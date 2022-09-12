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    iPhone 14 modellerinin pil kapasitesi belli oldu

    Apple bu yıl da geleneği bozmadı ve iPhone 14 cihazların pil kapasitelerini açıklamadı. Ancak kullanıcıların merak ettiği bu veriler internete sızdı bile.       
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    iPhone 14 modellerinin pil kapasitesi belli oldu
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    Apple, iPhone modellerinin pil kapasitesini asla açıklamaz ve bu veriler genellikle resmi satışların başlamasından önce internete sızar. Bun verilerin kaynağı ise cihazların kayıtlı olduğu düzenleyici veri tabanlarıdır. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve iPhone 14 serisinde de durum böyle oldu.

    Sızan bilgilere göre dört iPhone 14 modelinden üçü, iPhone 13 serisine kıyasla daha büyük pil kapasitelerine sahip. iPhone 14 Pro Max ise iPhone 13 Pro Max'e kıyasla biraz daha düşük kapasiteli bir pil ile geliyor.

    iPhone 14 pil kapasiteleri

    • iPhone 14: 3,279 mAh (iPhone 13: 3,227 mAh)
    • iPhone 14 Plus: 4,325 mAh
    • iPhone 14 Pro: 3,200 mAh (iPhone 13 Pro: 3,095 mAh)
    • iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh (iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh)

    Apple, dört iPhone 14 modelinin de "tüm gün süren pil ömrüne" sahip olduğunu söylüyor. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, Apple'ın web sitesindeki teknik özelliklere göre, eşdeğer iPhone 13 modellerine kıyasla çevrimdışı video oynatma için bir saate kadar daha uzun pil ömrüne sahipken, iPhone 14 Plus için doğrudan karşılaştırılabilir bir model bulunmuyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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