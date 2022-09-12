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Apple, iPhone modellerinin pil kapasitesini asla açıklamaz ve bu veriler genellikle resmi satışların başlamasından önce internete sızar. Bun verilerin kaynağı ise cihazların kayıtlı olduğu düzenleyici veri tabanlarıdır. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve iPhone 14 serisinde de durum böyle oldu.

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Sızan bilgilere göre dört iPhone 14 modelinden üçü, iPhone 13 serisine kıyasla daha büyük pil kapasitelerine sahip. iPhone 14 Pro Max ise iPhone 13 Pro Max'e kıyasla biraz daha düşük kapasiteli bir pil ile geliyor.

iPhone 14 pil kapasiteleri

iPhone 14: 3,279 mAh (iPhone 13: 3,227 mAh)

3,279 mAh (iPhone 13: 3,227 mAh) iPhone 14 Plus: 4,325 mAh

4,325 mAh iPhone 14 Pro: 3,200 mAh (iPhone 13 Pro: 3,095 mAh)

3,200 mAh (iPhone 13 Pro: 3,095 mAh) iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh (iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh)

Apple, dört iPhone 14 modelinin de "tüm gün süren pil ömrüne" sahip olduğunu söylüyor. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, Apple'ın web sitesindeki teknik özelliklere göre, eşdeğer iPhone 13 modellerine kıyasla çevrimdışı video oynatma için bir saate kadar daha uzun pil ömrüne sahipken, iPhone 14 Plus için doğrudan karşılaştırılabilir bir model bulunmuyor.

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iPhone 14 modellerinin pil kapasitesi belli oldu