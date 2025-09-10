iPhone 14 ve iPhone 15 için uydu özellikleri 1 yıl daha ücretsiz oldu

2026'ya kadar ücretsiz
Apple, Acil SOS hizmetini ilk kez iPhone 14 serisiyle birlikte Kasım 2022’de hayata geçirmişti. Başlangıçta bu hizmetin iki yıl boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 2023 yılında ise Apple, mevcut iPhone 14 kullanıcıları için bir yıl ek ücretsiz kullanım hakkı tanımış ve ücretli dönemin Kasım 2025’te başlaması planlanmıştı. Şimdi bu süre Kasım 2026’ya kadar uzatıldı.
iOS 18 ile birlikte Apple, uydu mesajlaşma özelliklerini geliştirerek kullanıcıların kapsama alanı dışında olduklarında sevdikleriyle mesajlaşabilmesine imkan tanımıştı. Ayrıca yeni Apple Watch Ultra 3 modelinin de uydu bağlantısı özelliklerine sahip olacağı duyuruldu. Apple'ın uydu hizmetleri arasında Acil SOS, uydu üzerinden mesajlaşma, Find My ve Roadside Assistance bulunuyor. Bu özellikler, desteklenen bölgelerde Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadan da çalışabiliyor. Apple'ın uydu ortağı ise Globalstar.
