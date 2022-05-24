iPhone 14'te ön kamera kalitesi artıyor: Yeni sensör üç kat daha maliyetli

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Bu sonbaharda piyasaya sürülecek iPhone 14 serisindeki en önemli güncellemelerden biri selfie kamerası olabilir. Apple'ın yeni nesil iPhone'larda üst düzey ön kamera kullanacağı bildiriliyor. Bunun için Çinli tedarikçilerle iş birliği rafa kaldırıldı.

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ET News portalının haberine göre şirket iPhone 14 serisi için Güney Koreli LG Innotek ve Japon Sharp'tan ön kamera tedarik etme kararı aldı. Apple'ın 2023'te iPhone 15 ile birlikte LG Innotek'e geçmeyi planladığı fakat bu düşüncesini 2022'ye çektiği ifade ediliyor.

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Sebep: Çin yapımı sensörlerdeki kalite sorunu

Tedarikçi değişikliği ile bilikte iPhone'un ön kamerası ilk kez Koreli bir şirket tarafından üretilecek. Apple'ın Çinli tedarikçilerle ilgili yaşanan kalite sorunları nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Gelelim sensörle ilgili detaylara.

Raporada, yeni selfie kamerasının önceki iPhone'larda kullanılan ön kameralardan üç kat daha pahalı olduğu yazıyor. Hatırlayacağınız üzere Nisan ayında TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo da iPhone 14'te otomatik odaklama özellikli bir ön kamera kullanılacağını söylemişti.

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iPhone 14'te ön kamera kalitesi artıyor: Yeni çok daha maliyetli