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    iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı

    Weibo'da iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max modellerine ait kılıf görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraf cihazların kamera tasarımlarıyla ilgili fikir veriyor.
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    iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı
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    Çinli sosyal medya platformu Weibo'da iPhone 14 kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max modellerinin kamera tasarımı hakkında fikir veriyor.

    Kamera çıkıntıları iPhone 13 serisine çok benzer görünüyor, ancak kaynaklar yeni akıllı telefonların lensleri arasındaki mesafenin biraz daha fazla olduğunu söylüyor. Ayrıca iPhone 13 Pro ile 14 Pro kamera ünitesinin boyutlarını karşılaştıran bir kare de var.

    iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı
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    iPhone 14 hakkında bilinenler

    iPhone 14 Pro'ların yüzde 57 daha büyük sensör ve 8K video kaydı özelliğine sahip 48 megapiksel ana kamerayla donatılması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda çentik yer almayacak. Apple'ın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te üzerinde iki delik bulunan bir ekrana yer vereceği bildiriliyor.

    Sızıntılkara göre Pro modelleri yeni nesil A16 Bionic işlemciden güç alacak. Buna karşın iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta şu an kullanılan A15 Bionic işlemci göreceğiz. Apple'ın Eylül etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı dört yeni iPhone'un da 6 GB RAM içereceğine yönelik bilgiler de var.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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