daha uzattı.

    Ücretsiz kullanım bir yıl daha devam edecek

    Bu süre uzatımından cihazlarını 9 Eylül’den önce, Apple’ın uydu özelliklerini desteklediği bir ülkede etkinleştiren mevcut iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 kullanıcıları yararlanabilecek.

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    Apple, uydu özelliklerini iPhone 14 serisiyle birlikte devreye almıştı. Apple, iPhone 14'ün Kasım 2022'de piyasaya çıkmasının ardından uydu özelliklerini iki yıl boyunca ücretsiz sunmayı planlamıştı. Ancak kullanım süreleri ücretsiz olarak uzatılmaya devam ediliyor. Benzer şekilde iPhone 15 sahiplerinin bu yıl sona ermesi beklenen ücretsiz kullanım süresi de uzatıldı. iPhone 16 kullanıcıları ise ilk kez aynı kapsamda bir yıllık uzatmadan yararlanıyor.

    Hangi uydu özellikleri ücretsiz?

    Apple'ın uydu bağlantısı üzerinden sunduğu özellikler arasında uydu üzerinden Acil SOS, uydu üzerinden Mesajlar, uydu üzerinden Bul ve uydu üzerinden Yol Yardımı bulunuyor.

    Sistem, Apple'ın uydu iletişimi için iş birliği yaptığı Globalstar altyapısından yararlanıyor. Hücresel şebeke veya Wi-Fi bağlantısının bulunmadığı durumlarda kullanıcılar acil yardım hizmetlerine ulaşabiliyor, konumlarını paylaşabiliyor veya mesaj gönderebiliyor.

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