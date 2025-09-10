iPhone 14 ve iPhone 15 için uydu özellikleri 1 yıl daha ücretsiz oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcılarının uydu bağlantısı özelliklerine bir yıl daha ücretsiz erişim sağlayabileceklerini duyurdu. Şirketin iPhone 17 ve iPhone 17 Pro duyurularında yer alan bir notta ücretsiz deneme süresinin uzatılacağı bilgisine yer verildi.

2026'ya kadar ücretsiz

Apple, Acil SOS hizmetini ilk kez iPhone 14 serisiyle birlikte Kasım 2022’de hayata geçirmişti. Başlangıçta bu hizmetin iki yıl boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 2023 yılında ise Apple, mevcut iPhone 14 kullanıcıları için bir yıl ek ücretsiz kullanım hakkı tanımış ve ücretli dönemin Kasım 2025’te başlaması planlanmıştı. Şimdi bu süre Kasım 2026’ya kadar uzatıldı.

Tam Boyutta Gör Apple, web sitesinde şu açıklamaya yer verdi: “Apple mevcut iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uydu özelliklerine ücretsiz erişimin süresini bir yıl daha uzatıyor. Bu ücretsiz deneme süresi, aygıtlarını Apple’ın uydu özelliklerini destekleyen bir ülkede 9 Eylül 2025 saat 22:00’den önce etkinleştiren iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uzatılacak.”

iOS 18 ile birlikte Apple, uydu mesajlaşma özelliklerini geliştirerek kullanıcıların kapsama alanı dışında olduklarında sevdikleriyle mesajlaşabilmesine imkan tanımıştı. Ayrıca yeni Apple Watch Ultra 3 modelinin de uydu bağlantısı özelliklerine sahip olacağı duyuruldu. Apple’ın uydu hizmetleri arasında Acil SOS, uydu üzerinden mesajlaşma, Find My ve Roadside Assistance bulunuyor. Bu özellikler, desteklenen bölgelerde Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadan da çalışabiliyor. Apple’ın uydu ortağı ise Globalstar.

